Журналистка вещательной корпорации Би-би-си Сара Рейнсфорд, которой было отказано в продлении визы для работы в качестве корреспондента в Москве, сможет вернуться в Россию в том случае, если британская сторона выдаст аккредитацию журналисту ТАСС.
"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - написал он.