Политика

ВедомостиВедомостиПесков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Бизнес может доверять словам президента Владимира Путина об амнистии капиталов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса

ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
Ведомостивчера в 17:13

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Кремль призвал бизнесменов доверять словам Путина

Lenta.ru07:01

Кремль попросил не сомневаться в словах Путина об амнистии капиталов

РБК07:01

Гарантии бизнесу по амнистии капитала должны выполняться, заявили в Кремле

РИА Новости06:03

В Кремле заверили, что гарантии участникам репатриации капиталов будут выполняться

Интерфакс06:29

Песков: данные президентом гарантии бизнесу в рамках амнистии капитала должны выполняться

ТАСС06:18

Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

Ведомости06:12

Кремль: участники амнистии капиталов могут доверять гарантиям Путина

Коммерсантъ06:30
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Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 11:32, Вашингтон
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В Анапе 11 полицейских наказали по делу об изнасиловании волейболистки

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Пока только в США В преддверии релиза ARPG Code Vein, пока обладатели консолей PlayStation 4 и Xbox One изучают недавно обновленную демоверсию, компания Bandai Namco запустила необычную акцию совместно с Американским Красным Крестом: сдав кровь, можно получить бесплатную копию игры и особый кровавый промонабор.
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Примечательно, что среди задержанных оказалась бывшая жена главы Нацполиции Украины Сергея Князева – Виктория Князева.
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что перспективы участия олимпийской команды РФ в Играх 2020 года в Токио могут оказаться под угрозой.
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В Ставрополе детский магазин снял с продажи фигурки Усамы бен Ладена

Детский магазин в Ставрополе снял с продажи фигурки лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» — Усамы бен Ладена.
РБК 11:08
Гаджеты

В России начались официальные продажи iPhone 11

Профиль 20 сентября в 04:48
Происшествия

Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ

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Газета.Ru 05:16
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В Челябинске столкнулись два маршрутных такси, пострадали 11 человек.
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Кино

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На телеэкранах актриса предстанет полностью обнаженной. Она поведала, как на самом деле проходили съемки откровенных сцен.
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Зеленский призвал жителей Украины «делать маленькие шаги навстречу иной ментальности» и подписал закон об импичменте президента.
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Футбол

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МИД Эстонии отрицает заявление об освобождении страны Красной армией

В министерстве иностранных дел Эстонии остались недовольны публикацией документов об освобождении Советским Союзом страны от немецко-фашистских захватчиков.
Газета.Ru 11:05
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Ученые назвали продукты, которые продлевают жизнь.
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Старейший туроператор мира Thomas Cook объявил о ликвидации

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб сообщил, что у британского правительства есть план вернуть домой 160 тыс. путешественников из страны, застрявших по всему миру из-за ликвидации Thomas Cook.
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Общество

На Первом канале прокомментировали возвращение оскандалившегося Друзя

В телекомпании «Игра-ТВ», которая занимается производством программы, сообщили, что Друзь принес извинения за произошедшее.
Lenta.ru 10:05
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Украина отказалась от участия в сессии ПАСЕ из-за возвращения России

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) официально отказалась от участия в осенней сессии организации.
Lenta.ru 10:57
Политика

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
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Испытания комплекса «Махаон-Практика» показали на видео

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ЖКХ

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Начиная с понедельника тепло будет подано в жилые дома, административные и промышленные здания.
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WSJ раскрыла проект «Волан-де-Морт» по сбору компромата на Facebook

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Армия и оружие

Зариф рассказал, как хуситы атаковали НПЗ в Саудовской Аравии

Глава министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что йеменские повстанцы-хуситы увеличили радиус ракет.
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Экономика

Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка.
Коммерсантъ 08:50
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