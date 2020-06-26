Политика
ПолитРоссияПесков: количество фейков о голосовании по поправкам зашкаливает
Количество фейков о всенародном голосовании по поправкам к Конституции "просто зашкаливает", заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он ответил на просьбу прокомментировать сообщения об участке для голосования, обустроенном в багажнике автомобиля во Владивостоке.
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Армия и оружие
Захват Турцией авиабазы «Джуфра» в Ливии не оставит Египту выбора
Если бойцы Правительства национального согласия при поддержке турецких солдат захватят военную базу «Джуфра» в Ливии, то Египту придется ввести свои силы в данную страну.
Discover24 03:07
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде наградили
Участнице парада в Калининграде Ксении Кальчинской, потерявшей туфлю, но не сбившей строй, вручили памятную медаль, заявил РИА Новости представитель Балтийского флота Роман Мартов.
РИА Новости вчера в 17:54
Общество
К проголосовавшему дважды Лобкову пришла полиция
В Москве полиция пришла домой к журналисту телеканала «Дождь» Павлу Лобкову, который накануне смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию.
РБК 09:07
Общество
Суд приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к условному сроку
Мещанский суд Москвы приговорил режиссера Кирилла Серебренникова к трем годам лишения свободы условно со штрафом в 800 тысяч рублей, с испытательным сроком в течение трех лет в рамках дела «Седьмой студии» — о хищении 129 млн рублей на проекте «Платформа».
BFM.ru 09:41
Политика
Канал через балтийскую косу станет провалом для Варшавы
Перекоп позволит судам избежать этого процесса, на при этом станет провалом для Варшавы.
ПолитРоссия вчера в 13:37
Политика
Захарова прокомментировала ноту протеста Украины из-за парада в Крыму
Захарова напомнила, что ранее МИД Украины выступил с заявлением, где выразил решительный протест в связи с проведением без согласования с Киевом парада в Крыму по случаю 75-й годовщины победы над фашизмом.
ТАСС вчера в 11:17
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за внесение изменений в регламент
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за внесение изменений в дисциплинарный регламент Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте турнира.
Газета.Ru 10:44
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости 09:46
Происшествия
Суд арестовал заочно двух новых фигурантов дела экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы арестовал заочно Владимира Ниязова и Сергея Столярова в рамках уголовного дела в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
ТАСС 08:01
Происшествия
Российский блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Российский блогер Александр Diablo R1 погиб в ДТП на автодороге Р-22 "Каспий" в Тамбовской области, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:56
Общество
Власти Москвы не согласовали митинг 4 июля
В Москве властями не был согласован митинг, планируемый на 4 июля и посвященный результатам голосования по поправкам в Конституцию, из-за ситуации с коронавирусом.
Москва. Северо-Запад 09:51
Общество
Суд в США приговорил россиянина Буркова к девяти годам тюрьмы
Суд в США приговорил россиянина Алексея Буркова, который признал себя виновным в компьютерных преступлениях, к девяти годам тюрьмы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 10:51
Экономика
Регионы смогут выплачивать субсидии торгующим алкоголем компаниям
Правительство России разрешило регионам в 2020 году выплачивать субсидии организациям, производящим или реализующим подакцизные товары.
Коммерсантъ 07:14
Общество
Добровольцы рассказали о самочувствии после введения вакцины
Представители первой и второй групп добровольцев, участвующих в испытании вакцины от коронавирусной инфекции, которое проводится Минобороны совместно с центром Гамалеи, рассказали о своём самочувствии.
RT на русском 02:11
Происшествия
ТАСС: на разбившего стекло машины ФСО солдата не стали заводить дело
Коммерсантъ вчера в 04:53
Здоровье
Мясников перечислил способные нанести вред здоровью лекарства
Известный телеведущий и главврач московской больницы №71 Александр Мясников предупредил, что некоторые лекарства способны навредить здоровью человека.
Московский Комсомолец 09:17
Шоу-бизнес
Кристина Асмус раскрыла детали развода с Гариком Харламовым
Хайп вокруг развода актеров Гарика Харламова и Кристины Асмус и не думает прекращаться, а история становится все более запутанной и дурашливой.
Российская газета 05:27
Политика
Путин заявил, что эпидемия коронавируса отступает
Коронавирус в России отступает, объем задач для волонтеров, которые на совесть потрудились в период эпидемии, снижается.
ТАСС 07:55
Политика
Кремль ознакомится с мнением филологов об ошибке в бюллетенях
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ознакомится с мнением филологов Института русского языка Российской академии наук (РАН) по поводу грамматической ошибки в бюллетенях по поправкам в Конституцию.
РИА Новости 06:19
Происшествия
Полиция застрелила напавшего на людей с ножом в Глазго
Полиция Шотландии подтвердила, что застрелила подозреваемого, напавшего с ножом на людей в центре Глазго, он действовал в одиночку.
РИА Новости 10:00
Шоу-бизнес
Forbes назвал самых успешных российских звезд до 40 лет
Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта моложе 40 лет.
Компания вчера в 02:30
Футбол
Сегодня в Российской футбольной Премьер Лиге стартует 24-й тур
Из восьми матчей тура букмекеры не принимают ставки на исход двух игр - с участием Ростова и московского Динамо.
Эхо Москвы вчера в 23:08
Политика
Кремль: у России есть право вести геологоразведку в районе Курил
Ранее правительство Японии сделало представление России из-за проведения геологических исследований в Охотском море в районе Курильских островов.
Коммерсантъ 07:05
Армия и оружие
НАТО начала практическую подготовку ко второй волне пандемии
Страны НАТО приступили к практической подготовке ответных действий в случае возникновения второй волны пандемии вызываемого коронавирусом заболевания.
ТАСС 06:40
Политика
Байден заявил о 120 млн жертв коронавируса в США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что от коронавируса в США погибли свыше 120 млн человек.
Газета.Ru 07:21
Кино
Алексей Серебряков не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым
Отечественный актер Алексей Серебряков признался, что не считает сериал «Бандитский Петербург» культовым.
Актуальные Новости 07:12
Общество
Проверка записавшихся на электронное голосование москвичей выявила 2000 подозрительных записей
Списки начали сверять после того, как в первый же день голосования по поправкам оказалось, что журналист "Дождя" Павел Лобков в порядке эксперимента смог проголосовать дважды: на участке и через электронное голосование.
Интерфакс 08:13
Энергетика
Биржевая цена бензина АИ-95 обновила исторический рекорд
Цена бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла максимума за всю историю наблюдений с начала 2018 года, следует из данных площадки.
РИА Новости 08:43
Общество
Гидрометцентр предупредил о надвигающемся похолодании
Некоторые регионы на следующей неделе ждет похолодание, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости вчера в 20:33