Политика
ВедомостиПесков исключил организацию митингов в Хабаровске из-за рубежа
Песков сравнил протесты в Хабаровске с «питательной почвой» для дебоширов. Он добавил, что об их приезде нет необходимости докладывать Кремлю, так правоохранители на месте делают свою работу «весьма корректно и правильно».
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Гаджеты
Samsung представляет технологию электронного паспорта в Galaxy S20
Samsung представляет новое решение для электронной идентификации (eID), которое помогает пользователям легко управлять своими персональными документами и обеспечивает бесшовную идентификацию и аутентификацию.
CNews 03:07
Гаджеты
Валовая прибыль Intel обрушилась до минимума за 11 лет
Компания Intel сообщила о самой низкой валовой прибыли за квартал за последние 11 лет, 23 июля сообщает CNBC.
ИА Красная Весна вчера в 20:37
Гаджеты
Asus представила самый мощный в мире смартфон ROG Phone 3
Компания ASUS презентовала геймерский смартфон ROG Phone 3, который располагает поистине топовыми параметрами.
Piter.tv вчера в 05:19
Гаджеты
В России стартовали продажи Huawei P40 Pro+ с лучшей камерой 2020 года
В России 24 июля стартовали продажи Huawei P40 Pro+. Смартфон получил самую мощную камеру среди представленных в 2020 году.
Дни24 06:42
Гаджеты
Производители электроники уходят из Китая: Apple начала производство iPhone 11 в Индии
По словам авторитетного издания The Economic Times, компания Apple наладила производство смартфонов iPhone 11 на заводе Foxconn в Индии.
3DNews 06:04
Общество
Эрдоган лично принял участие в первом за 86 лет намазе в Святой Софии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган произнес азан (призыв к молитве) в соборе Святой Софии в Стамбуле, где начался первый после 1934 года пятничный намаз.
Газета.Ru 06:40
Политика
Совфед одобрил закон о признании отчуждения территорий РФ экстремизмом
В пятницу Совет Федерации одобрил закон о приравнивании нарушения территориальной целостности России к экстремизму.
Московский Комсомолец 05:14
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку до рекордных 4,25%
Банк России объявил о третьем с начала пандемии снижении ставки. ЦБ снизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — до 4,25%.
Коммерсантъ 06:32
Гаджеты
AMD представила APU Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro
AMD сегодня представила сразу две линейки гибридных процессоров для настольных компьютеров. Этом модели Ryzen 4000G и Ryzen 4000G Pro.
Игромания.ру 21 июля в 16:17
Гаджеты
Android 11 получила внутреннее название Red Velvet Cake
Оказалось, что Android 11, запуск которой ожидается позднее в этом году, носит внутреннее имя Red Velvet Cake (торт «Красный бархат»).
3DNews 06:18
Религия
Патриарх Кирилл утвердил решение о лишении сана схиигумена Сергия
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова).
RT на русском 04:08
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Гаджеты
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с 2 метров
Новое стекло Gorilla Glass Victus будет выдерживать падение с высоты до 2 метров.
Дни24 03:57
Кино
HBO приступила к съемкам приквела «Игры престолов»
Студия HBO приступила к работе над долгожданным приквелом к сериалу "Игра престолов".
Газета.Ru вчера в 09:06
Гаджеты
В 2022 году iPhone обзаведется перископной камерой
Как сообщает ToDay News Ufa, компания Apple уже через два года собирается оснастить будущие смартфоны iPhone камерами с перископным модулем.
ToDay News Ufa вчера в 10:01
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета вчера в 00:25
Экономика
Глава Пенсионного фонда доложил Путину о снижении доходов россиян
Зарплаты россиян во время распространения коронавируса упали, из-за чего в Пенсионный фонд (ПФР) стало поступать меньше средств.
РБК 22 июля в 10:06
Игры
Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
По аналогии с главным конкурентом в лице Sony компания Microsoft провела презентацию, на которой показала игры для консоли нового поколения Xbox Series X. Какие трейлеры увидели зрители - в материале "Газеты.Ru".
Газета.Ru 02:25
Политика
Закон об упрощенном получении гражданства России вступил в силу
Федеральный закон об упрощенной процедуре получения российского гражданства вступил в силу.
Газета.Ru вчера в 17:30
Политика
ЦИК предложил провести трехдневное голосование на выборах в сентябре
Центризбирком предлагает провести выборы в сентябре в течение трех дней — 11, 12 и 13 сентября, сообщила председатель ЦИКа Элла Памфилова.
Коммерсантъ 04:46
Экономика
Мишустин объяснил отмену ЕНВД в России
Власти РФ решили отменить налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей, несмотря на его популярность, в связи с потерями бюджетов регионов, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме.
РИА Новости 22 июля в 05:56
Футбол
Матч за Суперкубок России по футболу состоится 7 августа
Матч за Суперкубок России — 2020 по футболу состоится 7 августа. Об этом 23 июля сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).
REGNUM 01:12
Технологии
В WhatsApp появится функция привязанных устройств
Мессенджер WhatsApp в ближайшее время представит обновление с новыми функциями. Об этом сообщил портал WABetaInfo.
Деловое.ТВ 06:00
Технологии
В Интернет выложили данные о 600 тыс. пользователях Avito и «Юлы»
В свободном доступе в Интернете появились базы с личными данными около 600 тыс. пользователей сайтов объявлений Avito и «Юла».
Долг.рф 02:43
Кино
Universal ведет переговоры об отправке Тома Круза в космос
Киностудия Universal ведет переговоры о финансировании нового фильма с участием Тома Круза, часть съемок которого планируется провести на орбите Земли.
Kinonews.ru 05:41
Общество
Россия возобновит международное авиасообщение с 1 августа
Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что международное авиасообщение с Россией возобновится с 1 августа.
Интерфакс 06:34
Здоровье
В Волгограде продолжает увеличиваться число внебольничных пневмоний
Усилились и миграция людей: они ездят отдыхать на турбазы, в другие регионы, на море, где продолжают беспечно относиться к требованиям Роспотребнадзора.
Все для Вас 05:38
Экономика
В РФ предлагают ввести новый сбор с продаж алкоголя и табака
Взимать с прибыли от продаж алкоголя и табака дополнительный сбор на развитие здравоохранения предложил член Общественной палаты России, глава федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев.
РЕН ТВ 00:11