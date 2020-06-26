Политика
РИА НовостиВ Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием
Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Серебренникова признали виновным в хищениях
Lenta.ru 04:26
Политика
Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
Происшествия
Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова
Коммерсантъ 04:30
Здоровье
Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Общество
В Кремле прокомментировали дело Серебренникова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
Общество
Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка
Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Гаджеты
Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов
Деловое.ТВ 06:00
Общество
Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
Происшествия
Помощника главы РСХН задержали за многомиллионную взятку
Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве за взятку.
Известия 07:49
Армия и оружие
В Ираке задержаны лидеры шиитской военизированной организации
Лидеры проиранской группировки «Катаиб Хезболла» были задержаны силами безопасности Ирака в штаб-квартире организации в Багдаде.
ИА Красная Весна 01:11
Общество
Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года
Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
Общество
В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу
В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.
АиФ Волгоград 07:17
Технологии
YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в мобильном приложении
Видеосервис YouTube начал тестировать новую функцию – съемку видео в мобильном приложении продолжительностью до 15 секунд.
Sostav.ru 07:40
Космос
В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения
Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации "Роскосмос" рассмотрели вопросы технического облика планируемой к созданию новой российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения "Геосар", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" (АО РТИ, входит в группу РТИ).
РИА Новости вчера в 20:17
Армия и оружие
Присутствие Турции в Ливии вскружило Франции голову — Анкара
Военное присутствие Турции в Ливии вскружило голову правительству Франции, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 25 июня, сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı.
ИА Красная Весна 03:37
Общество
Беглов предупредил петербуржцев о второй волне коронавируса
Санкт-Петербург, 26 июня 2020, 09:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о возможной второй волне эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:49
Экономика
Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия
Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
Политика
Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции
Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
Политика
Особое мнение: Виктор Шендерович
На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Футбол
Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесено на 24 июля
Стала известна новая дата судебного заседания по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Sport24.ru 06:34
Происшествия
Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы
Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
Общество
Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции
Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
Общество
С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров
Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Происшествия
Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО
После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
Игры
Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077
Газета.Ru вчера в 22:50
Экономика
«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%
Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
Шоу-бизнес
Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет
Sports.ru вчера в 04:44
Политика
Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»
Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27