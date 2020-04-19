Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков заявил, что существует надежда выйти на следующей неделе пик по числу заболевших коронавирусом в России. Представитель Кремля напомнил, что текущую неделю количество зараженных росло, что означает, что Россия еще не вышла на плато.

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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