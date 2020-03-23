Коронавирус

РосбалтРосбалтПесков: «Закрытие» Москвы не обсуждается

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать19
Дмитрий Песков
Пока ни насколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:06

Подробнее о событии

В Кремле заявили, что закрытие Москвы не обсуждается

Вечерняя Москва06:23

Песков снова опроверг подготовку к закрытию Москвы на карантин

Интерфакс05:55

Песков: вопрос закрытия Москвы не обсуждается

RT на русском05:50

В Кремле не обсуждают вопрос «закрытия» Москвы из-за коронавируса

РИА Новости05:44

Песков: власти не обсуждают идею закрытия Москвы из-за коронавируса

ТАСС05:41

Песков рассказал, обсуждается ли закрытие Москвы из-за эпидемии

РЕН ТВ05:40

Песков: вопрос о закрытии Москвы на карантин не обсуждается

Коммерсантъ06:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 06:43, Ашберн
Общество

В Минздраве назвали даты спада эпидемии коронавируса в России

В апреле-мае активность коронавируса должна резко упасть, — приводит его слова ТАСС.
News.ru 05:26
Армия и оружие

Корабельная группировка НАТО направилась в Черное море

В акваторию Черного моря направляются боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2), сообщили стамбульские информационные порталы.
Интерфакс 03:58
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня вчера в 22:45
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Шоу-бизнес

«Девушка Бонда» Ольга Куриленко вылечилась от коронавируса

Ольга Куриленко полностью выздоровела от COVID-19. Об этом звезда бондианы рассказала своим фанатам в Instagram.
Актуальные Новости 05:44
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa 21 марта в 09:39
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Общество

Суд в Нидерландах продолжит рассмотрение дел фигурантов по MH17 8 июня

Окружной суд Гааги принял решение отложить рассмотрение досье обвиняемых по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году Олега Пулатова, Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко до 8 июня 10:00, заявил на слушаниях в суде под Амстердамом в понедельник председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
РИА Новости 06:40
Общество

Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса

Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Вечерняя Москва вчера в 19:58
Экономика

«НОВАТЭК» увеличит дивиденды на 24%

С учетом промежуточных дивидендов, выплаченных по итогам первого полугодия 2019 г. (14,23 руб. на акцию), суммарные дивидендные выплаты «НОВАТЭКа» за прошлый год составят 32,33 рубля на одну бумагу, что на 24,1% выше выплат за 2018 год (26,06 рубля на акцию).
Нефтегазовая вертикаль 04:06
Общество

Контактировавших с больными коронавирусом отследят по телефонам

В России продолжают принимать меры безопасности в связи с ситуацией по коронавирусу.
Петрозаводск говорит 04:19
Здоровье

Минздрав поручил провести регистрацию врачей и медсестер

Российское Министерство здравоохранения поручило государственным и частным медучреждениям зарегистрировать всех врачей и медсестер в "единой системе идентификации" на портале госуслуг и на сайте ведомства.
РИА Новости 21 марта в 09:34
Общество

Правительство выделило 7,5 млрд рублей на закупку аппаратов ИВЛ

Правительство России выделяет Минпромторгу 7,5 млрд рублей из резервного фонда на закупку аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации.
RT на русском 02:42
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM 06:19
Общество

Схема диагностики коронавируса изменена в Москве

Постановка диагноза "коронавирусная инфекция" больше не требует отправки положительных проб из Москвы в новосибирский центр "Вектор" для подтверждения, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление столичного оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 03:17
Экономика

Страховщики попросили ЦБ временно расширить тарифный коридор ОСАГО

Страховые компании обратились в Банк России с просьбой временно расширить коридор для базовой ставки ОСАГО минимум на 10% для всех типов транспортных средств.
Российская газета вчера в 18:34
Фигурное катание

Фигуристка Загитова показала, как тренируется дома во время карантина

News.ru 06:05
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Армия и оружие

Италия призвала на борьбу с коронавирусом армию США

Красная весна 05:29
Происшествия

У Харви Вайнштейна выявили коронавирус

У голливудского продюсера Харви Вайнштейна, осужденного на 23 года за харассмент, подтвердился коронавирус, пишет Deadline.
Газета.Ru 03:39
Здоровье

Косметические компании и производители одежды перепрофилируют производства для борьбы с коронавирусом

Следом за LVMH о переводе части мощностей на производство антисептиков объявили косметические компании L’Oréal и Coty.
Ведомости 06:23
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Общество

В США из-за коронавируса начали освобождать заключенных

Как сообщает агентство РИА "Новости", ранее около 85 тысяч заключенных, осужденных за нетяжкие преступления, отпустили по домам и в Иране, где также крайне неблагополучная ситуация с пандемией коронавируса.
Новые Известия 05:53
Происшествия

Погиб предотвративший авиакатастрофу над Москвой диспетчер

В Москве зять убил 61-летнего Виктора Щипоникова, который 13 лет назад, работая диспетчером, предотвратил авиакатастрофу.
Lenta.ru 05:15
Общество

Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Технологии

Коронавирус вдвое увеличит число утечек личных данных пользователей

Вслед за четырёхкратным увеличением числа фишинговых рассылок в России аналитики прогнозируют и значительный рост количества утечек персональной информации пользователей.
Srnsk 05:50
Армия и оружие

Новые АПЛ «Борей» отправят на Дальний Восток

Для надежности необходимо распределение сил на два стратегических театра военных действий Издание «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны сообщило о передаче Тихоокеанскому флоту (ТОФ) пяти стратегических ракетоносцев проекта «Борей».
Военное дело вчера в 22:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное