"Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия. В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года.

с чего всё началось

Сроки прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал Песков.

Песков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным

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