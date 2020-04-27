Коронавирус
RT на русскомПесков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.
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с чего всё началось
На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?Аргументы и Факты00:00
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Общество
Названы регионы с самой высокой смертностью пациентов с коронавирусом
Названы регионы с самыми высокими показателями смертности пациентов с коронавирусной инфекцией.
Lenta.ru 04:23
Общество
PepsiCo приостановила сотрудничество с Тодоренко
Компания PepsiCo решила отказаться от рекламы с телеведущей Региной Тодоренко и остановить медиакампанию с ее участием.
РБК 01:04
Политика
Песков заявил, что попасть к Путину без теста на коронавирус нельзя
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что попасть к российскому лидеру Владимиру Путину без тестов на коронавирус нельзя.
RT на русском 03:41
Общество
Роспотребнадзор призывает россиян оставаться дома на майские праздники
Жители России должны оставаться дома в период майских праздников, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Smolnarod.ru вчера в 15:01
Общество
Гидрометцентр: 2020 год может войти в пятерку самых жарких в истории
2020 год, скорее всего, войдет в пятерку самых жарких в истории, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 02:06
Общество
Советник Трампа предрек США безработицу уровня Великой депрессии
Безработица в США может дойти до уровня Великой депрессии, предположил старший советник Белого дома Кевин Хассетт.
РИА Новости вчера в 10:43
Происшествия
В Пермском крае выявили 20 новых случаев коронавируса
В Пермском крае за минувшие сутки выявили 20 новых случаев коронавируса. Из них девять мужчин, девять женщин и двое детей.
Рифей-Пермь 04:23
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
В Пензенской области обновлена карта заражения коронавирусом
В своем телеграм-канале пресс-секретарь Ивана Белозерцева Дина Черемушкина сообщила, где проживают новые заболевшие.
1pnz.ru 03:34
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Путешествия
В турецких отелях больше не будет шведского стола из-за коронавируса
В конце мая в Турции вновь заработают отели, получившие "сертификаты здоровья", однако шведских столов теперь в них не будет из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 04:31
Здоровье
В Серафимо-Дивеевском монастыре 76 человек заразились коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 207 жителей Нижегородской области, общее количество заболевших составляет 1574 человека, среди них 76 заболевших – в Серафимо-Дивеевском монастыре, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 04:22
Общество
Названы наиболее обеспокоенные из-за коронавируса регионы России
Жители Дальневосточного и Приволжского федеральных округов оказались самыми обеспокоенными из-за ситуации с коронавирусом, следует из опроса специалистов компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие».
Коммерсантъ 01:45
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижающейся нефти
Доллар и евро растут на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне снижающейся нефти.
Интерфакс 03:32
Армия и оружие
Подкравшийся к авианосцу США российский Ил-38 попал на видео
Противолодочный самолет средней дальности Ил-38 Тихоокеанского флота приблизился к кораблю George Washington на расстоянии выстрела в упор.
Рамблер 03:59
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия вчера в 10:47
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02
Общество
70 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Татарстане
За отчетный период новые случаи распространения коронавирусной инфекции зафиксированы в 85 регионах. Всего за сутки выявлено 6 198 случаев.
Новый Век 04:27
Общество
На Среднем Урале подтвердили 59 новых случаев заражения коронавирусом
Ранее у приезжих не было коронавируса, что подтверждено документами. Теперь в регионе зафиксировано 454 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:00
Армия и оружие
Военные РФ продезинфицировали еще три пансионата в Италии
Военные РФ и коллеги из Италии продезинфицировали дома престарелых в трех городах провинции Брешиа в области Ломбардия – Понтольо, Палацциоло-Сульолье и Колонье.
Mockva.ru 00:53
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Общество
Понедельник Петербург начал в лидерах по индексу самоизоляции
На дорогах Петербурга, несмотря на начало рабочей недели, свободно, в классификации "Яндекса" на улицах города "очень много людей", но с индексом 3,4 балла Северная столица занимает второе место в рейтинге крупнейших городов РФ по самоизоляции.
DP.RU 01:55
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
BFM.ru вчера в 02:53
Общество
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Россия вернулась в пятерку стран с наибольшими военными расходами.
Lenta.ru вчера в 19:46
Общество
В Башкирии увеличилось количество зараженных коронавирусом
Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом.
Горобзор.ру 03:19
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:18
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Происшествия
В Екатеринбурге приземлился самолёт с туристами из ОАЭ
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 04:58 — REGNUM В аэропорту «Кольцово» минувшей ночью приземлился самолёт с туристами из Объединённых Арабских Эмиратов.
REGNUM вчера в 21:58
Общество
Шесть новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Карелии
Еще шесть новых случаев коронавируса выявлено за сутки в Петрозаводске.
Столица на Онего 02:45
Общество
Эпидемиологическая ситуация на авианосце ВМС США оказалась аномальной
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 25 апреля в 09:07