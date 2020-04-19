Дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все 3 недели дома. Соответственно, на следующей неделе тоже есть надежда, что какие-то первые признаки выхода на плато увидим. Ну, где-то, наверное, в течение недели какие-то надо будет принимать решения о дальнейшем режиме.

Россия пока не вышла на плато по числу заболевших коронавирусом, отмечается ежесуточный рост. На следующей неделе есть надежда, что появятся первые признаки выхода на плато, и нужно будет принимать решения о дальнейшем режиме.

Песков допустил выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

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