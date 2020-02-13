Политика
RT на русскомВ Кремле прокомментировали обращение учёных из-за дела «Сети»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обращение учёных в поддержку фигурантов дела «Сети»*. «Мы обратили на него внимание в средствах массовой информации», — сказал Песков.
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Общество
Суд заочно арестовал Бориса Минца
Басманный суд заочно арестовал бизнесмена, владельца O1 Group Бориса Минца, рассказала «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Здоровье
В Саратовской области на карантин закрыли школы 5 городов и 8 районов
В связи с эпидемией ОРВИ и гриппа не учатся школьники 5 городов и 8 районов Саратовской области.
Происшествия
В Москве трое обвиняемых устроили погром в изоляторе
Трое обвиняемых устроили погром в изоляторе временного содержания на юго-западе Москвы, полицейские пресекли действия нарушителей.
Общество
Российским водителям выписывают все больше штрафов
За год количество штрафов для водителей выросло на 14 млн рублей и составило 142,1 млн, пишут "Известия" со ссылкой на МВД.
Политика
В Кремле оценили вопрос об агитации на голосовании по Конституции
Президент РФ Владимир Путин в январе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении.
Экономика
Мишустин назвал ипотеку в России очень дорогой
Ипотечные кредиты в России, несмотря на снижение ставок в последние годы, остаются очень дорогими.
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов узнал результаты ДНК-теста на отцовство
Сам Григорьев-Апполонов был шокирован новостью о внебрачном ребенке. При этом он не стал отрицать, что знаком с Сазыкиной.
Политика
Стрелков прокомментировал попытку Москвы перехватить суд по делу MH17
Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что если бы суд по делу о крушении рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines под Донецком перенесли в Россию, ему пришлось бы присутствовать на процессе.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сбивать все самолеты в небе над провинцией Идлиб в Сирии, если они будут представлять опасность турецким силам в данном регионе.
Здоровье
Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro со 108-мегапиксельной камерой
Камера Mi 10 Pro вышла с 108-мегапиксельным основным модулем, 20-мегапиксельным широкоугольным объективом и двумя телеобъективами разрешением 12 и 8 мегапикселей с цифровым зумом 50Х.
Происшествия
В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
Авто
Новый Kia Mohave обзаведется VIP-версией в России
На Kia Mohave ОТТС был оформлен в конце прошлого года, когда была зарегистрирована семиместная версия корейского внедорожника.
Игры
«Гвинт» выйдет на Android 24 марта
CD Projekt RED объявила, что её коллекционная карточная игра «Гвинт» выйдет на Android 24 марта.
Политика
Трамп не возражает против прекращения военного договора с Филиппинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против расторжения Филиппинами договора с американской стороной об иностранных вооружённых силах.
Экономика
Эксперты ЦБ оценили влияние новых мер соцподдержки на экономику
По оценке экспертов ЦБ, меры могут ускорить экономику на 0,2–0,25 п. п. в 2020 году.
Армия и оружие
Посольство России предложило туркам определиться в отношениях с США
Посольство России в Анкаре опубликовало на своей странице в Twitter пост, в котором призвало граждан Турции решить, следует ли считать США союзниками.
Футбол
Васильев: «в России нет культуры трансферов»
Просто в России не развита культура трансферов.
Шоу-бизнес
Стилист Аллы Пугачевой назвал молодую жену Петросяна чучелом
Стиль молодой жены юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой раскритиковал стилист Джордж Ровалс.
Политика
Песков сообщил о восхищении Путина подвигами разведчика Ботяна
Президент России Владимир Путин соболезнует родным и близким разведчика Алексея Ботяна, который умер 13 февраля на 104-м году жизни.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Общество
В Шотландии выбросило на берег скелет неизвестного рогатого существа
В Великобритании во время шторма море выбросило на песчаный берег близ города Абердин (Шотландия) скелет огромного существа с костяными выростами на черепной коробке.
Биатлон
Фуркад резко ответил на высказывания Резцовой
Французский биатлонист Мартен Фуркад ответил на высказывания трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой, заявившей, что он и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
Армия и оружие
Появилось видео конфликта с участием американских военных в Сирии
Появилось видео конфликта между военными США и местными жителями на востоке Сирии. Видеозапись опубликовало агентство Rudaw.
Гаджеты
В Microsoft разработан эмулятор Windows 10X
Компания Microsoft представила эмулятор Windows 10X. Это упрощенная версия популярной операционной системы.
Общество