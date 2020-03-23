Коронавирус
РосбалтПесков: «Закрытие» Москвы не обсуждается
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема «закрытия» Москвы в связи с коронавирусом по-прежнему не обсуждается. Об этом сообщает РИА «Новости».
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Пока ни насколько. Это не обсуждается. Как не обсуждалось, так и не обсуждается.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельКоммерсантъ 06:06
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