Политика
РИА НовостиПесков исключил возможность слияния России и Белоруссии
Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.ТАСС05:47
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Политика
ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального
Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты проб блогера Алексея Навального.
Известия 11:30
Происшествия
К 8 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова
К 8 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова. Актёра признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце.
Прима вчера в 10:34
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.
Газета.Ru 10:44
Политика
Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС
Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости 11:18
Экономика
Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений
Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 04:17
Политика
Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»
Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ru 04:12
Политика
Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым
На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям.
Вести.Ru 09:44
Происшествия
Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти
Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости 10:29
Общество
Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива
Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции.
РБК 09:32
Общество
Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн
Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин рассказал газете "Московский комсомолец", что получил травмы во время отдыха в Турции.
Газета.Ru 07 сентября в 16:34
Финансы
Чистый отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,7 раза
Чистый отток капитала в январе-августе 2020 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года — с $20 млрд до $34,8 млрд, говорится в материалах Центрального банка России.
Ведомости 10:30
Здоровье
В Волгоградской области возобновляется диспансеризация
Медицинские учреждения региона начнут снова проводить профилактические осмотры и плановую диспансеризацию населения.
Волгоградская правда 01:09
Происшествия
В Дагестане невеста переволновалась и умерла в день свадьбы
В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости 11:16
Авто
Volkswagen представила обновленные версии универсала Golf
Компания Volkswagen представила две новые версии универсала Volkswagen Golf. Модели получили названия Variant и Alltrack.
Деловое.ТВ 08:21
Политика
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция с РФ в соответствии с Союзным договором невозможна.
Интерфакс 06:38
Общество
Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России
Программа поддержки внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств стартовала в ночь на 21 августа.
Известия 09:13
Политика
Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН
Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 15:03
Общество
В Турции ввели повсеместный масочный режим
Власти Турции решили сделать обязательным ношение масок в общественных местах на территории всей страны, следует из сообщения на сайте турецкого МВД.
Ведомости вчера в 15:19
Политика
Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса
Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя свое прибытие с автоматом в резиденцию во время протестов, заявил, что американцы следили за ним из космоса.
РБК 11:23
Шоу-бизнес
Рудковская порадовала поклонников стройными ногами
45-летняя звезда опубликовала снимок в Instagram-аккаунте, на котором продемонстрировала длинные стройные ноги.
NewInform 02:44
Политика
Генпрокурор прокомментировал задержание 33 россиян в Белоруссии
В ситуации с задержанием 33 россиян в Белоруссии участвовали несколько спецслужб иностранных государств, рассказал в интервью «Коммерсанту» генеральный прокурор России Игорь Краснов.
RT на русском 10:29
Общество
Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре
«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:30
Политика
Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 06:23
Политика
Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход
Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
Футбол
Молодежная сборная России уступила Польше в матче квалификации ЧЕ-21
Молодежная сборная России (U-21) уступила команде Польши в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2021.
МК-Спорт вчера в 14:06
Общество
Россияне согласились обходиться без выходных за 64 млн рублей в месяц
Как оказалось, россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы за внушительное вознаграждение.
Известия 00:00