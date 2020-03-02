Энергетика
КоммерсантъПесков: на совещании Путина с нефтяниками перед ОПЕК+ решений не было
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о вчерашнем совещании с нефтяниками и представителями правительства, на котором обсуждалась ситуация на глобальных сырьевых рынках в связи со вспышкой коронавируса.
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Комментарии
Общество
Представитель РФС заразился коронавирусом в Италии
Представитель Российского футбольного союза (РФС), недавно вернувшийся из Италии, заразился коронавирусом.
Происшествия
У пассажира рейса Москва – Пекин заподозрили коронавирус
«Утром 2 марта в международном аэропорту «Шоуду» города Пекин на борту самолета российской авиакомпании «Аэрофлот», следующего рейсом SU204 из Москвы, был выявлен пассажир с подозрением на наличие респираторного заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение посольства.
Кино
Джонни Депп может вернуться в «Пиратов Карибского моря»
Джонни Депп может вернуться в приключенческую франшизу "Пираты Карибского моря", сообщает "Газета.ру".
Общество
В России зафиксировали резкий рост мошенничества с недвижимостью
В России за последние два года нотариусы выявили и пресекли более 300 попыток мошенничества с недвижимым имуществом.
Политика
В Кремле обеспокоены задержанием журналистов Sputnik в Турции
Хотят, чтобы журналистам не мешали работать там Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеется, что российские СМИ в Турции "больше не столкнутся с подобными ситуациями".
Политика
Эрдоган хочет согласовать с Путиным прекращение огня в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который прилетит в Москву 5 марта, планирует согласовать с российским лидером Владимиром Путиным прекращение огня в сирийском Идлибе.
Культура
Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже и разрыдалась
Певица Мадонна снова упала на сцене во время концерта в Париже 27 февраля. Об этом сообщили в соцсетях присутствовавшие в зале зрители.
Футбол
Семин отреагировал на критику Губерниева
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о критике комментатора Дмитрия Губерниева.
Авто
Обновленный Volkswagen Passat представлен в России
Компания Volkswagen официально представила обновленный седан Volkswagen Passat для российского рынка.
Экономика
«Ъ»: в России отложили внедрение бесплатного доступа к значимым сайтам
Минкомсвязь не сумела в срок согласовать выход постановления правительства, согласно которому россияне получат доступ бесплатный доступ к социально значимым интернет-ресурсам.
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение поддельных подписей Родченкова
Спортивный арбитражный суд (CAS) отреагировал на заявление адвоката российских биатлонисток о наличии поддельных подписей на документах Международного олимпийского комитета (МОК).
Энергетика
«Газпром» побеждает: Европа отказывается от американского СПГ
На прошлой неделе две испанские компании не приняли уже законтрактованные партии СПГ: из-за падения цен оказалось выгоднее заплатить неустойку, чем везти "газ свободы" в Европу.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
Россия не гарантирует безопасность турецкой авиации в Сирии
Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в Сирии после закрытия Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб, заявил руководитель Центра по примирению враждующих сторон Олег Журавлев.
Общество
Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию
Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа".
Шоу-бизнес
Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе
Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
Армия и оружие
СМИ сообщили об ударе израильского вертолета по автомобилю в Сирии
Израильский вертолет нанес удар по гражданскому автомобилю в провинции Кунейтра на юге Сирии в районе Голанских высот, сообщает сирийская радиостанция Sham FM.
Авто
Новый Jeep Grand Cherokee готовится к дебюту
Главные дизайнеры FCA Ральф Жиль и Марк Тростл упомянули, что Jeep Grand Cherokee следующего поколения дебютирует в этом году.
Общество
ФАС подозревает наличие картельных сговоров на рынке медицинских масок
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает наличие еще ряда картельных сговоров на рынке медицинских масок помимо уже расследуемого в Санкт-Петербурге, рассказал журналистам замглавы ведомства Андрей Цариковский.
Политика
Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать
Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
Шоу-бизнес
Дочь Пелагеи показала знание английских слов
В мини-клипе можно заметить, что девчушка дает маме советы по поводу приготовления компота и попутно демонстрируя знание некоторых английских слов.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Наука
Эрин Клейбоу — о стадиях сна, свободе воли и правилах воспитания детей
Эрин Клейбоу — профессор детской психологии Университета Вирджинии, исследователь-нейробиолог, автор книги «Вторая природа: как нейронаука может помочь развивать у детей креативность, эмпатию и саморегуляцию».
Общество
Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае
Экономика
ЦБ предложил продлить срок перечисления в бюджет средств от продажи акций Сбербанка
Банк России предложил продлить с 1 июня до 1 декабря срок перечисления в бюджет средств от продажи контрольного пакета акций Сбербанка на фоне волатильности на финансовых рынках.
Политика
В Кремле прокомментировали оценку эффективности работы сенаторов
Позже в СМИ появилась информация, что за последние пять лет сенатор законопроекты на рассмотрение Госдумы не вносил.
Происшествия
Выживший сослуживец Шамсутдинова рассказал о расстреле в Забайкалье
Один из свидетелей расстрела, который устроил срочник Рамиль Шамсутдинов в воинской части в Забайкалье, рассказал о трагедии.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Происшествия
В Мытищах таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком, пишут СМИ
В Мытищах водитель такси высадил пассажиров и уехал с их спящим ребенком, сообщает Агентство городских новостей "Москва".