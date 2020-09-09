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РБК
РБК

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

31 августа Песков заявил, что визит белорусского президента в Россию состоится в ближайшие две недели. 3 сентября Лукашенко заявил, что во время поездки в Москву намерен «расставить все точки над i» по нерешенным вопросам между Россией и Белоруссией.В источнике
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РИА Новости

Песков: темы о слиянии или поглощении Россией Белоруссии не стоит

РИА Новости05:56
RT на русском

Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

RT на русском06:26
Lenta.ru

Кремль ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Lenta.ru05:58
Коммерсантъ

Кремль исключил возможность поглощения Белоруссии

Коммерсантъ06:38
РБК

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

РБК05:53
Московский Комсомолец

Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

Московский Комсомолец05:52
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

ТАСС05:47

Губернатор Томской области предложил Кержакову возглавить «Томь»

Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера команды экс-форварду сборной России Александру Кержакову, сообщается на портале администрации Томской области.
РИА Новости06:17

ЕГЭ по иностранному языку исключили из обязательных экзаменов

ЕГЭ Иван Шилов © ИА REGNUM "Совет по федеральным государственным образовательным стандартам при Минпросвещения России рассмотрел и одобрил проект изменений во ФГОС среднего общего образования, исключающий иностранный язык из числа обязательных учебных предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация", — говорится в сообщении.
REGNUM04:20
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Песков оценил влияние волатильности курса рубля на экономику РФ

Москва, 9 сентября 2020, 13:58 — REGNUM Волатильность, которая в настоящее время существует в различных секторах мировой экономики, в целом не оказывает влияние на макроэкономические показатели российской экономики.
REGNUM06:58
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Роналду оформил 100-й и 101-й голы за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду продолжает бить рекорды: благодаря дублю в ворота Швеции нападающий стал вторым футболистом в истории, которому удалось достичь отметки в 100 голов за сборную, и первым в европейском футболе.
Газета.Ru05:22

В квартиру Светланы Алексиевич пытаются проникнуть неизвестные

В Минске лауреат Нобелевской премии и член Координационного совета белорусской оппозиции Светлана Алексиевич попросила приехать журналистов после того, как к ней в квартиру пытались проникнуть неизвестные люди.
Моя Москва.онлайн06:40
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia05:12
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