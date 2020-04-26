Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

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