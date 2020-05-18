Политика
РБКПесков ответил на вопрос о сроках проведения прямой линии с Путиным
Сроки прямой линии с президентом Владимиром Путиным, которая обычно проходит в июне, пока не определены. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. «Сроки проведения по понятным причинам пока не определены», — сказал Песков.
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с чего всё началось
"Сроки проведения по понятным причинам пока не определены", - ответил представитель Кремля на вопрос, остается ли в графике главы государства традиционная прямая линия. В последний раз Путин общался с россиянами в таком формате в июне прошлого года. Она стала уже 17-й по счету с 2001 года.ТАСС04:22
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Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) составил рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
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Ситуация с распространением коронавируса в Дагестане складывается непросто, система здравоохранения в республике работает напряженно, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:56
Общество
Памятник Колчаку снесли в Стерлитамаке
Взгляд.ру 08:20
Экономика
Рекордная распродажа американского госдолга
Суммарные продажи трежерис в марте составили почти 300 миллиардов долларов и, хотя они были частично компенсированы небольшими покупками в акциях и корпоративных облигациях, общие продажи американских активов также стали рекордными.
Expert.ru вчера в 23:18
Общество
Сменился руководитель ведущей угольной компании в России
Владимир Рашевский оставит пост гендиректора Сибирской угольной энергетической компании ("СУЭК") в связи с трансформацией структуры управления группы.
Интерфакс 07:16
Авто
Новый Geely Atlas Pro оказался популярнее Toyota RAV4
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В США рассказали о создаваемом в России «морском монстре»
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Общество
В России может сократиться размер ежемесячной накопительной пенсии
Размер ежемесячной накопительной пенсии в России в 2021 году может сократиться из-за увеличения срока выплаты накоплений на шесть месяцев — до 22 лет.
RT на русском вчера в 23:21
Общество
Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия вчера в 18:20
Политика
Зеленский предложил восстановить работу общественного транспорта
Президент Украины Владимир Зеленский предложил начать восстановление работы общественного транспорта в стране.
Lenta.ru 06:56
Общество
Ученый раскрыл причину низкой смертности от коронавируса в России
Смертность от коронавируса в России ниже, чем в других странах мира в 3-4 раза из-за популяционного иммунитета, заявил в эфире «Россия 24» директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Московский Комсомолец 07:42
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе транспорта
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 05:57
Энергетика
Цена на нефть марки Brent впервые с апреля поднялась выше $34
Лондон, 18 мая 2020, 13:47 — REGNUM Цена нефти марки Brent с поставкой в июле нынешнего года в ходе торгов на лондонской бирже ICE впервые с начала нынешнего апреля превысила цену в $34 за баррель.
REGNUM 06:47
Космос
США отправили на орбиту секретный космоплан X-37B
В Соединенных Штатах в шестой раз запустили на орбиту экспериментальный беспилотный орбитальный самолет X-37B.
Профиль вчера в 15:27
Общество
Прокуроры выявили нарушения прав медиков на выплаты в регионах
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РБК 05:12
Общество
В России снизился темп прироста случаев заражения коронавирусом
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом в стране за неделю уменьшился на 23,4%. Об этом она сказала на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06:24
Футбол
Сезон в чемпионате Шотландии завершён досрочно. Чемпион — «Селтик»
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Soccer.ru 08:04
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В Ярославле на мужчину напал медведь
В Ярославле медведь вышел из леса и напал на мужчину, но его спасли таксисты.
Газета.Ru 07:09
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Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжёлом весе Шеннон Бриггс и Майк Тайсон договорились о проведении поединка.
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Авто
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Напомним, что, согласно СПИК (специальному инвестиционному контракту), «АвтоВАЗ» до 2027 года выпустит 7 новых моделей в сегментах B Segment1, B Family, Compact SUV1, Lower C Segment, Compact SUV2, New B Segment1 и New B family.
Автоновости дня 02:50
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Пятый самолет с российскими военными медиками вылетел из Сербии
Самолет с российскими военными медиками и спецтехникой на борту вылетел из Белграда в Россию. Об этом в воскресенье сообщает Минобороны РФ.
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Футбол
У футболиста «Рубина» Плиева выявлен коронавирус
Защитник казанского футбольного клуба «Рубин» Константин Плиев сдал положительный тест на коронавирус.
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Политика
Живущий в Киеве российский юморист отказался говорить о Крыме
Украинский журналист и блогер Сергей Иванов спросил российского кавээнщика Сергея Писаренко о принадлежности Крыма.
РИА Новости вчера в 12:41
Общество
Правила торговли алкоголем ужесточаются
Закон, направленный изначально на борьбу с мелкими «наливашками» в жилых домах, может затронуть и работу небольших ресторанов и кафе.
Моллы.Ru 05:52
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Спортсменка, которой исполнилось 18 лет, опубликовала снимки с цветами, воздушными шарами и ювелирными украшениями.
Lenta.ru 04:44
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Попова назвала условия возобновления работы кинотеатров и спортзалов
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу.
RT на русском 06:34