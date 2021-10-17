Резкие перепады температуры ожидаются в Центральной России на следующей неделе

"В предстоящую неделю погоду в Центральной России станет буквально лихорадить, а в считанные дни природа стремительно будет перебрасывать нас то в климатическое будущее начала ноября, то на месяц назад - в метеорологическое прошлое финала сентября", - написал он.