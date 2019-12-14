Политика

РИА НовостиРИА НовостиПесков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

Судьбоносного прорыва на саммите в нормандском формате не было, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Кремль заявил об отсутствии прорыва на «нормандском саммите»

Коммерсантъ09:14

В Кремле не увидели «судьбоносного прорыва» по итогам саммита в Париже

RT на русском08:31

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Говорит Москва07:51

Песков: на «нормандском саммите» не было судьбоносного прорыва

РИА Новости08:18

Песков заявил об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Известия07:55

Песков: достигнуть «судьбоносного прорыва» на встрече в «нормандском формате» не удалось

ТАСС08:18

В Кремле заявили об отсутствии «судьбоносного прорыва» на «нормандском саммите»

Lenta.ru07:45
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Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Российская газета 03:55
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Глава ПЦУ официально объявил о ликвидации Киевского патриархата

Газета.Ru 06:34
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Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Известная балерина Анастасия Волочкова кардинально поменяла имидж.
ToDay News Ufa вчера в 04:33
Гаджеты

Apple начала продажи компьютера Mac Pro стоимостью до $52 599

Стоимость топовой версии компьютера составляет $52 599.
MobiDevices 11 декабря в 11:04
Наука

Определен естественный предел жизни человека

В июне 2017 года канадские ученые сообщили, что средняя максимальная продолжительность жизни человека (то есть усредненная по всем долгожителям Земли) больше, чем заявлялось в исследовании американских медиков, опубликованном в октябре 2016 года, где максимальная продолжительность жизни человека оценивалась в 115 лет, а абсолютный предел — в 125 лет.
Lenta.ru 08:25
Политика

Коммунисты сегодня собирались выйти на акцию в поддержку экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко

Коммунист Левченко был одним из первых губернаторов, занявших этот пост после возвращения прямых выборов вопреки стараниям «Единой России».
Эхо Москвы 00:00
Общество

Депутат подарил чиновникам вазелин при открытии нижегородской школы

На открытии школы в поселке Гидроторф (Нижегородская область) депутат Госдумы Вадим Булавинов подарил главе поселковой администрации и подрядчику баночку вазелина, сообщил местный портал "НН.ру".
РИА Новости 09:00
Политика

В ДНР оценили заявление Авакова о роспуске Народной милиции республики

Депутат Народного совета ДНР Александр Куренков оценил заявление главы МВД Украины Арсена Авакова о необходимости роспуска Народной милиции самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик для проведения выборов в Донбассе.
RT на русском 08:26
Политика

Киев допустил возможность введения миротворцев ООН в Донбасс

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Политика

Экс-президента Судана приговорили к двум годам тюрьмы за коррупцию

Суд в Хартуме приговорил экс-президента Судана Омара аль-Башира к двум годам тюрьмы по делу о коррупции, сообщает телеканал «Аль-Арабия».
Политическая Экспертиза 05:48
Общество

ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Известия 06:12
Шоу-бизнес

Британский актёр Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака

Британский актёр театра, кино и телевидения Колин Фёрт разводится с женой после 22 лет брака.
OAnews 03:46
Политика

Комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента Трампу

Судебный комитет палаты представителей США утвердил статьи импичмента президенту США Дональду Трампу, следует из результатов голосования.
РИА Новости вчера в 10:23
Политика

Путин рассказал о самом важном для него событии в 2020 году

Моя Москва.онлайн вчера в 13:06
Наука

Малышева оценила список вызывающих бессонницу продуктов

Телеведущая и врач Елена Малышева прокомментировала список продуктов, употребление которых исследователи из Колумбийского университета связали с развитием бессонницы.
Российская газета 08:50
Футбол

Орешкин прокомментировал получение ВЭБ.РФ 75% акций ЦСКА

Глава Минэкономразвития и член наблюдательного совета ВЭБ.РФ Максим Орешкин прокомментировал на странице в facebook переход банку 75% акций футбольного клуба ЦСКА.
Российская газета 07:57
Политика

Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину

Корреспондент телеканала НТВ Александра Тонких в субботу получила отказ во въезде на территорию Украины.
ТАСС 07:36
Общество

Минфин уберет возможность обналичивания замороженных пенсий

Издание указывает, что в нынешней версии проекта существует схема обналичивая замороженных с 2014 года средств пенсионных накоплений, сформированных в рамках обязательной системы пенсионного страхования (ОПС).
РИА Новости 07:42
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

Телеканал 360° 01:56
Политика

Россия и Украина завершили переговоры по транзиту газа

В Вене завершились переговоры делегаций «Газпрома» и «Нафтогаза» о продлении контракта на транзит газа.
Рифей-Пермь вчера в 14:00
Культура

Участник «Поля чудес» отгадал слово с ошибкой и победил

Участник капитал-шоу "Поле чудес" угадал слово, написанное с ошибкой. Запись программы опубликована на сайте канала.
РИА Новости 08:13
Энергетика

«Нафтогаз» назвал рост цен для населения расплатой за некомпетентность

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что роста цены на газ для населения можно было бы избежать в случае увеличения собственной добычи, он назвал рост цен расплатой за некомпетентность и коррупцию.
РИА Новости 09:15
Авто

Определены самые популярные иномарки с пробегом в России

Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых популярных машин с пробегом в России за ноябрь текущего года.
Pravda.Ru 05:06
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Музыка

Названы самые популярные видеоклипы десятилетия на YouTube

С 2010 по 2019 год самым популярным музыкальным клипом на YouTube стал клип Luis Fonsi и Daddy Yanke на песню «Despacito», выяснил Forbes.
Ореанда-Новости 08:35
Футбол

Озил обвинил мусульман в замалчивании преследований уйгуров в Китае

Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил на своей странице в «Твиттере» выступил с критикой мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае.
Чемпионат 02:23
Экономика

Госдума подняла МРОТ на 850 рублей

С 1 января МРОТ увеличивается на 850 рублей — до 12 130 рублей в месяц. Эта сумма равна прожиточному минимуму во втором квартале 2019 года.
РИА Новости 12 декабря в 05:20
Наука

Названы опасные болезни, которые можно определить по запаху изо рта

В некоторых случаях речь идет о неприятном запахе изо рта. Медики перечислили состояния, которые сопровождаются таким симптомом.
Волгоградская правда 07:18
Спорт

Путин тайно наградил орденом министра спорта России

Президент РФ Владимир Путин секретным указом наградил орденом Александра Невского министра спорта РФ Павла Колобкова.
Политсовет вчера в 07:50
Общество

Бельгийский карнавал исключили из списка ЮНЕСКО за антисемитизм

ЮНЕСКО исключила из своего списка нематериального культурного наследия карнавал в бельгийском Алсте.
ТАСС вчера в 12:36
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