Коронавирус
Газета.RuПесков прокомментировал слова об оказании прямой материальной помощи
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова о возможности раздачи денег россиянам на фоне экономической ситуации из-за пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
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Происшествия
Задержанным со стрельбой в Москве оказался водитель такси
Задержанными со стрельбой за нарушение самоизоляции оказались мигранты, один из которых управлял автомобилем, маркированным как "Яндекс.Такси", сообщили в столичном главке МВД.
РИА Новости 06:21
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Здоровье
Доктор Мясников встретил уникального пациента с коронавирусом
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», рассказал, что встречал уникального пациента с коронавирусом.
Lenta.ru 03:57
Общество
В Краснодарском крае ввели обязательный масочный режим
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае продлен карантин по коронавирусу до 12 мая.
Кубань 24 06:51
Общество
Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране
Наказание в 5 тыс. рублей за езду без пропуска вслед за Москвой хотят ввести по всей стране Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму поправки к КоАП РФ о введении штрафа в 5 тыс. руб. за управление автомобилем без специального разрешения во время режима «повышенной готовности».
Коммерсантъ вчера в 14:08
Общество
Жителям Нижегородской области разъяснили правила поездок на дачу
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин усилил меры безопасности по ситуации с коронавирусом в преддверии майских праздников.
Газета.Ru 06:46
Общество
Представитель ВОЗ назвала возможные сроки ослабления ограничений в РФ
По данным на 29 апреля, в России подтверждено более 99 тыс. случаев инфицирования коронавирусом.
НТВ вчера в 13:17
Политика
Песков исключил привлечение США к урегулированию ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента России в четверг, 30 апреля, заявил, что Украина на настоящий момент не выполняет Минские соглашения.
Слово и Дело 06:43
Футбол
Большинство клубов ФНЛ высказались за досрочное завершение сезона
Большинство клубов Футбольной национальной лиги — второго по силам дивизиона российского футбола высказались за досрочное завершение сезона.
Вести.Ru 06:55
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Происшествия
В Харькове задержали обнаженную женщину с отрезанной головой девочки
В Харькове на улице полиция задержала обнаженную женщину с ножом и пакетом с отрезанной головой девочки, пишет пресс-служба полиции города.
Газета.Ru 05:44
Происшествия
Ведущая Первого канала Ушакова подала в суд на Кокорина с Мамаевым
Ведущая Первого канала Ольга Ушакова сообщила "Газете.Ru", что подала в суд на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, поскольку они до сих пор не возместили ущерб за то, что разбили ее автомобиль в октябре 2018 года - в ходе конфликта с водителем Виталием Соловчуком.
Газета.Ru 06:37
Экономика
Переводы до 100 тысяч рублей в СБП стали бесплатными
Банки отменили комиссию за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) до 100 тысяч руб. согласно предписанию ЦБ РФ.
Вести.Ru 02:51
Шоу-бизнес
Влад Топалов в прямом эфире резко высказался в адрес подписчиков
Артист заступился за свою жену Регину Тодоренко и резко высказался по поводу травли со стороны подписчиков.
Kleo.ru 02:58
Политика
Китай ответил на угрозы США наказать его за эпидемию коронавируса
Ранее в интервью агентству Рейтер американский лидер Дональд Трамп сказал, что рассматривает различные варианты последствий для Китая из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 06:10
Общество
У Елены Малышевой нашли роскошную недвижимость в США
У известной российской телеведущей и врача Елены Малышевой нашли недвижимость в США общей стоимостью 10 млн долларов.
Московский Комсомолец 05:45
Армия и оружие
МИД: США хотят стереть грань между различными видами ядерного оружия
Необходимость разработки и развертывания ядерного оружия малой мощности подается как реакция США на "усиление глобальных угроз", в первую очередь "наращивание ядерного потенциала России и Китая".
РИА Новости вчера в 10:18
Общество
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
Пик распространения коронавируса в России может наступить в середине мая, заявил директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Василий Акимкин в эфире программы «Док-Ток».
Lenta.ru вчера в 21:24
Армия и оружие
Антонов: ничто не мешает Трампу заявить о продлении договора по СНВ
Ничто не мешает американскому президенту Дональду Трампу заявить о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений без предварительных условий, заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов.
РИА Новости вчера в 09:33
Здоровье
В Санкт-Петербурге заболели коронавирусом более 250 медиков
В Санкт-Петербурге проходят лечение от коронавируса более 250 медицинских работников.
Православие и Мир 06:42
Армия и оружие
Во Франции испытывают новейшую атомную подлодку
Французская головная многоцелевая атомная подлодка Suffren нового проекта Barracuda начала заводские ходовые испытания.
ИА Новороссия вчера в 14:57
Здоровье
Названы самые опасные при коронавирусе заболевания
Специалисты отмечают, что такие заболевания, как диабет, астма и болезни почек также влияют на вероятность заражения и смертность.
Lenta.ru вчера в 15:18
Общество
Назван регион России с самой благоприятной ситуацией с коронавирусом
В Калининградской области ситуация с эпидемией коронавируса самая благоприятная среди российских регионов, заявил президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в эфире программы "60 минут" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 17:09
Здоровье
Минздрав Башкирии объяснил вспышку коронавируса в одном из городов
На брифинге, посвященном угрозе распространения коронавируса в Башкирии, объяснили, почему произошел резкий рост заболевших COVID-19 в таком небольшом городе, как Нефтекамск.
Горобзор.ру 06:51
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров получает первые подарки на день рождения
В прошлом году популярный российский певец роскошно отпраздновал свой день рождения в Дубае на 27 этаже известной высотки Burj Al Arab.
SM News 04:45
Происшествия
Чиновников в Усть-Кутском районе подозревают в поджоге леса
АиФ Иркутск вчера в 00:59
Происшествия
СК задержал бывшего первого замгубернатора Курганской области
Сотрудники курганского управления Следственного комитета задержали бывшего первого заместителя губернатора Курганской области – директора департамента агропромышленного комплекса региона Сергея Пугина по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч.3 ст.285 УК РФ).
Коммерсантъ Челябинск вчера в 10:00
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 28 апреля в 10:47
Наука
Обнаружен скелет древнейшего млекопитающего в Южном полушарии
Учёные сообщают, что мезозойские млекопитающие, к которым, несомненно, относится и «сумасшедшее чудовище», до сих пор остаются одной из самых загадочных групп животных, так как из-за недостатка найденных останков в окаменелостях о них имеется очень мало информации.
Машины и Механизмы вчера в 17:18
Футбол
Тренер сборной СССР вошел в список лучших в истории футбола
Vprognoze.ru 04:13