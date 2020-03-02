Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.

Песков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было

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