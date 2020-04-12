Договорённости по ценам на энергоносители необходимы мировой экономике, иначе финансовая система погрузится в неуправляемый хаос, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Договорённости нужны, по сути, всему миру.

Песков: экономику ждёт неуправляемый хаос без договорённостей по нефти

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