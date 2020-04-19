Коронавирус
РИА НовостиПесков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе. Представитель Кремля напомнил, что текущую неделю количество зараженных росло, что означает, что Россия еще не вышла на плато.
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Происшествия
В Ростовской области пациент с подозрением на вирус сбежал из больницы
По данным ведомства, полиция получила от городского оперативного штаба по борьбе с COVID-19 сообщение о том, что накануне один из пациентов инфекционного отделения покинул медучреждение.
РБК 13:02
Здоровье
В архангельской психбольнице выявили крупную вспышку коронавируса
У более чем 50 пациентов Архангельской государственной клинической психиатрической больницы предварительно подтверждено заражение коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском вчера в 14:16
Общество
Россияне массово поехали в Крым
Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 740 тыс
Число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Соединенных Штатах превысило 740,1 тыс. человек, следует из данных служб здравоохранения США.
Взгляд.ру 13:16
Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
Армия и оружие
ВСУ на Пасху попытались сбросить бомбу на храм в ДНР
Украинские силовики попытались сбросить бомбу на православный храм в Донецкой народной республике (ДНР).
Московский Комсомолец 06:11
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Армия и оружие
Армия Ливии перешла ко второй стадии наступления в районе Тархуна
ИА Красная Весна 11:08
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Политика
Путин поздравил всех православных христиан с Пасхой
Президент России Владимир Путин в видеообращении, записанном в подмосковном поселке Ново-Огарево, поздравил с Пасхой православных христиан и всех россиян, отмечающих Христово Воскресение.
Газета.Ru 05:00
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Общество
В Оренбуржье из-за коронавируса закрыли город Абдулино
Абдулино, Оренбургская область, 19 апреля 2020, 13:26 — REGNUM В Оренбуржье перекрыты все въезды в город Абдулино.
REGNUM 06:26
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Общество
Ozon начал продавать медицинские услуги с теста на коронавирус
Ozon ‒ третий по выручке интернет-магазин в России после Wildberries и «Ситилинка», по данным Data Insight за 2019 г. Ozon начал продвигать медицинские услуги с теста на коронавирус ‒ такой баннер размещен на стартовой странице приложения онлайн-магазина.
Ведомости 09:21
Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
Наука
Датские химики превратили пекарские дрожжи в фабрику психоделиков
Датские химики описали метод получения псилоцибина из Saccharomyces cerevisiae, пекарских дрожжей, без дорогостоящих химикатов.
Хайтек+ 08:27
Здоровье
В Ульяновской области коронавирус подтвердился еще у 11 человек
За последние сутки в Ульяновской области коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 11 человек.
КП - Казань 04:44
Здоровье
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 04:37
Шоу-бизнес
Алсу объяснила, почему не показывает сына на публике
Российская певица Алсу рассказала, почему не хочет показывать широкой публике своего сына Рафаэля.
Народные новости 12:20
Политика
Австралия обвинила Китай в сокрытии информации о коронавирусе
В сокрытии части информации об истоках и распространении нового коронавируса обвинила власти Китая министр иностранных дел Австралии Марис Пейн, 19 апреля об этом она заявила в интервью телеканалу АВС.
ИА Красная Весна 04:21
Общество
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Газета Кемерова 08:10
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Происшествия
У больницы Святого Георгия собралась пробка из автомобилей скорой помощи
Напомним, что больницу Святого Георгия перепрофилировали под лечение пациентов с коронавирусом.
Piter.tv 12:46
Религия
Полиция прервала крестный ход в Петербурге
Эхо Москвы 11:07