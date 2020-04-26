Коронавирус
РИА НовостиПесков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса
Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. В первом выступлении российский лидер рассказал о нерабочей неделе и мерах поддержки населения, принятых правительством.
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Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза
На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, сообщает Corriere della Sera.
Культуромания 06:12
Космос
Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса
Популярная механика 07:17
Политика
Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны
Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
Общество
За сутки в России заболели почти 6 тысяч человек
За последние сутки в России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 24 апреля в 03:43
Политика
Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли
Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес
Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке
Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
Общество
Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы
Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Общество
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии
Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Армия и оружие
Военный спутник Ирана в США назвали «кувыркающейся веб-камерой»
Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что первый иранский военный спутник «Нур-1» совершенно бесполезен для разведки.
News.ru вчера в 22:18
Футбол
Хендерсон — лучший игрок сезона АПЛ по версии «Daily Mail»
Лучшим футболистом сезона, по версии газеты, признан полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Soccer.ru 13:09
Политика
Рогозин не хочет объединяться с Маском
Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
Общество
Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели
В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
Общество
В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч
В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
Музыка
The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню
Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
Общество
Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники
Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
Общество
Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
News.ru вчера в 17:52
Общество
Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу
Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
Происшествия
Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился
Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».
Мослента 11:31
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Политика
Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России
Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
Технологии
Энтузиасты выпустили переиздание Dino Crisis для РС
Игромания.ру 12:16
Общество
В Самарской области выявили 20 заболевших коронавирусом
В Самарской области 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Территория.Самара 05:56
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Шоу-бизнес
Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники
Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19