Количество фейков о всенародном голосовании по поправкам к Конституции "просто зашкаливает", заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он ответил на просьбу прокомментировать сообщения об участке для голосования, обустроенном в багажнике автомобиля во Владивостоке.

Песков: количество фейков о голосовании по поправкам зашкаливает

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