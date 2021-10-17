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Песков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибки

Западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и предпочитают демонизировать Россию.В источнике

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Песков считает, что Запад просчитался с выбором источников энергии
Коммерсантъ07:23
Они просчитались: Песков об ошибках западных политиков
Smotrim.ru06:35
Песков заявил, что западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ
Комсомольская правда07:02
Песков: Запад обвиняет РФ в росте газовых цен из-за нежелания признавать собственные ошибки
ФАН06:47
Песков о просчете западных политиков в энергетике: надеялись на ветер, а он кончился
РИА Новости06:37
Песков: западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии
Lenta.ru07:03
Песков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибки
ТАСС06:32

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