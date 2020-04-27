Коронавирус
РИА НовостиПесков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции. По его мнению, дольше это не будет продолжаться.
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с чего всё началось
На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?Аргументы и Факты00:00
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Авто
«АвтоВАЗ» приостановит производство
С 29 апреля по 18 мая "АвтоВАЗ" приостановит производство автомобилей.
Московский Комсомолец 07:14
Общество
В Севастополе вводят обязательное ношение масок в общественных местах
Власти Севастополя вводят в городе режим обязательного ношения медицинских масок в магазинах, транспорте и других местах скопления людей.
ТАСС 06:47
Политика
Песков: расследование чешского издания про россиянина похоже на «утку»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает про расследование чешского журнала Respekt о гражданине РФ, который якобы прибыл в Чехию со смертельным ядом, но считает его похожим на "утку".
ТАСС 06:12
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетную атаку в районе Дамаска
Коммерсантъ вчера в 22:53
Общество
В Челябинской области могут ввести обязательный масочный режим
Алексей Текслер, губернатор Челябинской области сообщил, что в регионе по примеру Екатеринбурга могут ввести обязательный масочный режим для всех.
Уральский меридиан 06:42
Шоу-бизнес
Тодоренко отреагировала на лишение ее звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала решение журнала Glamour лишить ее звания "Женщина года" после оправдания домашнего насилия в прямом эфире в Instagram.
Газета.Ru 25 апреля в 15:39
Наука
Что заставляет чесать, где чешется: рассказывают ученые
В испытании участвовало 13 здоровых людей, голени которых почесывали мягкой щеткой.
Популярная механика 04:18
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Министр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
РИА Новости 04:45
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Политика
Песков: решение по самоизоляции примут на основе текущей динамики
Решение по вопросу самоизоляции россиян предстоит принять на основе текущей динамики, какие-то далеко идущие планы строить рано, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:34
Общество
Проценко опроверг слухи о массовом увольнении персонала Коммунарки
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг информацию о массовых увольнениях в медучреждении.
Вести.Ru 06:45
Здоровье
Половину петербуржцев назвали бессимптомными носителями коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса в городе являются не только больные с установленным диагнозом, но и почти половина жителей.
Московский Комсомолец 05:56
Экономика
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий бизнесу
Москва, 25 апреля 2020, 10:20 — REGNUM Правительство РФ утвердило правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации на фоне коронавируса.
REGNUM 25 апреля в 03:20
Игры
В сеть попали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2
На YouTube опубликовали видео с сюжетными спойлерами The Last Of Us 2. Спустя несколько минут ролики были удалены по жалобе правообладателя.
Cyber.sports.ru 02:01
Общество
Мишустин поручил разработать план отмены ограничений для бизнеса
В субботу, 25 апреля, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать предложения для поэтапной отмены ограничений, введённых из-за распространения коронавируса.
Форпост Северо-Запад 25 апреля в 14:27
Здоровье
Вирусолог объяснил, сколько живет коронавирус у бессимптомных больных
Бессимптомные носители коронавирусной инфекции переносят вирус по времени столько же, сколько и больные люди.
URA.Ru вчера в 05:37
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Политика
ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМ.
РБК 07:37
Здоровье
На Среднем Урале завершили развёртывание коек для пациентов с COVID-19
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 09:57 — REGNUM В Свердловской области выполнили поручение президента РФ Владимира Путина о мобилизации медучреждений для лечения людей с COVID-19.
REGNUM 02:57
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Роспотребнадзор связал вспышку коронавируса с митингом во Владикавказе
Темпы роста количества инфицированных значительно увеличились, что связано с массовой акцией протеста во Владикавказе и нарушением режима самоизоляции жителями республики, заявили в Роспотребнадзоре.
Кавказский узел 06:07
Экономика
Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса.
RT на русском вчера в 02:32
Политика
Песков опроверг слухи о том, что Путин якобы где-то «укрылся»
Президент России Владимир Путин находится в своей резиденции в Ново-Огареве, где он на данный момент живет и работает, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Вечерняя Москва 02:50