Политика

ИзвестияИзвестияПесков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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с чего всё началось

Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

На вопрос, в каком качестве Москва рассматривает неконтролируемую Киевом территорию Донбасса, Песков отметил, что "это самопровозглашенные республики, которые заявили о выходе из Украины".
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РИА Новости06:25

Песков напомнил о позиции Москвы по урегулированию ситуации в Донбассе

Взгляд.ру07:08

Песков: усилия по урегулированию в Донбассе направлены на то, чтобы Украина стала единой

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Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

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Ученые спрогнозировали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

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