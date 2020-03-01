Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПесков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана будет непростой, заявил в воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
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В Кремле предрекли непростую встречу Путина с Эрдоганом

Lenta.ru10:07

Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана

РБК11:37

Песков: встреча Путина и Эрдогана будет непростой

Московский Комсомолец10:15

В Кремле готовятся к «непростой» встрече Путина и Эрдогана

Газета.Ru15:22

Песков анонсировал непростые переговоры Путина и Эрдогана

Интерфакс09:45

Эксперт: Путин и Эрдоган на предстоящей встрече помимо Сирии могут коснуться Ливии

ТАСС10:43

Песков: встреча Путина с Эрдоганом будет непростой

Вести.Ru09:28
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Происшествия

В Приморье возбудили дело в отношении вора в законе Джеко Тбилисского

Уголовное дело возбуждено в отношении криминального авторитета Приморского края, известного по прозвищу Джеко Тбилисский, сообщила в понедельник пресс-служба УМВД региона.
ТАСС 20:23
Политика

Экс-командир «Айдара» сообщил о задержании у Греции по запросу России

Бывшего командира украинского батальона «Айдар» Сергея Мельничук задержали на границе с Грецией.
РБК 18:28
Экономика

Железнодорожные перевозки станут следующей жертвой вирусного экономического спада?

О негативном влиянии коронавируса на мировую экономику говорил и президент Владимир Путин.
BFM.ru 21:14
Технологии

В приложении Play Store появилась поддержка тёмного режима

Очевидно, что обновление, которое в скором времени получит широкое распространение, будет одобрено этой категорией пользователей, поскольку оно позволит активировать тёмный режим непосредственно в настройках Play Store.
3DNews 03:05
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Gazeta.SPb 28 февраля в 17:50
Армия и оружие

Турция не хочет противостоять России в Сирии

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил о нежелании противостоять РФ в Сирии.
Свободная Пресса 09:08
Общество

Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2912

Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2912, увеличившись за сутки на 42 человека, более 44,4 тыс. человек выздоровели.
ТАСС 19:22
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
Общество

В России пересмотрят стоимость услуг ЖКХ из-за теплой зимы

Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
РИА Новости 11:45
Кино

Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу

ТАСС вчера в 14:36
Происшествия

В Забайкалье 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Газета.Ru 19:50
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Игры

Игра DOOM Eternal будет поддерживать до 1 000 кадров в секунду

OAnews вчера в 11:50
Армия и оружие

Белоруссия испытала ракету для ЗРК «Бук» собственного производства

Белорусские военнослужащие провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9 М318.
Военное дело 05:40
Происшествия

У побережья Филиппин зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

RT на русском 17:46
Политика

Правительство Греции заявило об угрозе нацбезопасности из-за мигрантов

Правительство Греции расценивает ситуацию с нелегальными мигрантами как угрозу национальной безопасности и принимает соответствующие меры, заявил официальный представитель правительства Стелиос Петсас после экстренного заседания совета национальной безопасности.
РИА Новости 14:16
Происшествия

Начальник медслужбы отряда спецназа Росгвардии уволен за наркотики

Майор медицинской службы Сергей Урбанович являлся руководителем медчасти дислоцированного в Москве отряда «Пересвет».
Коммерсантъ 17:52
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Советник Эрдогана Месут Хакки заявил о готовности вступить в войну с Россией. Об этом он скахад в эфире телекаала A Haber.
Деловое.ТВ 12:45
Происшествия

В Казани женщина с ножом напала на своих сыновей

RT на русском 14:26
Здоровье

Маммолог назвала основные факторы развития рака молочной железы

Президент Ассоциации маммологов России Надежда Рожкова в эфире радиостанции "Говорит Москва" назвала ряд факторов, которые могут повлиять на развитие рака молочной железы.
РИА Новости 05:41
Культура

Мадонна упала на концерте в Париже и расплакалась

Во время концерта Мадонна упала. По словам зрителей, инцидент произошёл в конце песни Vogue - певица села мимо стула и упала на пол.
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Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
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Геннадий Орлов: «Малком мне понравился. А вот Ерохину, Сутормину нужно брать пример с Бакаева»

Сергей Семак выпустил в атаку Дриусси и Ерохина.
Спорт-Экспресс 07:15
Армия и оружие

Россия отказалась гарантировать безопасность турецкой авиации в Сирии

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Общество

В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

Сервис «Яндекс.Такси» запустил в своем мобильном приложении на платформах Android и iOS рейтинг пользователей (пассажиров).
РБК 02:00
Общество

Службам транспортной безопасности разрешили применять электрошокеры

Сотрудники подразделений транспортной безопасности со 2 марта получили право применять электрошокеры.
РБК 18:01
Футбол

Месси не забил в семи выездных матчах подряд впервые с 2007 года

Спорт-Экспресс 17:22
Общество

Марат Мирхайдаров возглавил частную компанию в Москве

Напомним, что в должности первого заместителя правительства Забайкалья Мирхайдаров находился с июня 2019 года.
Московский Комсомолец Чита 21:03
Авто

Кроссовер F7 начнут собирать в индустриальном парке «Узловая»

Знамя. Узловский район 28 февраля в 19:04
Фигурное катание

Аделина Сотникова объявила о завершении карьеры

ТАСС Спорт 20:48
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