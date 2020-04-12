Экономика

News.ruNews.ruПесков: экономику ждёт неуправляемый хаос без договорённостей по нефти

Договорённости по ценам на энергоносители необходимы мировой экономике, иначе финансовая система погрузится в неуправляемый хаос, считает пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. Договорённости нужны, по сути, всему миру.
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Песков назвал выгодоприобретателей договоренностей ОПЕК+

Российская газета07:51

Кремль назвал договоренность по нефти шансом удержать мир от неуправляемого хаоса

Газета.Ru07:43

Кремль: нефтяная сделка нужна всему миру, чтобы избежать хаоса

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Кремль предрек ценовой хаос на рынке нефти без сделки

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Песков: без сделки по сокращению добычи нефти мировая экономика подойдет к ценовому хаосу

ТАСС07:00

Песков: экономику ждёт неуправляемый хаос без договорённостей по нефти

News.ru07:36
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости вчера в 07:04
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
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Религия

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

ТАСС 03:36
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Культура

Все звезды «Сватов» снимутся в седьмом сезоне сериала

Поклонники сериала Сваты смогут увидеть в седьмом сезоне всех полюбившихся им героев, пообещала актриса Анна Кошмал, играющая в ситкоме Женю Ковалеву.
iReactor вчера в 16:06
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Здоровье

Доктор Мясников сравнил ситуацию с коронавирусом в России и Германии

Коронавирусная инфекция «щадит» Россию, о чем свидетельствует статистика заболеваемости и смертности, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 02:17
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Транспорт

Собянин утвердил правила пропускного режима

Определен формат пропусков для передвижения по Москве Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении специальных цифровых пропусков для поездок по Москве и Московской области.
Lenta.ru вчера в 13:41
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Политика

Овсянникова уволили из Минпромторга после скандала в аэропорту

8 апреля президиум генсовета «Единой России» исключил его из партии по рекомендации комиссии по этике, которая сочла действия Овсянникова в аэропорту Ижевска не совместимыми с этическими нормами ЕР.
РБК 10 апреля в 13:42
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Общество

В Москве составили 1358 протоколов за нарушение социальной дистанции

За субботу в Москве составили 1358 протоколов за нарушения режима повышенной готовности, сообщается в Telegram-канале Московского оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 07:23
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Общество

Голикова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

Вице-премьер считает, что полный выход из ограничительных мер в России может произойти к лету, если россияне будут соблюдать все рекомендации по социальному дистанцированию и самоизоляции.
RT на русском 07:23
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Футбол

«Боруссия» выделит 40 млн евро на покупку полузащитника «Валенсии»

Как сообщает газета Marca, ряды претендентов на 20-летнего испанского футболиста пополнила дортмундская «Боруссия».
Евро-футбол.ру 07:43
Экономика

Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности

Интерес к биржевым фондам вырос в период волатильности Два года назад в России появилась возможность создать БПИФ, российский аналог западных биржевых фондов (ETF).
Коммерсантъ 03:00
Происшествия

В Тольятти произошёл крупный пожар на складе

В промышленной зоне Тольятти загорелись деревянные поддоны, после чего пожар перекинулся на склад прессованной бумаги и пластика.
RT на русском 08:03
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В течение последних суток новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 обнаружены в 52 российских регионах.
RT на русском 04:10
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Общество

В Москве 3,5 млн человек надолго выходили из дома в пятницу

В Москве в пятницу, 10 апреля, на продолжительное время покидали дом 3,5 млн, сообщили в Telegram-канале столичного оперштаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 06:41
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Происшествия

В Иркутской области во время бунта в колонии начался пожар

В исправительной колонии №15 в городе Ангарск Иркутской области начался пожар во время массового бунта заключенных.
Телеканал RTVI 10 апреля в 12:04
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Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Вести.Ru 00:49
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Политика

Песков рассказал о характерной черте Путина

Газета.Ru 08:05
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Экономика

Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул

Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК 10 апреля в 08:49
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Происшествия

В Москве мужчина чуть не выпал из окна дома, пытаясь сделать селфи

Мужчина, находясь в гостях в московском районе Некрасовка, чуть не выпал из окна жилого дома, пытаясь сделать селфи.
ТАСС 08:16
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Политика

Во всех штатах США впервые в истории объявили режим крупного бедствия

Режим крупного бедствия впервые в истории начал действовать во всех штатах США после того, как президент Дональд Трамп в субботу, 11 апреля, объявил этот режим в Вайоминге.
Известия 00:59
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Экономика

«Дом.РФ» представил план строительства арендных домов для очередников

Госкомпания «Дом.РФ» подсчитала необходимые инвестиции и бюджетные субсидии на развитие до 2024 года рынка некоммерческого арендного жилья.
РБК 03:44
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Шоу-бизнес

Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы

Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец вчера в 04:42
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Общество

МВД предупредило о ложных смс о штрафах за нарушение самоизоляции

«В популярных соцсетях появилась информация о том, что гражданам поступают смс-сообщения о выявленных фактах нарушения ими режима самоизоляции и необходимости оплатить штраф за данные правонарушения», — говорится в сообщении МВД в Twitter.
RT на русском 05:30
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Хоккей

Голдобин получит 100 млн рублей за два сезона в ЦСКА

Экс-нападающий канадского клуба "Ванкувер Кэнакс" Николай Голдобин, решивший поменять Национальную хоккейную лигу на КХЛ, следующие два сезона проведет в столичном ЦСКА.
Вести.Ru 07:35
Происшествия

Пациентов, сбежавших из психиатрической больницы в Иркутске, задержали

Все шесть пациентов, сбежавших из Иркутской областной психиатрической больницы №1, задержаны.
ТАСС 05:49
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Происшествия

В Кировской области подтвердили шесть новых случаев коронавируса

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтверждены у жителей Кировской области, еще 4 человека получили положительные результаты тест-системы на наличие вируса, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости вчера в 05:06
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Здоровье

В Белоруссии число случаев заражения коронавирусом превысило 2 тысячи

По последним данным, в Белоруссии коронавирусом заразились 2226 человек, 23 умерли, 172 выздоровели.
Lenta.ru вчера в 05:39
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Наука

Вирусолог спрогнозировал вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции

Стратегия нового коронавируса заставляет его снижать вирулентность и становиться менее опасным для своего носителя.
RT на русском 03:46
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Армия и оружие

Авианосцы НАТО могут надолго выйти из строя из-за коронавируса

На четырех американских авианосцах обнаружены заболевшие коронавирусом.
Аргументы недели 10 апреля в 11:27
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Здоровье

Заболевшая коронавирусом врач из Воронежа записала видеообращение

Реаниматолог Воронежской областной больницы №1 Светлана Зинчук записала видеообращение, в котором рассказала, как себя чувствует, а также призвала не разводить панику.
Kursk.com вчера в 13:39
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