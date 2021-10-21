РИА НовостиПесков: для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались технические формальностиПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минздрав и РФПИ работают над процессом регистрации российской вакцины "Спутник V" в Европе.РЕН ТВВ данный момент в Европе заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.ИзвестияТакже в РФПИ сообщили, что ВОЗ возобновила процедуру одобрения российской вакцины от коронавируса «Спутник V».RT на русскомКак сообщалось ранее, российская вакцина «Спутник V» оказалась надежнее зарубежных аналогов.ФАНЧитать далееСвернутьДума ТВДума ТВПятый каналИзвестияDaily MoscowНовостной фронтРЕН ТВЦарьградРоссийская газетаГазета.RuРидусРосбалтRT на русскомStolica58.ruКомсомольская правдаФАНProperm.ruLife.ruREGNUMИзвестияПодробнее о событииПесков рассказал о ситуации с регистрацией «Спутника V» в ЕвропеRT на русском17:02Песков: Непонятно, чего не хватает для регистрации «Спутника V» в ЕвропеРоссийская газетавчера в 16:47Песков рассказал о работе РФ над регистрацией «Спутник V» в ЕвропеИзвестиявчера в 15:35Песков: Россия будет дополнять комплект документов для регистрации «Спутника V» в ЕвропеТАССвчера в 16:27Песков: Москва не понимает, каких не достает документов для регистрации «Спутника V» в ЕСРИА Новостивчера в 16:07Песков: пытаемся понять, каких документов не хватает для регистрации «Спутника V» в ЕвропеLenta.ruвчера в 16:35Песков сообщил о технических разногласиях в переговорах по регистрации вакцины из РФ в ЕСИнтерфаксвчера в 05:28Показать ещёОценить129Поделиться