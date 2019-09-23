ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.

с чего всё началось

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Песков: бизнес может доверять словам Путина об амнистии капитала

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