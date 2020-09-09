Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков исключил возможность слияния России и Белоруссии

Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.
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с чего всё началось

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "абсолютной чушью" разговоры о "поглощении" Россией Белоруссии после визита в Москву белорусского лидера Александра Лукашенко, который он собирается в ближайшее время нанести.
ТАСС05:47

Подробнее о событии

В Кремле отреагировали на идею единой валюты России и Белоруссии

Lenta.ru09:00

Песков исключил возможность поглощения Россией Белоруссии

РБК05:53

Песков исключил поглощение Белоруссии по итогам визита Лукашенко

RT на русском06:26

Песков исключил возможность слияния России и Белоруссии

РИА Новости05:56

Кремль исключил возможность поглощения Белоруссии

Коммерсантъ06:38

Кремль назвал чушью планы слияния России и Белоруссии

Московский Комсомолец05:52

Песков назвал «абсолютной чушью» разговоры о «поглощении» Россией Белоруссии

ТАСС05:47
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Автоматически обработано 7407 источников, обновлено в 11:51, Ашберн

«Абсолютная чушь!»: Песков о том, что Путин и Лукашенко договорятся о поглощении Беларуси

КП - Беларусь09:17
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Автоматически обработано 7407 источников, обновлено в 11:51, Ашберн
Политика

ФРГ передала в ОЗХО результаты проб Навального

Германия передала экспертам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) результаты проб блогера Алексея Навального.
Известия 11:30
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Происшествия

К 8 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова

К 8 годам колонии Пресненский суд Москвы приговорил Михаила Ефремова. Актёра признали виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце.
Прима вчера в 10:34
5,1K
Экономика

В Госдуму внесен законопроект о компенсациях за недоплаченные пенсии

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России обяжут выплачивать пенсионерам пени за недоначисленные пенсии.
Газета.Ru 10:44
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Политика

Сербия заморозила военные учения с другими странами из-за давления ЕС

Сербия заморозила на полгода все военные учения с другими странами из-за давления ЕС в связи с планируемыми совместными маневрами с Белоруссией, заявил глава Минобороны страны Александр Вулин, передает сербский телеканал РТС.
Ведомости 11:18
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Экономика

Клиенты Сбербанка пожаловались на навязывание страховки от хищений

Клиенты Сбербанка стали жаловаться, что менеджеры навязывают им услугу по покупке страховки средств от хищения, в том числе с карт, выдавая ее за обязательную, пишет "Коммерсантъ".
Интерфакс 04:17
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Кино

Киноакадемия объявила о новых требованиях для номинации на «Оскар»

РИА Новости 02:07
392
Политика

Польша предложила Германии замену «Северному потоку-2»

Правительство Польши предложила ФРГ свой газопровод Baltic Pipe вместо "Северного потока-2" для поставок газа, заявил в среду в эфире Польского телевидения пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер.
Вести.Ru 04:12
1,3K
Политика

Украинский суд арестовал 65 российских самолетов, летавших в Крым

На Украине арестованы 65 самолетов, принадлежащих российским авиакомпаниям.
Вести.Ru 09:44
1K
Происшествия

Колесникову заключили под стражу по делу о захвате власти

Два члена президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии – Мария Колесникова и Максим Знак – являются подозреваемым по уголовному делу о призывах к захвату власти, им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
РИА Новости 10:29
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Общество

Минпромторг предложил начать обязательную маркировку алкоголя с пива

Расширять проект обязательной маркировки товаров Минпромторг предложил через введение обязательной маркировки пива, а позже и всей алкогольной продукции.
РБК 09:32
104
Общество

Сын Никаса Сафронова пострадал при прыжке в детский бассейн

Российский пианист, сын художника Никаса Сафронова, Лука Затравкин рассказал газете "Московский комсомолец", что получил травмы во время отдыха в Турции.
Газета.Ru 07 сентября в 16:34
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Финансы

