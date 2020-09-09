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РИА Новости
РИА Новости

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАСС05:47
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Кремль исключил возможность поглощения Белоруссии

Коммерсантъ06:38
RT на русском

Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

RT на русском06:26
РИА Новости

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

РИА Новости05:56
Lenta.ru

Кремль ответил на слухи о поглощении Белоруссии Россией

Lenta.ru05:58
РБК

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

РБК05:53
Московский Комсомолец

Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

Московский Комсомолец05:52
ТАСС

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

ТАСС05:47

Главы МИД стран G7 назвали Навального жертвой химической атаки

Министры иностранных дел большой семёрки (G7) в совместном заявлении назвали Навального жертвой химической атаки и заявили, что Россия обязана провести тщательное расследование «ужасного нападения с отравлением».
Откровенно RU21:46
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Кабмин одобрил выплаты на детей к пособию по безработице в сентябре

«Правительство приняло решение в сентябре выплатить 3 тысячи рублей к пособию по безработице на каждого несовершеннолетнего ребёнка», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте правительства России.
RT на русском03:09
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.com7 сентября в 05:48
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Карасев обслужит матч седьмого тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком»

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит московское дерби в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Спартаком", сообщается на сайте Российского футбольного союза.
РИА Новости07:51