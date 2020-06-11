Политика

ИзвестияИзвестияПесков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, Песков отметил, что "это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины".
ТАСС05:56

Подробнее о событии

Песков: Позиция Кремля по Донбассу не изменилась

РЕН ТВ05:41

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

REGNUM06:59

Песков напомнил о позиции Кремля по урегулированию в Донбассе

РИА Новости06:25

Кремль высказался насчет судьбы Донбасса: Украина должна стать единой

Московский Комсомолец06:09

Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

ТАСС05:56

Песков объяснил, почему граждане РФ представляют ДНР и ЛНР на переговорах в Минске

ФАН05:56

Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе

Взгляд.ру07:08
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Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 17:10, Ашберн
Происшествия

Ефремова допросили по делу о сбыте наркотиков

Артиста Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, допросили в качестве свидетеля по делу о сбыте наркотиков, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
РИА Новости 14:11
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Происшествия

Семья погибшего в ДТП водителя не примет помощь от Ефремова — адвокат

Snob.ru 11:54
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Киберспорт

Sony анонсировала ремейк Demon’s Souls для PS5

CyberSport.ru 16:58
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
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Экономика

Армения отказалась от российского кредита на ремонт АЭС

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Сурен Папикян в ходе парламентских слушаний в понедельник, 8 июня, сообщил о том, что в течение последнего года с российской стороной обсуждались сроки выплаты кредита на ремонт АЭС — Армения хотела отсрочки с тем обоснованием, что работы не завершены.
Rusarminfo.ru 09 июня в 14:21
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Авто

Названы способы определить реальный пробег автомобиля

Piter.tv 09 июня в 04:07
56
Происшествия

Начальник полиции Сызрани задержан за взятку

Самара, 11 июня 2020, 23:34 — REGNUM Начальник полиции города Сызрань в Самарской области Андрей Гусаров задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в размере 350 тысяч рублей.
REGNUM 16:34
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Экономика

Центр агроаналитики: РФ в мае обновила рекорд по экспорту сахара

Наибольший объем сахара в мае вывезен из Краснодарского края - 52,8 тыс. тонн, или 41,3% российского экспорта.
Интерфакс - Россия 05:29
Происшествия

Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ вчера в 15:56
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Происшествия

В Праге облили краской памятник Черчиллю

Известия 16:42
Армия и оружие

В Грузии планируют производство и экспорт штурмовиков Су-25

ИА Красная Весна 08 июня в 15:57
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Общество

В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры

Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52
32
Экономика

Потанин предложил акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Потанин предлагает отменить выплату дивидендов в 2020 г. уже второй раз за несколько месяцев.
Ведомости 07:01
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Космос

Маск оценил статью Рогозина о значении полета Crew Dragon

Основатель компании SpaceX Илон Маск оценил статью главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, посвященную полету американского корабля Crew Dragon с экипажем на Международную космическую станцию.
Реальное время вчера в 22:24
447
Шоу-бизнес

Дочь Ефремова обматерила Малахова после эфира о ее отце

Девушка подвергла критике Малахова после выпуска его эфира, посвященному смертельному ДТП, произошедшему по вине ее отца Михаила Ефремова, который находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
ФАН 16:57
13
Общество

Мурашко сообщил о благоприятной ситуации с коронавирусом в 21 регионе

В России насчитывается 21 регион с благоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу COVID-19, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Коммерсантъ 15:41
127
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости 09 июня в 15:04
1,4K
Происшествия

Михаил Ефремов появился в Telegram вопреки запрету на связь

Газета.Ru 07:26
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Экономика

Бюджет РФ по итогам января-мая оказался в дефиците на 409 млрд рублей

Федеральный бюджет РФ в январе-мае был исполнен с дефицитом 409,117 млрд рублей.
Интерфакс 14:52
Общество

Глава Минздрава призвал отказаться от походов в гости

Глава Минздрава не исключил повторную вспышку инфекции в России в случае нового завоза инфекции в страну или из-за «природно-климатических факторов».
Говорит Москва 15:27
Финансы

Курс доллара превысил майский максимум

Курс доллара на 21:21 мск четверга рос на 1,55 рубля и достиг показателя в 70,05 рубля. Это максимальное значение с 29 мая.
РИА Новости 14:55
15
Общество

Amazon запретила полиции использовать технологию распознавания лиц

Компания Amazon заявила, что ближайши год полиция не будет использовать программное обеспечение для распознавания лиц.
ITZine.ru 01:01
22
Политика

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России

Республиканцы предложили ввести новые санкции против России. Об этом сказано в их новом докладе, представленном накануне в Конгрессе.
Piter.tv 01:25
2,1K
Армия и оружие

Зеленский назначил командующим ВМС крымчанина, воевавшего в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назначил воевавшего в Донбассе контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.
РИА Новости 12:55
Общество

Глава Минздрава назвал возможную причину второй волны коронавируса

По словам Мурашко, если ситуация с COVID-19 в России ухудшится, в стране возможно чередование карантина и его отмены.
РБК 14:40
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Игры

Sony показала первые игры для PlayStation 5

Вести.Ru 16:59
25
Экономика

МВФ одобрил программу поддержки Украины на $5 млрд

Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) утвердил во вторник, 9 июня, новую программу поддержки Украины объемом на $5 млрд и сроком на 18 месяцев, говорится в опубликованном пресс-релизе фонда.
Известия 09 июня в 18:37
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Спорт

В Epic Games Store началась раздача Ark: Survival Evolved

После окончания раздачи Ark: Survival Evolved в Epic Games Store начнется новая акция: пользователи смогут бесплатно получить Pathway и The Escapists 2. Pathway — гибрид FTL и фильмов про Индиану Джонса, а The Escapists 2 — ролевая игра про побег из тюрьмы.
CyberSport.ru 11:24
39
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
39
Экономика

Российскими антисептиками интересуются в США и ЕС

Российскими антисептиками и дезинфекторами интересуются в США и Европейском союзе, сообщили РИА Новости в компаниях-производителях данной продукции.
ПРАЙМ 10:31
2
Как работают Яндекс.Новости?
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