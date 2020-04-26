Коронавирус
ИзвестияПесков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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Общество
В новом КоАП штрафы останутся в действующей редакции
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) действующие размеры штрафов останутся в прежнем размере.
Известия 16:13
Политика
Трамп и Макрон решили реформировать ВОЗ
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись во мнении о необходимости реформировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), рассказал представитель Белого дома Джадд Дир. Кроме того, Трамп и Макрон обсудили "позитивное развитие в борьбе с пандемией".
Московский Комсомолец 15:20
Общество
Призывников начнут отправлять на военную службу после 20 мая
«По решению председателей призывных комиссий субъектов Российской Федерации комиссии начнут работу после 6 мая, а отправка граждан, призванных на военную службу, начнётся после 20 мая», — говорится в сообщении.
Парламентская газета 14:16
Здоровье
Доктор Комаровский сообщил об «инфицирующей дозе» коронавируса
Москва, 26 апреля 2020, 07:11 — REGNUM Заражение коронавирусом, как правило, происходит при попадании на слизистые оболочки дыхательных путей реципиента определённой минимальной «дозы» вируса, сообщил 25 апреля врач и телеведущий Евгений Комаровский на своей странице в Instagram.
REGNUM 00:11
Политика
Губернаторы ожидают, что Путин продлит режим нерабочих дней до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников в воскресенье, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
Будущее России. Национальные проекты 10:42
Политика
Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
Происшествия
Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился
Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».
Мослента 11:31
Общество
Премьер Италии объявил о смягчении карантина
Италия с 4 марта начинает так называемую "фазу 2" борьбы с эпидемией коронавируса, в рамках которой будет снята часть ограничений, заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.
РИА Новости 15:29
Спорт
Сундбю выведен из состава сборной Норвегии по лыжным гонкам
Как сообщает NRK, Сундбю не будет в составе сборной впервые за 13 лет, а предстоящий в Оберстдорфе чемпионат мира 2021 года, который должен пройти с 23 февраля по 7 марта, станет, вероятно, последним в карьере 35-летнего норвежца.
Советский спорт 06:21
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
О смерти Ким Чен Ына сообщили в Китае В китайской социальной сети Weibo широко разошлось сообщение от вице-директора Гонконгского телевидения HKSTV о смерти главы Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru вчера в 16:36
Экономика
Кудрин спрогнозировал восстановление российской экономики
Российская экономика пройдет пик кризиса и начнет восстанавливаться, однако в некоторых отраслях на это может уйти как минимум год, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью на канале "Россия-24".
РИА Новости 04:05
Политика
СБУ закрыла дело против российского телеведущего Корчевникова
Служба безопасности Украины (СБУ) остановила уголовный процесс в отношении телеведущего канала «Россия 1», генерального директора православного телеканала «Спас» Бориса Корчевникова.
Известия 12:58
Общество
Академик РАН спрогнозировал сроки завершения пандемии коронавируса
Распространение коронавируса может пойти на спад в июне, заявил академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин в эфире программы "Вести недели" с Дмитрием Киселевым на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 15:33
Общество
Мишустин утвердил правила субсидирования туроператоров
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое регламентирует выделение туроператорам в 2020 году субсидий на возмещение затрат, вызванных пандемией коронавируса.
РБК 12:42
Армия и оружие
Sohu рассказало, чем для Украины обернется военный удар по России
Попытка развязать войну с Россией обернется для Украины фиаско. Такое мнение высказали эксперты китайского издания Sohu.
ПолитРоссия вчера в 15:17
Общество
Советник Трампа ожидает в США безработицу уровня Великой депрессии
Вашингтон, 26 апреля 2020, 18:58 — REGNUM Кризис, развивающийся на фоне пандемии коронавирусной инфекции, может вызвать в США уровень безработицы, который, возможно, будет сопоставим с уровнем безработицы во времена Великой депрессии.
REGNUM 11:58
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Армия и оружие
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Авто
Посмотрите на шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей
Общая длина броневика достигает 6,2 метра, автомобиль защищён по стандарту VR8 и обойдётся в 1,2 миллиона евро (97 миллионов рублей по текущему курсу).
Motor 15:22
Политика
Лавров рассказал о запрете государствам ЕС получать помощь от России
Россия направила военных врачей-эпидемиологов и специалистов войск радиационной, химической и биологической защиты в Италию в конце марта.
РИА Новости вчера в 09:36
Наука
Российские ученые научили искусственный разум распознавать коронавирус
Искусственный разум в автоматическом режиме выделяет легкие, определяет на них здоровые и пораженные области, сегментирует их, строит границы в трехмерном пространстве.
Московский Комсомолец 24 апреля в 08:59
Общество
В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом
"В Москве скончался 31 пациент, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 14:47
Экономика
Силуанов рассказал о мерах поддержки экономики и граждан
Правительство подготовило целый ряд мер по поддержке экономики и граждан, сообщил глава Минфина Антон Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24".
Вести.Ru 14:15
Происшествия
В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19
Ранее в Петербурге скончались двое сотрудников Александровской больницы с подтвержденным коронавирусом - заведующий отделением нейрохирургии Алексей Филиппов и анестезиолог Сергей Белошицкий.
Интерфакс 11:56
Общество
Билл Гейтс назвал сроки появления вакцины от COVID-19
Миллиардер и меценат Билл Гейтс, вместе с женой пожертвовавший $250 миллионов на разработку вакцины от коронавируса, назвал два года «реальным сроком», который потребуется на разработку и выпуск препарата.
News.ru 15:58
Происшествия
Умер защищавший Винника адвокат Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника.
Газета.Ru 24 апреля в 16:20