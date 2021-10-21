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Песков: для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались технические формальности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минздрав и РФПИ работают над процессом регистрации российской вакцины "Спутник V" в Европе.
РЕН ТВ
В данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.
Известия
Также в РФПИ сообщили, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
RT на русском
Как сообщалось ранее, российская вакцина «Спутник V» оказалась надежнее зарубежных аналогов.
ФАН

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