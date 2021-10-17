ТАССПесков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибкиЗападные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газ, и предпочитают демонизировать Россию.ТАССЦены на газ в Европе росли несколько месяцев на фоне низких запасов в хранилищах и рекордного увеличения спроса в Азии.ТАССНехватки газа в странах ЕС сейчас нет, но рынок опасается дефицита зимой, так как в хранилищах низкие запасы.Евразия DailyНа бирже ICE 6 октября стоимость ноябрьского фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1 900 за тысячу кубометров, установив новый исторический максимум, после чего стала снижаться.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruREGNUMИА Красная ВеснаГазета.RuЭкономика сегодняLife.ruТелеканал 360°Российская газетаiReactorФАНКомсомольская правдаПолитРоссияЯмал-МедиаИзвестияПодробнее о событииПесков о просчете западных политиков в энергетике: надеялись на ветер, а он кончилсяРИА Новости06:37Песков: западные политики просчитались при переходе на альтернативные источники энергииLenta.ru07:03Песков заявил, что западные политики не могут признать свои ошибки, которые привели к росту цен на газКомсомольская правда07:02Песков: Запад обвиняет РФ в росте газовых цен из-за нежелания признавать собственные ошибкиФАН06:47Песков считает, что Запад просчитался с выбором источников энергииКоммерсантъ07:23Они просчитались: Песков об ошибках западных политиковSmotrim.ru06:35Песков: Запад обвиняет Россию в росте цен на газ, так как не может признать свои ошибкиТАСС06:32Показать ещёОценить82Поделиться