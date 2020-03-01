Политика
ИнтерфаксПесков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана
Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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Происшествия
В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского
Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
Политика
Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России
Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
Экономика
Железнодорожные перевозки станут следующей жертвой вирусного экономического спада?
О негативном влиянии коронавируса на мировую экономику говорил и президент Владимир Путин.
Технологии
В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима
Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
Шоу-бизнес
Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз
В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Армия и оружие
Турция не хочет противостоять России в Сирии
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Общество
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Общество
В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Игры
Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду
Армия и оружие
Белоруссия испытала ракету для ЗРК «Бук» собственного производства
Белорусские военнослужащие провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9 М318.
Происшествия
У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5
Политика
Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов
Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
Происшествия
Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики
Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Происшествия
В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей
Здоровье
Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы
Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
Культура
Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась
Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
Футбол
Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»
Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Армия и оружие
Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
Общество
Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры
Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.
Футбол
Месси не забил в семи выездных матчах подряд впервые с 2007 года
Общество
Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве
Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Авто
Кроссовер F7 начнут собирать в индустриальном парке «Узловая»
Фигурное катание