Чистый отток капитала из России за восемь месяцев вырос в 1,7 раза

Чистый отток капитала в январе-августе 2020 г. вырос в 1,7 раза по сравнению с данными за тот же период прошлого года — с $20 млрд до $34,8 млрд, говорится в материалах Центрального банка России.
Ведомости 10:30
1
Здоровье

В Волгоградской области возобновляется диспансеризация

Медицинские учреждения региона начнут снова проводить профилактические осмотры и плановую диспансеризацию населения.
Волгоградская правда 01:09
13
Фигурное катание

Загитова снялась с контрольных прокатов сборной России

Газета.Ru 10:33
Происшествия

В Дагестане невеста переволновалась и умерла в день свадьбы

В дагестанском селе Мургук невеста умерла в день свадьбы, сообщается на сайте регионального управления СК.
РИА Новости 11:16
10
Авто

Volkswagen представила обновленные версии универсала Golf

Компания Volkswagen представила две новые версии универсала Volkswagen Golf. Модели получили названия Variant и Alltrack.
Деловое.ТВ 08:21
9
Политика

Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция с РФ в соответствии с Союзным договором невозможна.
Интерфакс 06:38
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Общество

ФБК узнал о взятке семье Минниханова на 3 млрд рублей

Компания 08:56
4
Общество

Правительство предложило продлить программу кэшбэка за туры по России

Программа поддержки внутреннего туризма с помощью возврата части затраченных на путешествия по России средств стартовала в ночь на 21 августа.
Известия 09:13
3
Политика

Путин возглавит делегацию России на 75-й сессии Генассамблеи ООН

Президент России Владимир Путин возглавит делегацию России для участия в работе 75-й сессии Генассамблеи ООН.
Lenta.ru вчера в 15:03
586
Общество

В Турции ввели повсеместный масочный режим

Власти Турции решили сделать обязательным ношение масок в общественных местах на территории всей страны, следует из сообщения на сайте турецкого МВД.
Ведомости вчера в 15:19
277
Политика

Лукашенко заявил о слежении за ним американцами из космоса

Белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя свое прибытие с автоматом в резиденцию во время протестов, заявил, что американцы следили за ним из космоса.
РБК 11:23
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Шоу-бизнес

Рудковская порадовала поклонников стройными ногами

45-летняя звезда опубликовала снимок в Instagram-аккаунте, на котором продемонстрировала длинные стройные ноги.
NewInform 02:44
3
Политика

Генпрокурор прокомментировал задержание 33 россиян в Белоруссии

В ситуации с задержанием 33 россиян в Белоруссии участвовали несколько спецслужб иностранных государств, рассказал в интервью «Коммерсанту» генеральный прокурор России Игорь Краснов.
RT на русском 10:29
1
Общество

Правительство одобрило выплаты на детей для безработных в сентябре

«Выплаты обеспечат дополнительную социальную поддержку около 2,8 миллиона граждан, признанных в установленном порядке безработными и имеющих детей в возрасте до 18 лет», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:30
934
Политика

Лукашенко рассказал о неопубликованной части разговора ФРГ и Польши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск опубликовал не весь перехваченный разговор, предположительно, представителей Берлина и Варшавы по ситуации с Алексеем Навальным.
Газета.Ru 06:23
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Политика

Медведев предложил ввести в России минимальный гарантированный доход

Замглавы Совбеза и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил обсудить возможность введения в стране базового гарантированного дохода граждан.
Коммерсантъ вчера в 12:35
3,5K
Футбол

Молодежная сборная России уступила Польше в матче квалификации ЧЕ-21

Молодежная сборная России (U-21) уступила команде Польши в матче квалификационного раунда чемпионата Европы-2021.
МК-Спорт вчера в 14:06
Политика

В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Evo-rus.com 05:37
2,6K
Общество

Россияне согласились обходиться без выходных за 64 млн рублей в месяц

Как оказалось, россияне считают по-настоящему бесценным свое свободное время и право на отдых, поэтому отказаться от выходных и отпусков готовы за внушительное вознаграждение.
Известия 00:00
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