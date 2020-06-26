Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

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