На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, Песков отметил, что "это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины".

с чего всё началось

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

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