Энергетика

КоммерсантъКоммерсантъПесков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
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Кремль назвал встречу Путина с нефтяниками «сверкой позиций» перед ОПЕК+

РБК06:34

Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

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Кремль рассказал о встрече Путина с Кабмином по поводу влияния коронавируса на экономику

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Кремль рассказал детали совещания у Путина с участием Маганова

БИЗНЕС Online05:08

Песков: Путин сверил позиции с нефтяниками перед ОПЕК+, решений не было

ПРАЙМ05:02

Песков рассказал о совещании Путина по вопросу ситуации на сырьевых рынках

Аргументы и Факты06:10
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«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
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В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью

В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
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Хотят, чтобы журналистам не мешали работать там Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеется, что российские СМИ в Турции "больше не столкнутся с подобными ситуациями".
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прилетит в Москву 5 марта, планирует согласовать с российским лидером Владимиром Путиным прекращение огня в сирийском Идлибе.
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Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
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Семин отреагировал на критику Губерниева

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Газета.Ru вчера в 07:38
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Обновленный Volkswagen Passat представлен в России

Компания Volkswagen официально представила обновленный седан Volkswagen Passat для российского рынка.
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Суд отменил приговор Константину Котову

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Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Газета.Ru вчера в 23:51
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CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова

Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Lenta.ru 07:14
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«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ

На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
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После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
РИА Новости вчера в 08:46
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Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии

Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
РИА Новости вчера в 20:40
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Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
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Армия и оружие

СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии

Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии в районе Голанских высот, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
РИА Новости 07:24
Авто

Новый Jeep Grand Cherokee готовится к дебюту

Главные дизайнеры FCA Ральф Жиль и Марк Тростл упомянули, что Jeep Grand Cherokee следующего поколения дебютирует в этом году.
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Общество

ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие еще ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемого в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
РИА Новости 07:31
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
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Шоу-бизнес

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В мини-клипе можно заметить, что девчушка дает маме советы по поводу приготовления компота и попутно демонстрируя знание некоторых английских слов.
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Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
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Эрин Клейбоу — о стадиях сна, свободе воли и правилах воспитания детей

Эрин Клейбоу — профессор детской психологии Университета Вирджинии, исследователь-нейробиолог, автор книги «Вторая природа: как нейронаука может помочь развивать у детей креативность, эмпатию и саморегуляцию».
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Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае

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ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка

Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
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В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов

Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
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СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья

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В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ

В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
РИА Новости 00:47
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