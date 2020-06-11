Политика

ИзвестияИзвестияПесков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

Кремль продолжает считать ситуацию в Донбассе внутриукраинским конфликтом, работа над урегулированием которого имеет цель восстановить единство Украины.
ТАСС05:56

Подробнее о событии

Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе

Взгляд.ру07:08

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

REGNUM06:59

Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

ТАСС05:56

Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой

Московский Комсомолец06:09

Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе

РИА Новости06:25

Песков объяснил, почему граждане РФ представляют ДНР и ЛНР на переговорах в Минске

ФАН05:56

Песков: Позиция Кремля по Донбассу не изменилась

РЕН ТВ05:41
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Политика

Французский журналист предрек США участь Советского Союза

Как пишет автор, сегодняшняя Америка переживает четыре кризиса одновременно.
РИА Новости 21:07
Гаджеты

Intel рассказала о своих 10-нм гибридных процессорах Lakefield

В июне компания Intel намерена начать продажу своих новых гибридных процессоров с одним большим и четырьмя маленькими ядрами, графикой, системной обвязкой и модулем Wi-Fi 6. Новые гибридные чипы от Intel будут содержать разные ядра – одно Sunny Cove и четыре Tremont, при этом первое будет относительно мощным в плане производительности, а другие – энергоэффективными.
Faktom 08:05
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Экономика

ФАС выдала предупреждение Tele2 о повышении тарифов

Москва, 10 июня 2020, 17:16 — REGNUM Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение оператору сотовой связи Tele2 в связи с повышением стоимости услуг связи.
REGNUM вчера в 10:16
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Политика

Помпео поздравил россиян с Днем России

Госсекретарь США Майк Помпео поздравил россиян с Днем России.
Интерфакс 20:03
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Здоровье

Названы факторы, вызывающие тяжелое течение коронавируса

Южнокорейские медики выделили факторы, способствующие протеканию коронавирусной инфекции в тяжелой форме, сообщает агентство Рейтер.
РИА Новости 03:45
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Игры

Sony презентовала новую PlayStation

Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
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Политика

Пушков объяснил отсутствие приглашения Зеленскому на парад Победы

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своем Twitter решение не приглашать президента Украины Владимира Зеленского на парад Победы в Москве.
РИА Новости 19:30
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Шоу-бизнес

Андрей Разин вспомнил, как Ефремов наводил на всех ужас

Bimru.ru 00:40
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Хоккей

СКА произвел обмен с «Трактором»

Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
Экономика

Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09 июня в 17:01
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Авторы «Бэтвумен» не убьют главную героиню, чтобы не обидеть ЛГБТ

Российская газета 07:26
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Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
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Происшествия

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М»

Арестован бывший гендиректор «Трансфин-М» Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца бывшего генерального директора одной из крупнейших российских лизинговых компаний «Трансфин-М» Дмитрия Зотова.
Коммерсантъ 13:33
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Политика

Япония продлит ограничения на въезд в страну из-за коронавируса

Власти Японии планируют по крайней мере на месяц продлить действующие из-за коронавируса ограничения на въезд в страну, включая приостановку действия уже выданных ранее виз.
ТАСС 20:25
Общество

Правительство расширило меры поддержки безработных

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о расширении мер поддержки потерявших работу.
Коммерсантъ 12:28
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В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Игры

GTA V выйдет на PlayStation 5 в 2021 году

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Общество

В Белоруссию начала поступать нефть из США

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Шоу-бизнес

Екатерина Андреева показала редкое фото с мужем

На днях Екатерина не только показала фото мужа, но и немного рассказала о нем. На снимке Андреева рядом с мужем на яхте.
Аргументы недели 14:30
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Поклонники «Аквамена» предложили заменить Эмбер Херд на Блейк Лайвли

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Кабмин рассмотрит расширение программы льготной ипотеки под 6,5%

Новая программа ипотеки с господдержкой была запущена в конце апреля этого года.
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Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
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Интернет

СМИ сообщили о тестировании новой функции WhatsApp

Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию, которая позволит быстро искать сообщения в чатах по дате.
РБК 20:45
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Фигурное катание

Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
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Гаджеты

Apple выпустит девять новых моделей iPhone

Американская компания Apple планирует выпустить девять новых моделей iPhone, которые, возможно, будут принадлежать к линейке iPhone 12.
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Губернатор Тверской области сообщил об отмене фестиваля «Нашествие»

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Жена Икарди: «В футболе на женщин смотрят как на посудомоек»

Sport24.ru 21:45
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Найдено древнейшее произведение искусства в Китае

Археологи из Китая, Франции, Норвегии и Израиля определили древнейшее произведение искусства в Восточной Азии возрастом около 13—14 тыс. лет.
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Виторган похвастался фото 58-летней супруги в купальнике

На снимке улыбающаяся 58-летняя жена актера в обтягивающем черном купальнике держит на руках младшую дочку.
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Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
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