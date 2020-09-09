Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии
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31 августа Песков заявил, что визит белорусского президента в Россию состоится в ближайшие две недели. 3 сентября Лукашенко заявил, что во время поездки в Москву намерен «расставить все точки над i» по нерешенным вопросам между Россией и Белоруссией.В источнике
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