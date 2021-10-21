Один человек погиб после ДТП с участием маршрутки в Санкт-Петербурге

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, восемь человек из маршрутного автобуса были госпитализированы, а еще один после осмотра от госпитализации отказался.