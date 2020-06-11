Кремль продолжает считать ситуацию в Донбассе внутриукраинским конфликтом, работа над урегулированием которого имеет цель восстановить единство Украины.

с чего всё началось

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

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