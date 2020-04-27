На эти и многие другие вопросы редакции «АиФ» в эксклюзивном интервью ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Путин тоже тестируется Виталий Цепляев, "АиФ": Дмитрий Сергеевич, где сейчас находится президент?

с чего всё началось

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с коронавирусом в стране.

Песков допустил выход России на плато по коронавирусу к середине мая

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