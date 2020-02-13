Политика

RT на русскомRT на русскомВ Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*. «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
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В Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»

RT на русском05:07

В Кремле ознакомились с требованиями ученых отменить приговор по делу «Сети»*

Газета.Ru04:39

Песков напомнил о поручении Путина проверить дело «Сети»

ТАСС04:58

Кремль обратил внимание на обращение ученых по делу «Сети»*

РИА Новости04:57

Песков: В Кремле обратили внимание на обращение ученых в поддержку осужденных по делу «Сети»

Эхо Москвы04:54

В Кремле заявили, что Путин поручил проверить дело «Сети»

URA.Ru04:40

Песков напомнил, что Путин в свое время уже поручал проверить расследование дела «Сети»

Интерфакс05:00
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Общество

Суд заочно арестовал Бориса Минца

Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Ведомости 03:59
Общество

Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
RT на русском 01:16
Политика

Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища

Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Интерфакс 01:17
Здоровье

В Саратовской области на карантин закрыли школы 5 городов и 8 районов

В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа не учатся школьники 5 городов и 8 районов Саратовской области.
Регион 64 11 февраля в 02:59
Происшествия

В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе

Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
RT на русском 02:50
Общество

В Кремле не видели фотографии застолья в колонии с убийцей Немцова

РБК 04:55
Общество

Российским водителям выписывают все больше штрафов

За год количество штрафов для водителей выросло на 14 млн рублей и составило 142,1 млн, пишут "Известия" со ссылкой на МВД.
Вести.Ru 04:24
Политика

В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции

Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении.
РИА Новости 04:36
Экономика

Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой

Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Lenta.ru 03:58
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство

Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Телепрограмма вчера в 12:43
Политика

Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Интерфакс 05:07
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Lenta.ru вчера в 05:09
Здоровье

Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника

NewInform вчера в 07:39
Гаджеты

Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой

Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Lenta.ru 03:12
Происшествия

В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке

Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Lenta.ru 01:01
Авто

Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России

На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Tvoe-avto.com вчера в 15:25
Игры

«Гвинт» выйдет на Android 24 марта

CD Projekt RED объявила, что её коллекционная карточная игра «Гвинт» выйдет на Android 24 марта.
Игромания.ру 04:51
Футбол

Ротенберг сообщил о согласии Кокорина перейти в «Сочи»

РБК 03:12
Политика

Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
RT на русском вчера в 16:23
Экономика

Эксперты ЦБ оценили влияние новых мер соцподдержки на экономику

По оценке экспертов ЦБ, меры могут ускорить экономику на 0,2–0,25 п. п. в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 20:20
Армия и оружие

Посольство России предложило туркам определиться в отношениях с США

Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.
РЕН ТВ вчера в 20:19
Футбол

Васильев: «в России нет культуры трансферов»

Просто в России не развита культура трансферов.
ГЛАС.RU 03:26
Шоу-бизнес

Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом

Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Shraibikus News вчера в 01:08
Политика

Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна

Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
РБК 04:52
Кино

В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Neva.Today вчера в 22:38
Общество

В Шотландии выбросило на берег скелет неизвестного рогатого существа

В Великобритании во время шторма море выбросило на песчаный берег близ города Абердин (Шотландия) скелет огромного существа с костяными выростами на черепной коробке.
Что происходит 04:33
Биатлон

Фуркад резко ответил на высказывания Резцовой

Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заявившей, что он и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
RT на русском 05:07
Армия и оружие

Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии

Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.
РБК 04:01
Гаджеты

В Microsoft разработан эмулятор Windows 10X

Компания Microsoft представила эмулятор Windows 10X. Это упрощенная версия популярной операционной системы.
ToDay News Ufa вчера в 07:13
Общество

Россияне не заразились коронавирусом на лайнере Diamond Princess

BFM.ru вчера в 12:50
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