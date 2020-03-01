Политика
ИнтерфаксПесков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Политика
РФ призвала ОБСЕ оценить запрет Латвии на въезд журналисту «Известий»
МИД России призвал представителя ОБСЕ по свободе слова Арлема Дезира дать оценку действиям Латвии, запретившей въезд в страну журналисту "Известий" из-за его профессиональной деятельности.
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Пока система тестовая и поэтому у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Хоккей
«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
В Идлибе турецкие военные сбили два самолета ВВС Сирии, заявило сирийское командование.
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала.
Политика
СМИ сообщили о переговорах Чавушоглу и Лаврова
Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров 1 марта провели телефонные переговоры в преддверии встречи президентов Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина.
Игры
Чит-коды Сталкер Зов Припяти на ПК – оружие, деньги, здоровье, прицелы и прочее. Какие знаете?
История чит-кодов в играх: от инструментов тестеров до кода Konami Коды в «Зове Припяти» реализованы в виде консольных команд.
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Футбол
Матч ЦСКА и «Урала» завершился ничьей
Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее превысило две тысячи
Южная Корея зарегистрировала 256 новых случаев заражения коронавирусом COVID-2019, таким образом, общее число зараженных в стране выросло до 2 022, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при минздраве страны.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили шесть турецких беспилотников
Система противовоздушной обороны в Сирии уничтожила шесть турецких беспилотников, об этом 1 марта сообщает источник в министерстве обороны страны.
Футбол
Семин приехал обороняться, а Семак оказался беспомощен
Видимо, без Дзюбы гости опасались прессинга «Зенита» с очень интенсивной без мяча группой атаки хозяев (Ерохин и Дриусси в первой линии).
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Политика
Байден побеждает на праймериз в Южной Каролине
Бывший вице-президент США Джозеф Байден побеждает на первичных выборах (праймериз) демократов, состоявшихся в субботу в штате Южная Каролина.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
Вернувшийся из Италии россиянин заразился коронавирусом
В российской больнице диагностировали коронавирус у пациента, недавно вернувшегося из Италии.
Авто
Названы непригодные для повторной продажи автомобили
Общество
Владимир Путин почтил память псковских десантников, погибших 20 лет назад в неравном бою с чеченскими боевиками
Владимир Путин почтил память псковских десантников, погибших 20 лет назад в неравном бою с чеченскими боевиками Шамиля Басаева и Хаттаба.
Политика
Путин констатировал негативное влияние коронавируса на экономику
Ситуация с коронавирусом в России находится под контролем, но необходимы дополнительные меры для того, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.
Единоборства
Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секунд
Дагестанский боец полутяжелого веса Магомед Анкалаев на турнире UFC в Норфолке (штат Вирджиния, США) победил опытного соперника Иона Куцелабу за 38 секунд.