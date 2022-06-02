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Песков исключил продажу нефти Россией себе в убыток

Россия не намерена продавать нефть себе в убыток, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ
Американский лидер ранее предложил скупать российскую нефть по установленной ранее более низкой цене.
ФАН
Члены ЕС согласовали шестой пакет санкций против Москвы, который включает частичное эмбарго на импорт нефти.
Царьград
Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.
РИА Новости

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Песков исключил продажу нефти Россией себе в убыток
Коммерсантъ07:05
В Кремле заявили, что Россия не будет продавать нефть себе в убыток
Национальная служба новостей06:57
Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отказе продавать энергоресурсы России в убыток
Lenta.ru06:31
Песков: Россия не будет продавать нефть по цене ниже рыночной себе в убыток
РИА Новости06:55
Песков: Россия не будет продавать нефть себе в убыток
RT на русском06:25
Песков сообщил, что РФ не будет продавать энергоресурсы себе в убыток
ТАСС06:24
Песков ответил на заявление Байдена о закупках нефти в РФ по ограниченной цене
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