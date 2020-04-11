Общество
Газета.RuПесков допустил перенос Парада Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил перенос Парада Победы с 9 мая на более позднюю дату из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
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Общество
Названы новые симптомы коронавируса
У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology.
РИА Новости 11:39
Общество
В Подмосковье увеличили количество патрулей Росгвардии
Количество патрулей росгаврдейцев увеличивают в Московской области в связи с усилением режима самоизоляции, сообщили «Радио 1» в пресс-службе ведомства.
Радио 1 10:47
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Общество
Власти удалят данные электронных пропусков москвичей после карантина
Сегодня, 11 апреля, господин Собянин своим указом ввел пропускную систему электронных кодов для поездок по Москве и за город на автомобилях и в общественном транспорте.
Коммерсантъ 13:39
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Биатлон
Фуркад назвал Шипулина одним из главных соперников в карьере
Прославленный французский биатлонист Мартен Фуркад, ранее объявивший о завершении карьеры, признался, что бывший российский стреляющих лыжник Антон Шипулин был одним из его главных конкурентов.
ProstoProSport вчера в 16:59
Общество
Правнук Толстого политолог Александр Некрасов умер в Лондоне
Политолог Александр Некрасов скончался на 64-м году жизни. Он являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
Газета.Ru 13:38
Футбол
Тимофей Калачев: «Слуцкий прозвал меня Вонючка»
Честно, могу только поблагодарить руководителей "Ростова" за то, что не продлили со мной контракт и подтолкнули к решению закончить с футболом в 38.
Спорт-Экспресс 12:34
Экономика
Правительство купило Сбербанк у ЦБ
О выкупе правительством контрольного пакета Сбербанка (50% плюс 1 акция, 52,6% голосов) у регулятора было объявлено в феврале.
Ведомости вчера в 05:00
Общество
Собянин объявил о введении пропускного режима в Москве
Итого - около 75% процентов жителей города сегодня лишены возможности свободно передвигаться по Москве.
Комсомольская правда вчера в 13:00
Общество
Подмосковье вслед за Москвой вводит электронные пропуска
Воробьев уточнил, что пропуск будет действовать как в Московской области, так и в самой столице Ранее о введении электронных пропусков для поездок на любом транспорте сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Взгляд.ру 13:10
Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru 11:26
Кино
Роберт Де Ниро чаще других играл злодеев в кино
Роберт Де Ниро возглавил список актеров, чаще других игравших злодеев.
Газета.Ru 09 апреля в 06:06
Общество
В Тульской области продлён режим повышенной готовности из-за коронавируса
Тула, 11 апреля 2020, 18:28 — REGNUM В Тульской области режим повышенной готовности, объявленный в связи с угрозой распространения коронавируса, продлён до 30 апреля.
REGNUM 11:28
Общество
Евсеев считает, что в России нет альтернативы Путину
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает действующего президента России Владимира Путина единственным человеком, способным управлять государством.
RT на русском 12:59
Общество
В России рассказали об испытании вакцины от коронавируса на людях
Генеральный директор Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал в интервью в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус — 2» на канале «Россия 1» об испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 на добровольцах.
RT на русском 06:15
Космос
Российские космонавты начали эксперимент по биопечати костной ткани
Российские космонавты на МКС начали новый эксперимент по печати неорганических компонентов костной ткани крысы.
Российская газета 07:28
Политика
Мэр города Салавата отправлен в отставку
Башинформ 02:52
Энергетика
Федун оценил выгоду России от нового соглашения с ОПЕК
В пятницу 23 страны, включая Россию и Саудовскую Аравию, договорились о новом сокращении добычи в рамках сделки ОПЕК+ — на 10 млн баррелей в сутки начиная с 1 мая.
Коммерсантъ 11:58
Армия и оружие
The National Interest напомнил о внушительном ракетном арсенале России
REGNUM вчера в 01:42
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Шоу-бизнес
Ида Галич похудела на 15 килограммов после родов
Блогер сильно комплексует из-за полных рук Звезда соцсетей Ида Галич поделилась с подписчиками результатами феноменального похудения после недавних первых родов.
WomanHit.ru вчера в 11:28
Авто
Названы пять производителей нержавеющих автомобилей
Кузов автомобиля отличается повышенной сопротивляемостью коррозии, благодаря процедуре гальванической оцинковки, в ходе которой все кузовные элементы погружаются в цинк под воздействием электрического тока.
Тарантас Ньюс 09:21
Политика
Расчет процессуальных сроков в апреле определен Верховным судом России
Получается, что апрель, являясь полностью нерабочим, не включается в расчеты процессуальных сроков.
ИнфоСМИ 12:50
Общество
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса
США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
РИА Новости 12:32
Футбол
Фердинанд об игре против Роналду: Джону О’Ши нужен был кислородный баллон
Фердинанд рассказал о товарищеской игре 2003 года между «Спортингом», за который тогда выступал Роналду, и «Манчестер Юнайтед» (1:3). Через девять дней после неё Роналду уже дебютировал за «Юнайтед», приобретенный по личной инициативе главного тренера Алекса Фергюсона.
Metaratings 14:03
Кино
Disney перезапустит мультфильм «Робин Гуд»
Компания Disney работает над ремейком своего мультфильма Робин Гуд.
iReactor 11:27
Гаджеты
Субботний кинозал: как выглядит GTA V с трассировкой лучей и улучшенной графикой
Создатели ролика использовали трассировку лучей и набор улучшающих графику модификаций, от ReShade до Awesomekills Graphics, а также реалистичные текстуры и улучшенное освещение.
Игромания.ру 13:53