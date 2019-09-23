Политика
ВедомостиПесков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала
Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось
ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.Ведомостивчера в 17:13
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Происшествия
СК установил обстоятельства убийства Михаила Круга
RT на русском 04:12
Кино
Появился трейлер нового фильма Юрия Быкова «Сторож»
Собака.ru 10:49
Игры
Bandai Namco предлагает копию Code Vein в обмен на кровь
Пока только в США В преддверии релиза ARPG Code Vein, пока обладатели консолей PlayStation 4 и Xbox One изучают недавно обновленную демоверсию, компания Bandai Namco запустила необычную акцию совместно с Американским Красным Крестом: сдав кровь, можно получить бесплатную копию игры и особый кровавый промонабор.
Srnsk 10:10
Происшествия
Польская таможня подпортила жизнь украинским коррупционерам – задержана бывшая жена главы Нацполиции
Примечательно, что среди задержанных оказалась бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева – Виктория Князева.
Новостной фронт 10:13
Музыка
С сайта Министерства культуры исчез «культурный норматив школьника»
С сайта Министерства культуры исчез "культурный норматив школьника", в который были включены песни, в том числе групп "Нирвана", "Битлз", "Куинн", "Машина времени".
Эхо Москвы 10:04
Кино
Собчак сыграет в новом сериале Богомолова про маньяка
Телеведущая Ксения Собчак сыграет одну из ролей в сериале Константина Богомолова "Хороший человек".
РЕН ТВ 09:58
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru 05:44
Происшествия
В Саратове обвиняемый в убийстве 18-летней девушки признал вину
Российская газета 02:23
Спорт
Глава ОКР признал угрозу отстранения сборной от участия в Играх-2020
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия олимпийской команды РФ в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.
Московский Комсомолец 08:44
Происшествия
В Петербурге возбудили дело из-за фотографий политиков на кладбище
Как сообщил изданию «Фонтанка» адвокат одного из задержанных Андрея Жексимбаева Максим Камакин, его подзащитный был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу, которое возбуждено по ст.244 УК России (надругательство над телами умерших и местами их захоронения группой лиц по предварительному сговору).
РБК 21 сентября в 14:18
Общество
В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена
Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Гаджеты
В России начались официальные продажи iPhone 11
Профиль 20 сентября в 04:48
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru 05:16
Происшествия
При столкновении двух маршруток в Челябинске пострадали 11 человек
В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
RT на русском 10:36
Кино
Кристина Асмус рассказала о съемках без одежды
На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
Дни.ру вчера в 06:43
Политика
Зеленский призвал жителей Украины жаловаться на коррупцию
Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
REGNUM 06:56
Футбол
«Спартак» дал Кононову два матча на исправление ситуации
Напомним, в матче 10 тура чемпионата России «Спартак» потерпел поражение от «Уфы» (0:1). Для «красно-белых» это поражение стало четвертым во всех турнирах и третьим и в рамках РПЛ.Как сообщает источник, для исправления ситуации главного тренеру «Спартака» Олегу Кононову дали два матча.
Vprognoze.ru 08:18
Политика
МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией
В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
Здоровье
Диетологи назвали продукты, продлевающие жизнь
Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.
Труд вчера в 16:04
Общество
Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
Интерфакс 00:58
Общество
На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя
В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
Политика
Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России
Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
ЖКХ
В Москве начали давать отопление в жилые дома
Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
РИА Новости 06:49
Интернет
WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook
В 2017 году WSJ писала, что у Facebook появилась возможность следить, какие приложения ее участники используют на своих смартфонах.
РБК 11:14
Армия и оружие
Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии
Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет.
Военное дело 02:29
Экономика
Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ
Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50