Общество
Вести.RuПесков: на сокращение бедности направлены почти все программы развития
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Песков: на сокращение бедности в России направлены почти все программы развития
Будущее России. Национальные проекты05:38
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Политика
Кремль пообещал ответ на санкции Великобритании по «делу Магнитского»
6 июля МИД Великобритании опубликовал список граждан России, в отношении которых вводятся санкции в соответствии с «поправкой Магнитского».
РБК 05:49
Политика
ФСБ обнародовала видео задержания советника главы «Роскосмоса»
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео задержания Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, возле его дома в Москве.
Известия 05:08
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Автоспорт
Себастьян Феттель признал, что ему нет места в Mercedes
Ола Каллениус исключил возможность перехода Феттеля в Mercedes Также немецкий гонщик рассказал, что обращался к спортивному консультанту Red Bull Хельмуту Марко.
Autosport.com.ru 04:14
Политика
Посол ЕС ответил на вопрос о возможном открытии границ с Россией
Посол Евросоюза в России Маркус Эдерер заявил, что на данный момент слишком рано говорить о том, попадет ли РФ в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС.
Российская газета 05:55
Происшествия
В Крыму ФСБ задержала семерых членов группировки «Хизб ут-Тахрир»
В Крыму сотрудники ФСБ задержали троих главарей и четырех активистов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", запрещенной в РФ.
Российская газета 06:12
Армия и оружие
Генерал ВСУ требует массово вооружить украинцев для войны с русскими
Заместитель секретаря Совбеза Украины Сергей Кривоно заявил о том, что всеобщее право украинцев ношение оружия не только сплотит нацию, но и станет предупреждением для русских на случай их попытки завоевать Украину.
ИА Новороссия 05:01
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев заражения коронавирусом
Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.
ТАСС 05 июля в 03:21
Политика
Песков оценил перспективу открытия границ с ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал перспективу открытия российских границ с Европой.
Газета.Ru 05:31
Кино
Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров последнего десятилетия
Речь идет о лентах, выпущенных за последнее десятилетие.
Evo-rus.com 05 июля в 02:52
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Единоборства
Бой Александра Емельяненко с Исмаиловым перенесён в Сочи
Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаловым пройдёт 24 июля в Сочи на турнире ACA 107.
RT на русском 05:31
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк вернулась домой после лечения в больнице
Последние несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находилась в реабилитационном центре, где восстанавливалась после трудного лечения опухоли мозга.
Pravda.Ru 04:04
Экономика
РБК: поставщик труб для «Газпрома» может стать инвестором ЧТПЗ
Основной поставщик труб для "Газпрома" - Загорский трубный завод (ЗТЗ) - может стать инвестором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
ТАСС 03:41
Общество
Delivery Club пообещала выплаты курьерам после сообщений о забастовке
Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 05 июля в 06:32
Экономика
Дворкович: Россия только вступает в самый тяжелый период кризиса
Самый тяжелый период кризиса, вызванный пандемией коронавирусной инфекции, только начинается в России.
ТАСС 05:24
Здоровье
Глава и трое сотрудников минздрава Кузбасса заразились коронавирусом
Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства, сотрудники последнего находятся в зоне риска заражения COVID-19, поскольку контактируют с большим количеством работников медицинских организаций Кузбасса, в том числе совершая рабочие поездки в больницы.
Российская газета 04:08
Общество
В России выявили минимальное суточное число заболевших с 29 апреля
В Московской области заболели 177 человек. Это минимальный показатель с начала апреля.
РБК 03:32
Армия и оружие
В Польше рассказали о российском супероружии для уничтожения спутников
Piter.tv 03:20
Происшествия
В Китае два человека скончались при падении автобуса в водохранилище
Два человека умерли во вторник из-за падения автобуса в водохранилище в китайской юго-западной провинции Гуйчжоу.
JustMedia 05:49
Авто
Ford анонсировал все три версии нового внедорожника Bronco
Специалисты анонсировали, что возрожденная модель внедорожника Ford Bronco окажется крайне востребованной на американском рынке, где автомобиль ранее уже сумел заработать высокую репутацию.
Rusargument вчера в 12:13
Религия
Екатеринбургский митрополит направил письмо лишённому сана клирику
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл направил лишённому сана клирику открытое письмо, в котором сравнил его с модным блогером из-за публикаций скандальных видеороликов, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, размещённый на сайте епархии.
Аргументы и Факты вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Татьяна Навка устроила фотосессию на Кижах
Знаменитая российская фигуристка Татьяна Навка посетила Кижи.
Петрозаводск говорит вчера в 07:24
Политика
Партия Прилепина призвала провести референдум о присоединении Донбасса
Партия "За правду", лидер которой — писатель Захар Прилепин, представила предвыборную программу, в которой призвала провести референдум по самопровозглашенным ДНР, ЛНР и Приднестровью.
РИА Новости вчера в 15:28
Гаджеты
Apple может перейти на собственные графические процессоры
Ранее стало известно, что Apple планирует отказаться от процессоров Intel и заменить их собственными CPU на архитектуре ARM.
CyberSport.ru 05:30