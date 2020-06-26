Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

Президент РФ Владимир Путин перед важными голосованиями обращается к россиянам, не исключено, что он сделает это и перед 1 июля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков анонсировал обращение Путина перед голосованием по Конституции

Коммерсантъ06:20

Песков допустил еще одно обращение Путина к россиянам до 1 июля

РБК06:13

В Кремле не исключили обращения Путина к россиянам перед голосованием

РИА Новости05:56

Путин может обратиться к россиянам перед 1 июля

Газета.Ru06:02

Кремль подтвердил возможность нового обращения Путина к нации

Ведомости05:49

Кремль не исключил нового обращения Путина к россиянам

RT на русском05:47

Путин может обратиться к россиянам перед голосованием по поправкам к конституции

ТАСС05:46
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Автоматически обработан 7241 источник, обновлено в 07:56, Ашберн
Общество

Серебренникова признали виновным в хищениях

Lenta.ru 04:26
1K
Политика

Минтранс рассчитывает возобновить международные авиаперевозки в июле

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
РИА Новости 07:06
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Общество

Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании

Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33
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Происшествия

Адвокат сообщил о сердечном приступе у Ефремова

Коммерсантъ 04:30
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Здоровье

Карантин на Украине продлится до появления вакцины от коронавируса

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что карантинные меры в стране будут сохраняться до тех пор, пока не появится вакцина или лекарство, которое будет способно контролировать смертность от коронавирусной инфекции.
Inc-news.ru вчера в 13:22
Общество

В Кремле прокомментировали дело Серебренникова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что дело режиссёра Кирилла Серебренникова и «Седьмой студии» является поводом для тщательного анализа расходования госсредств в учреждениях культуры.
RT на русском 05:56
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Общество

Семьи с детьми до 16 лет получат по 10 тысяч рублей на каждого ребёнка

Ранее выплата в 10 тысяч рублей была сделана семьям с детьми от 3-х до 16 лет на каждого ребёнка.
Tkgorod.ru 24 июня в 00:02
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Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили

Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
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Гаджеты

Самый доступный iPhone 12 будет стоить 549 долларов

Деловое.ТВ 06:00
7
Общество

Министр культуры Любимова прокомментировала дело Серебренникова

Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала уголовное дело худрука «Гоголь-центра» и руководителя «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств.
Lenta.ru 07:19
2
Происшествия

Помощника главы РСХН задержали за многомиллионную взятку

Бывшего помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, которого ранее обвинили в педофилии, задержали в Москве за взятку.
Известия 07:49
Армия и оружие

В Ираке задержаны лидеры шиитской военизированной организации

Лидеры проиранской группировки «Катаиб Хезболла» были задержаны силами безопасности Ирака в штаб-квартире организации в Багдаде.
ИА Красная Весна 01:11
Общество

Минздрав сохранил старые правила медосмотра водителей до 2021 года

Министерство здравоохранения России утвердило приказ о сохранении до 1 января 2021 года действующих правил медицинского освидетельствования водителей.
RT на русском 07:33
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Общество

В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу

В Волгоградской области открыли движение по мосту через Ахтубу, который является частью второго пускового комплекса мостового перехода через Волгу.
АиФ Волгоград 07:17
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Технологии

YouTube тестирует съемку 15-секундных видео в мобильном приложении

Видеосервис YouTube начал тестировать новую функцию – съемку видео в мобильном приложении продолжительностью до 15 секунд.
Sostav.ru 07:40
Космос

В России разработают новую всепогодную спутниковую систему наблюдения

Специалисты группы компаний РТИ и госкорпорации "Роскосмос" рассмотрели вопросы технического облика планируемой к созданию новой российской геосинхронной космической системы радиолокационного наблюдения "Геосар", сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца" (АО РТИ, входит в группу РТИ).
РИА Новости вчера в 20:17
1
Армия и оружие

Присутствие Турции в Ливии вскружило Франции голову — Анкара

Военное присутствие Турции в Ливии вскружило голову правительству Франции, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар 25 июня, сообщает турецкое информационное агентство İhlas Haber Ajansı.
ИА Красная Весна 03:37
Общество

Беглов предупредил петербуржцев о второй волне коронавируса

Санкт-Петербург, 26 июня 2020, 09:49 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предупредил петербуржцев о возможной второй волне эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:49
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Экономика

Банк России решил не продлевать прием карт с истекшим сроком действия

Банк России решил не продлевать после 1 июля разрешение банкам принимать карты с истекшим сроком действия.
Российская газета 07:36
2
Политика

Песков прокомментировал попытку двойного голосования по Конституции

Москва, 26 июня 2020, 13:26 — REGNUM Кремль не планирует разбираться с фактами, которые подтверждают возможность неоднократного голосования по поправкам к Конституции России.
REGNUM 06:26
6
Политика

Особое мнение: Виктор Шендерович

На грустной ноте сегодня заканчивается "Особое мнение" Виктора Шендеровича.
Эхо Москвы вчера в 13:16
Футбол

Заседание по иску «Локомотива» к Геркусу перенесено на 24 июля

Стала известна новая дата судебного заседания по иску «Локомотива» к бывшему генеральному директору клуба Илье Геркусу.
Sport24.ru 06:34
Происшествия

Появилось видео инцидента с солдатом перед парадом Победы

Видео, на котором запечатлено, как солдат срочной службы разбивает стёкла машины ФСО на Красной площади в столице, появилось в Сети.
News.ru вчера в 18:07
9
Общество

Более 10 млн человек проголосовали по поправкам к Конституции

Более 10 млн человек по всей России приняли участие в первый день голосования по поправкам к Конституции 25 июня, явка составила 9,2%. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
RT на русском 05:23
189
Общество

С 1 июля проиндексируют пенсии некоторым категориям пенсионеров

Пенсионерам, ставшим опекунами или попечителями несовершеннолетних детей, с 1 июля проиндексируют пенсии.
ТК Звезда 02:10
Происшествия

Стали известны последствия нападения рядового на автомобиль ФСО

После допроса рядового отправили в психиатрическое отделение военно-клинического госпиталя Минобороны в Подольске, где врачи должны проверить его на вменяемость.
Коммерсантъ вчера в 13:10
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Игры

Вышел новый трейлер игры Cyberpunk 2077

Газета.Ru вчера в 22:50
43
Экономика

«Газпром» понизит дивиденды за 2019 год на 8%

Акционеры "Газпрома" на годовом собрании приняли решение утвердить дивиденды за 2019 г. в размере 15,24 руб. на акцию, что на 8,24% ниже рекордных выплат за 2018 г. (16,61 руб. на акцию), говорится в сообщении компании.
ТАСС 07:23
9
Шоу-бизнес

Хабиб возглавил рейтинг Forbes российских звезд моложе 40 лет

Sports.ru вчера в 04:44
15
Политика

Германия готовит ответ на новые санкции США по «Северному потоку — 2»

Власти Германии подготовят ответные меры на случай, если Белый дом введет дополнительные санкции против газопровода "Северный поток — 2", передает агентство Блумберг со ссылкой на правительственные источники в Берлине.
РИА Новости вчера в 15:27
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