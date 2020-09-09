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Ранее дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.В источнике
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