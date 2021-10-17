Будьте в Плюсе

Песков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибки

Западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и предпочитают демонизировать Россию.
ТАСС
Цены на газ в Европе росли несколько месяцев на фоне низких запасов в хранилищах и рекордного увеличения спроса в Азии.
ТАСС
Нехватки газа в странах ЕС сейчас нет, но рынок опасается дефицита зимой, так как в хранилищах низкие запасы.
Евразия Daily
На бирже ICE 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1 900 за тысячу кубометров, установив новый исторический максимум, после чего стала снижаться.
ТАСС

Подробнее о событии

Песков о просчете западных политиков в энергетике: надеялись на ветер, а он кончился
РИА Новости06:37
Песков: западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергии
Lenta.ru07:03
Песков заявил, что западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ
Комсомольская правда07:02
Песков: Запад обвиняет РФ в росте газовых цен из-за нежелания признавать собственные ошибки
ФАН06:47
Песков считает, что Запад просчитался с выбором источников энергии
Коммерсантъ07:23
Они просчитались: Песков об ошибках западных политиков
Smotrim.ru06:35
Песков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибки
ТАСС06:32

Интересное