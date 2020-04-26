Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. В первом выступлении российский лидер рассказал о нерабочей неделе и мерах поддержки населения, принятых правительством.

Общество Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, сообщает Corriere della Sera. 262

Политика Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России. 22

Общество За сутки в России заболели почти 6 тысяч человек За последние сутки в России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни. 24

Шоу-бизнес Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой. 10

Общество 65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция. 38

Политика Рогозин не хочет объединяться с Маском Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона. 13

Общество ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса. 736

Общество В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. 96

Музыка The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса. 24

Общество Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион. 490

Экономика Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8% Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально. 582