Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

Ранее Путин дважды – 25 марта и 2 апреля – обращался к россиянам из-за эпидемии COVID-19 в стране. В первом выступлении российский лидер рассказал о нерабочей неделе и мерах поддержки населения, принятых правительством.
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Песков анонсировал выступление Путина по поводу коронавируса

РИА Новости12:07

Главные новости за выходные 25–26 апреля

Коммерсантъ12:00

Путин может выступить с новыми заявлениями по ситуации с коронавирусом

RT на русском07:07

Путин может выступить с новыми заявлениями о ситуации с коронавирусом на следующей неделе

ТАСС07:36

Кремль анонсировал новое обращение Владимира Путина о ситуации с коронавирусом и ограничительных мерах

Эхо Москвы08:30

Путин в ближайшие дни выступит с новым обращением

Ёлдаш09:36

Песков допустил новое обращение Путина по ситуации с коронавирусом

РБК06:59
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 13:22, Ашберн
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,5K
Общество

Скончался итальянский журналист Джульетто Кьеза

На 80-м году жизни умер известный итальянский журналист, политический и общественный деятель Джульетто Кьеза, сообщает Corriere della Sera.
Культуромания 06:12
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Происшествия

В Петербурге 50 сотрудников Мариинской больницы заболели COVID-19

Интерфакс 11:56
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Космос

Космические биологи: кто разгадает все тайны Марса

Популярная механика 07:17
Политика

Путин высказался о мозаике со своим изображением в храме Минобороны

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение увековечить его образ в мозаике в строящемся в Подмосковье главном храме Вооруженных сил России.
Блокнот.ру 12:30
22
Общество

За сутки в России заболели почти 6 тысяч человек

За последние сутки в России подтвердили 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Из них 46,1% не имели клинических проявлений болезни.
Выкса.рф 24 апреля в 03:43
24
Политика

Военный склад в Балаклее под Харьковом подорвали из-под земли

Российский Диалог вчера в 13:58
Шоу-бизнес

Сын Максима Галкина исполнил песню на французском языке

Артист поделился в Instagram роликом, в котором его сын Гарри поёт Non, je ne regrette rien Максим Галкин часто выкладывает в соцсеть ролики с детьми - Гарри и Лизой.
Inc-news.ru вчера в 07:17
10
Общество

Сегодня в Воронеже начали строительство инфекционной больницы

Гудвилл.онлайн вчера в 02:50
174
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»

Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
792
Общество

Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии

Старший советник Белого дома Кевин Хассетт в интервью телеканалу ABC предрек Соединенным Штатам новую Великую депрессию.
Вести.Ru 11:22
15
Музыка

Noize MC выпустил клип, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС

Афиша Daily 11:30
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
38
Армия и оружие

Военный спутник Ирана в США назвали «кувыркающейся веб-камерой»

Командующий Космическими силами США генерал Джон Рэймонд заявил, что первый иранский военный спутник «Нур-1» совершенно бесполезен для разведки.
News.ru вчера в 22:18
5
Футбол

Хендерсон — лучший игрок сезона АПЛ по версии «Daily Mail»

Лучшим футболистом сезона, по версии газеты, признан полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон.
Soccer.ru 13:09
Политика

Рогозин не хочет объединяться с Маском

Генеральный директор корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин отверг возможность сотрудничества с Илоном Маском, так как его компания SpaceX является подрядчиком Пентагона.
Вести.Ru 12:55
13
Общество

Режим самоизоляции в России могут продлить еще на две недели

В России могут продлить еще на две недели режим самоизоляции. С такими рекомендациями выступила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
Петербургский дневник 24 апреля в 13:45
4,4K
Общество

ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами

Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 24 апреля в 10:58
736
Общество

В Турции число заражений коронавирусом превысило 110 тысяч

В Турции за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 2,3 тысячи, превысив 110 тысяч, написал в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Газета.Ru 13:11
96
Музыка

The Rolling Stones впервые за 8 лет выпустили новую песню

Группа Rolling Stones решила выпустить песню «Living in a Ghost Town» именно сейчас, так как трек хорошо описывает ситуацию в связи с распространением коронавируса.
Дилетант 24 апреля в 06:38
24
Общество

Въезд в Нижегородскую область ограничат на майские праздники

Власти Нижегородской области, которая находится на четвертом месте в России по числу заразившихся коронавирусной инфекцией (более 1,2 тыс. случаев), на следующей неделе ограничат въезд в регион.
ТАСС вчера в 16:42
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Общество

Собчак рассказала о покупке доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что приобрела долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
News.ru вчера в 17:52
62
Общество

Матвиенко посоветовала россиянам не планировать поездки за границу

Россиянам не следует планировать зарубежные путешествия в 2020 году из-за ситуации с эпидемией коронавируса.
News.ru 24 апреля в 07:39
499
Происшествия

Организатор «антикоронавирусной вечеринки» в Москве объяснился

Мужчина, организовавший «антикоронавирусную вечеринку» уверяет, что не просил соседей нарушать режим самоизоляции, передает «Комсомольская правда».
Мослента 11:31
14
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
582
Политика

Песков рассказал о поэтапном выходе из режима самоизоляции в России

Глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 марта по 30 апреля для нераспространения коронавируса в России.
Политическая Экспертиза 07:36
18
Технологии

Энтузиасты выпустили переиздание Dino Crisis для РС

Игромания.ру 12:16
Общество

В Самарской области выявили 20 заболевших коронавирусом

В Самарской области 20 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает оперативный штаб региона.
Территория.Самара 05:56
207
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,4K
Шоу-бизнес

Актрису Маргариту Терехову не навещают родственники

Сиделки круглосуточно ухаживают за Тереховой и даже делают ей прическу и наносят на лицо крем, отмечает невестка актрисы.
RuNews24.ru 04:19
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