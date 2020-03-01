Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Общество В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров Пока система тестовая и поэтому у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

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Политика Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.

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