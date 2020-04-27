На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции. По его мнению, дольше это не будет продолжаться.

Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу

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