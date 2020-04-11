Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".

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Здоровье Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит» Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям. 947

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Общество Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. 27

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