Коронавирус
Российская газетаПесков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе
Россия пока не вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, отмечается ежесуточный рост. На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.
Читать в источнике
Оценить342
Дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все 3 недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВести.Ru 06:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Путин объявит, как будем дальше бороться с коронавирусом: ждем обращения на следующей неделе
Нижний Новгород on-line06:55
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 07:17, Ашберн
Общество
Коронавирус выявили еще в двух районах Смоленской области
За сутки число заболевших в регионе выросло до 173 человек Количество заболевших коронавирусом в Смоленской области, по данным на 19 апреля, выросло со 152 человек до 173.
Главная Тема 06:10
Общество
В Татарстане выявили 31 новый случай заражения коронавирусом
"В Республике Татарстан сегодня подтвержден 31 новый случай коронавирусной инфекции: пять человек госпитализированы, 26 проходят лечение на дому – у них диагностирована легкая или бессимптомный форма течения болезни", - сказала Галимова.
РИА Новости 04:39
Политика
Песков назвал непростым решение Путина о переносе парада Победы
Путин 16 мая из-за вспышки коронавируса поручил изменить график проведения парада Победы и отложить все мероприятия.
РБК 07:10
Происшествия
В Башкирии из закрытой на карантин больницы сбежали семь медиков
Как установило следствие, 9 апреля в период режима самоизоляции семь сотрудников самовольно покинули территорию республиканской клинической больницы имени Куватова, являющейся очагом распространения коронавируса.
Российская газета вчера в 04:27
Общество
Доктор Комаровский научил правильно дезинфицировать маски
Доктор Комаровский удивился тому, что люди пытаются кипятить защитные маски или вымачивать их в спирте.
Аргументы недели вчера в 08:25
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Киберспорт
Ubisoft снимет фильм о пожилых киберспортсменах
Французский издатель и разработчик игр Ubisoft объединился с Эбби Коном и Марком Сильверстайном для создания комедии о пожилых киберспортсменах.
Inc-news.ru вчера в 06:32
Происшествия
Более девяти тысяч тестов на коронавирус провели за сутки в Петербурге
Санкт-Петербург, 17 апреля 2020, 10:16 — REGNUM За последние сутки в Санкт-Петербурге вновь существенно возросло количество проведенных тестов на наличие коронавирусной инфекции.
REGNUM 17 апреля в 03:16
Происшествия
В Кировской области обнаружили напавших на врача скорой помощи
Как рассказали РИА Новости в МВД по Кировской области, нападение произошло в Кирово-Чепецке в ночь на 18 апреля, двое пьяных мужчин избили водителя и врача скорой помощи, которая приехала на вызов.
РИА Новости 03:42
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Шоу-бизнес
Mash: Заворотнюк идет на поправку
По данным канала, здоровье актрисы стало улучшаться в апреле. В настоящее время состояние Заворотнюк позволяет ей передвигаться.
Газета.Ru 06:11
Политика
Онищенко ответил на критику Лукашенко российских тест-систем
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что российские тесты на выявление коронавируса со своей задачей справляются.
Известия вчера в 12:09
Здоровье
В Башкирии выросло число инфицированных коронавирусом пациентов
Уфа, 19 апреля 2020, 13:12 — REGNUM 45 случаев заражения коронавирусом подтвердили в Башкирии.
REGNUM 06:12
Общество
В России резко вырос спрос на наличные
С начала марта в России было выдано около триллиона рублей наличных – это больше, чем за весь прошлый год.
Эхо Москвы 07:00
Политика
Посольство России в Чехии на площади Немцова сменило адрес
Посольство России в Чехии решило сменить юридический адрес, после того как площадь, где оно находится, переименовали в честь политика Бориса Немцова, передает Aktualne.
РБК вчера в 20:32
Общество
Новые правила использования цифровых пропусков в Подмосковье
Новые правила использования цифровых пропусков в Московской области.
Evo-rus.com вчера в 11:57
Здоровье
В Свердловской области рассказали о состоянии больных COVID-19
Почти 30 больных коронавирусом в Свердловской области находятся в состоянии средней тяжести, сообщает в воскресенье оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 05:18
Автоспорт
Сезон «Формулы-1» может стартовать с двух гонок в Австрии
Гран-при Австрии могут пройти 5 и 12 июля. Сезон "Формулы-1" отложен из-за угрозы распространения коронавируса.
Газета.Ru 06:59
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Шоу-бизнес
Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии
Актер Павел Прилучный ответил на обвинения в домашнем насилии.
Вести.Ru 06:59
Кино
Том Харди показал, как выглядит «Веном» без спецэффектов
Ревизор.ру вчера в 00:34
Политика
Путин разрешил принимать иностранцев без разрешения на работу
Согласно указу, с 15 марта по 15 июня включительно будут заморожены сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранцев на территории страны, а также сроки, на которые лица без российского гражданства поставлены на учет по месту пребывания или по месту жительства, если они истекают в указанный период.
РБК вчера в 04:16
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения Советского Союза
Объединение усилий стран бывшего Советского Союза идет на пользу всем, несмотря на фобии прошлого и страхи по поводу возрождения СССР.
Вести.Ru 06:47
Религия
В Крым доставили Благодатный огонь
Благодатный огонь доставили регулярным рейсом из Москвы в Крым, сообщила пресс-служба аэропорта Симферополя.
РИА Новости 06:29
Музыка
Мировые звёзды дали восьмичасовой онлайн-концерт в поддержку медиков
Говорит Москва 02:46
Культура
Скончался писатель Александр Кабаков
News.ru вчера в 17:28
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4069 случаев коронавируса в 81 регионе, таким образом число заражений по всей стране достигло 32 007.
Lenta.ru 17 апреля в 04:25