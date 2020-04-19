Коронавирус
РИА НовостиПесков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России. Представитель Кремля напомнил, что текущую неделю количество зараженных росло, что означает, что Россия еще не вышла на плато.
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Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Происшествия
В Севастополе возросло количество инфицированных коронавирусом
Севастополь, 19 апреля 2020, 06:20 — REGNUM Количество инфицированных коронавирусом в Севастополе возросло до 16 человек.
REGNUM вчера в 23:20
Общество
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Газета Кемерова 08:10
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Экономика
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Религия
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь
В Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Трансляцию вели онлайн федеральные телеканалы.
МонаВиста вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева дали дочери необычное имя
Сегодня пара решила рассекретить имя малышки, и оно оказалось необычным. Козловский и Зуева назвали дочь Ода Валентина.
Super.ru 08:07
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество
В Москве заплатят за сдачу устойчивой к коронавирусу плазмы
Власти Москвы заплатят донорам устойчивой к коронавирусу плазмы крови. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мэрии столицы.
Lenta.ru 03:30
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
Охлобыстина заметили на пасхальной службе «для избранных» в Москве
В Москве в ночь на воскресенье, 19 апреля, провели пасхальную службу «для избранных», несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия.
Lenta.ru 06:16
Экономика
Набиуллина отвергла возможность введения моратория на вклады населения
Глава регулятора указала, что возможность введения моратория на вклады населения не предусмотрена ни в Гражданском кодексе, ни в законодательстве о банковской системе.
Известия 17 апреля в 05:13
Здоровье
В Ростовской области коронавирус обнаружили еще у 35 человек
По информации Роспотребнадзора, на 11:10, воскресенья, 19 апреля на территории Ростовской области зафиксировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 05:26
Общество
В России за сутки выявлено более 6 тыс. зараженных коронавирусом
В Москве, где подтверждены более 24 тыс. случаев, выздоровели более 1,7 тыс. человек.
Коммерсантъ 04:15
Общество
Прилетевших в Екатеринбург из Таиланда отправили в обсерватор
Екатеринбург, 19 апреля 2020, 11:09 — REGNUM Прибывшие спецрейсом из Таиланда в Екатеринбург граждане России отправлены в обсерватор.
REGNUM 04:09
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Евгения Уралова, звезда фильма «Июльский дождь»
Судьбоносным во всех смыслах стал для нее «Июльский дождь» Марлена Хуциева, вышедший в 1966 году.
Московский Комсомолец 17 апреля в 13:13
Авто
Представили Audi Q7 в агрессивном тюнинге ABT Sportsline
Напомним, в конце 2019 года ателье представило доработанный спортивный кроссовер Audi SQ7, мощность которого увеличили со стандартных 435 л.с. до 510 л.с. Теперь же в ABT поработали над внешним видом модели и выпустили для нее стайлинг-пакет.
Тарантас Ньюс 17 апреля в 03:38
Здоровье
Врач назвала, для кого из молодых людей особенно опасен коронавирус
Врач рассказала российским СМИ, для кого из молодых людей особенно опасен китайский вирус.
Evo-rus.com вчера в 12:07
Политика
На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны
Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
Экономика
WP спрогнозировала рекордные долги США из-за эпидемии коронавируса
Американский госдолг и долги корпораций США в этом году достигнут рекордных размеров из-за эпидемии коронавируса в стране.
РБК 00:19
Общество
Определены характеристики несовершеннолетних преступников в России
Университет прокуратуры России составил типичный портрет несовершеннолетнего преступника в России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Газета.Ru 07:17
Транспорт
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Здоровье
Ежедневно в Ивановской области делают 650 тестов на коронавирус
Со своей стороны, руководитель облдепартамента здравоохранения Артур Фокин отмечает, что теперь в Иванове ежедневно делают 650 тестов.
Кстати.News 16 апреля в 09:06
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти
Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
Авто
В ГИБДД названы самые непопулярные автомобили в России
По данным ГИБДД РФ, в первом квартале 2020 года зарегистрировано 368 956 новых автомобилей, что на 16,2% или на 30 тыс. экземпляров больше показателя годичной давности.
32CARS.ru вчера в 01:27
Общество
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан
В Ростове с 23 апреля изменятся пропуска для работающих граждан.
Дон-ТР 07:18
Общество
Всероссийские проверочные работы для школьников перенесли на осень
Как сообщают «Известия», Минпросвещения России приняло решение перенести всероссийские проверочные работы в школах на следующий учебный год.
Тверские ведомости 17 апреля в 08:43
Религия
Путин поздравил православных россиян с Пасхой
«Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», — приводятся в сообщении слова главы государства.
РБК вчера в 17:35
Общество
Лукашенко оценил тактику борьбы с коронавирусом в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна выбрала верную тактику борьбы с коронавирусной инфекцией.
Взгляд.ру 07:15