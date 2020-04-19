Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе. Представитель Кремля напомнил, что текущую неделю количество зараженных росло, что означает, что Россия еще не вышла на плато.

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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