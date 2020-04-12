Экономика
News.ruПесков: экономику ждёт неуправляемый хаос без договорённостей по нефти
Договорённости по ценам на энергоносители необходимы мировой экономике, иначе финансовая система погрузится в неуправляемый хаос, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Договорённости нужны, по сути, всему миру.
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Общество
Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости вчера в 07:04
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Культура
Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала
Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor вчера в 16:06
Здоровье
Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии
Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
Транспорт
Собянин утвердил правила пропускного режима
Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
Политика
Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту
8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
Общество
В Москве составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции
За субботу в Москве составили 1358 протоколов за нарушения режима повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:23
Общество
Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском 07:23
Футбол
«Боруссия» выделит 40 млн евро на покупку полузащитника «Валенсии»
Как сообщает газета Marca, ряды претендентов на 20-летнего испанского футболиста пополнила дортмундская «Боруссия».
Евро-футбол.ру 07:43
Экономика
Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности
Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности Два года назад в России появилась возможность создать БПИФ, российский аналог западных биржевых фондов (ETF).
Коммерсантъ 03:00
Происшествия
В Тольятти произошёл крупный пожар на складе
В промышленной зоне Тольятти загорелись деревянные поддоны, после чего пожар перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика.
RT на русском 08:03
Общество
Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
Общество
В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу
В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия
В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар
В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
Политика
Песков рассказал о характерной черте Путина
Газета.Ru 08:05
Экономика
Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
Происшествия
В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи
Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
Политика
Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия
Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
Экономика
«Дом.РФ» представил план строительства арендных домов для очередников
Госкомпания «Дом.РФ» подсчитала необходимые инвестиции и бюджетные субсидии на развитие до 2024 года рынка некоммерческого арендного жилья.
РБК 03:44
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
Общество
МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции
«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
Хоккей
Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА
Экс-нападающий канадского клуба "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин, решивший поменять Национальную хоккейную лигу на КХЛ, следующие два сезона проведет в столичном ЦСКА.
Вести.Ru 07:35
Происшествия
Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали
Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
Происшествия
В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса
Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
Здоровье
В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи
По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
Наука
Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции
Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
Армия и оружие
Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса
На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом.
Аргументы недели 10 апреля в 11:27
Здоровье
Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение
Реаниматолог Воронежской областной больницы №1 Светлана Зинчук записала видеообращение, в котором рассказала, как себя чувствует, а также призвала не разводить панику.
Kursk.com вчера в 13:39