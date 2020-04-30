Коронавирус
КоммерсантъПесков допустил выделение прямой материальной помощи россиянам
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что россияне получат прямую материальную помощь.
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Общество
Еще 40 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Самарской области
НТА-Приволжье – Еще 40 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Самарской области.
НТА-Приволжье 05:11
Происшествия
На Кокорина с Мамаевым подали в суд
Телеведущая Ольга Ушакова подала заявление в суд на форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева.
Lenta.ru 02:56
Кино
Умер актер Болливуда Риши Капур
Актер Болливуда Риши Капур ушел из жизни в клинике в индийском Мумбаи в возрасте 67 лет.
Инфорос 05:02
Происшествия
На Украине задержали голую женщину с отрезанной головой дочери
На улице украинского города Харькова задержали голую женщину с ножом и пакетом, в котором находилась отрезанная голова ее дочери.
Lenta.ru 04:35
Недвижимость
Девелоперы начали поднимать цены на новостройки в городах России
Аналитики «Мира квартир» зафиксировали снижение цен в большинстве городов России в среднем на 2%. На стоимость вторички повлияли события последних двух месяцев — падение котировок нефти и пандемия.
РБК 04:32
Общество
Пассажиров московского метро могут обязать носить маски
Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
ТАСС 05:28
Общество
В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион
Власти Тульской области введут с 30 апреля цифровые пропуска для въезда или выезда из региона на фоне пандемии коронавируса.
Известия 28 апреля в 16:50
Происшествия
Россиянин с коронавирусом сбежал из больницы и заразил свою семью
В Благовещенске мужчину с коронавирусом задержали и возвратили обратно в инфекционную больницу после того, как он самовольно оставил медицинское учреждение и заразил свою семью из пяти человек.
Lenta.ru 05:48
Происшествия
В Иркутской области нашли пропавших чиновников районной администрации
RT на русском 04:14
Общество
В России отмечен рекордный рост числа зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки отмечено 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекций, что является рекордным показателем в абсолютных цифрах.
Lenta.ru 05:07
Финансы
Чистая прибыль Сбербанка за квартал упала почти на 50%
Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2020 года упала по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 46,8% (с 226,6 до 120,5 млрд руб.) и на 56,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Накануне.Ru 04:28
Общество
Советника вице-губернатора Бидонько задержали по делу о взятке
В Екатеринбурге по делу о взятке задержали Владислава Русакова, советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.
JustMedia 02:43
Общество
В Башкирии продлили режим самоизоляции до 11 мая
Глава Башкирии Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в регионе до 11 мая и ввел масочный режим в общественных местах с 4 мая.
РИА Новости 05:36
Общество
Умер мэр Ставрополя Андрей Джатдоев
Ведомости 02:07
Космос
Крупный астероид приблизится к земле 29 апреля
Крупный астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, 29 апреля пролетит на расстоянии около 6,3 млн км от земли, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Доступ1 28 апреля в 01:12
Авто
В мае заработают новые условия госпрограммы льготного автокредитования
Минпромторг РФ подготовил проект постановления правительства, расширяющий условия участия в программах льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Автоновости дня вчера в 03:45
Общество
Росгидромет обещает лето теплее нормы
Рекордно теплой стала зима 2019-2020 года, экстремально теплым был минувший март, апрель также был очень теплым, а экстремально высокие температуры на юге Сибири поставили целый ряд рекордов.
Интерфакс 04:37
Хоккей
«Сибирь» рассталась с пятью хоккеистами
«Сибирь» объявила о расставании с пятью хоккеистами.
Sport24.ru 05:40
Религия
Патриарх Кирилл отстранил Андрея Кураева от проведения служб
Патриарх Кирилл запретил в служении (отстранил от проведения служб и таинств) протодиакона Андрея Кураева за «оскорбление памяти» протоирея Александра Агейкина.
Коммерсантъ вчера в 09:08
Происшествия
СМИ назвали суицид причиной смерти главы нижегородского ГИБДД
Начальник Госавтоинспекции Нижегородской области Павел Ржевский покончил с собой, сообщило издание NN.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 16:03
Общество
Нижегородцам разъяснили правила проезда на дачу во время самоизоляции
Изменения прописаны в указе губернатора о введении режима повышенной готовности. На дачу можно поехать на личном автомобиле или на такси.
Российская газета 04:57
Общество
Саратовская прокуратура проверит закупку масок по 425 рублей
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикациям в СМИ о возможных нарушениях при закупке за счет бюджета средств индивидуальной защиты, в том числе одноразовых медицинских масок стоимостью 425 рублей", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:14
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru 28 апреля в 04:25
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в России
Деловое.ТВ вчера в 13:55
Общество
На поддержку остающихся за рубежом россиян выделят допсредства
Правительство РФ выделит дополнительные средства на поддержку россиян, которые не могут вернуться из-за рубежа на фоне ситуации с распространением коронавируса, средства должны пойти на оплату их проживания, питание и продление виз, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
РИА Новости 05:17
Политика
Постпред назвал нелепыми претензии США по соглашению СВПД
«Нелепые» претензии США к соглашению по иранской ядерной программе вряд ли будут поддержаны российскими партнёрами по Совету безопасности ООН и Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).
Моя Москва.онлайн вчера в 01:39
Общество
В Башкирии с 4 мая вводят масочный режим
В Башкирии будет введен особый масочный режим.
РБК Уфа 05:27
Политика
МИД Украины раскрыл содержание «нормандского саммита» в онлайн-формате
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскрыл содержание запланированного в онлайн-формате «нормандского саммита», в котором примут участие главы МИД из четырех стран.
Lenta.ru 28 апреля в 04:33
Армия и оружие
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов
На Украине обнаружили незаконную бронетехнику и сто тонн боеприпасов.
Piter.tv 05:15