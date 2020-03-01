Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПесков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Песков: встреча Путина и Эрдогана не будет простой

News.ru09:59

Песков: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

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Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Интерфакс09:45

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Вести.Ru09:28
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 10:44, Ашберн
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Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
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СМИ сообщили о переговорах Чавушоглу и Лаврова

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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Lenta.ru 06:36
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
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Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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