Политика
ИзвестияПесков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции
В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции. Они, по его словам, должны легитимизировать изменения.
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с чего всё началось
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.РИА Новости05:49
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Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Lenta.ru 09:00
Политика
Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Общество
Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина
12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа 06:15
Игры
Codemasters показала первые геймплейные кадры F1 2020
Месяц назад компания Codemasters анонсировала очередной гоночный симулятор, F1 2020.
Игромания.ру 09:36
Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество, безопасность и условия эксплуатации аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Общество
Для российских семей с детьми подготовлены новые меры поддержки
Тульские новости вчера в 09:52
Общество
В России запустили сервис для оформления выплат на детей
На сайте Госуслуг появился сервис для оформления единовременной выплаты на ребенка от трех до 16 лет в связи с пандемией COVID-19, сообщили РИА Новости в Минкомсвязи.
РИА Новости 09:17
Политика
Лавров прокомментировал умалчивание Западом роли СССР в Победе
Россия не подозревает США в сознательном затушёвывании истории, роль СССР в победе над фашизмом умалчивается в результате пропаганды, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:01
Футбол
Блогер узнал о штрафе вратарю РПЛ на 1,4 млн за слова о власти
Бывший нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Евгений Савин, ведущий блог «Красава», сообщил у себя в Instagram, что вратарь команды Евгений Фролов был оштрафован самарским клубом за высказывания о российской власти в недавнем интервью.
РБК 11:02
Общество
Умер писатель и публицист Константин Крылов
Общественный деятель, писатель и публицист Константин Крылов скончался на 53-м году жизни.
Известия 07:10
Общество
Владимир Путин заявил о новых выплатах для семей с детьми
Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату по 5 тысяч рублей для семей, где есть дети до трех лет.
Пенза-взгляд вчера в 09:43
Общество
Голикова: 11 регионов могли бы частично снять режим ограничений
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
RT на русском вчера в 10:48
Экономика
НБУ угрожает принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине
Национальный банк Украины (НБУ) заявил о намерении рассмотреть вопрос «о применении мер воздействия» против «дочки» Сбербанка в стране.
RT на русском 11:06
Авто
В продажу вышел обновленный хэтчбек Kia Picanto
Компания Kia объявила старт продаж рестайлинговой модификации миниатюрного хэтчбека Kia Picanto.
Новые автомобили 00:51
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Футбол
«Барселона» намерена приобрести Алексея Миранчука
Барселона, Испания, 12 мая 2020, 17:25 — REGNUM «Барселона» может приобрести полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в ближайшее трансферное окно.
REGNUM 10:25
Космос
Россию назвали главным источником космического мусора
По данным компании, на орбите находится один кусок космического мусора, принадлежащий Великобритании.
Shraibikus News 10 мая в 00:39
Шоу-бизнес
24-летняя Анастасия Решетова показала, как выглядела пять лет назад
Фото Анастасии Решетовой в 2015 году Напомним, Ратмир появился на свет в конце 2019 года.
Вокруг ТВ вчера в 12:26
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Общество
«Русская служба Би-би-си»: московский метрополитен продает маски и перчатки с наценкой в тысячи процентов
Наценка на маски и перчатки, продаваемые в столичном метро, составляет от 1800% до 450%, сообщает «Русская служба Би-би-си».
Полит.ру 10:49
Здоровье
Российский препарат от COVID-19 испытывают 11 центров
Российский препарат от COVID-19 «Левилимаб» начали испытывать 11 центров клинических исследований.
НТВ 05:22
Здоровье
В Пермском крае назвали недостоверной статистику по коронавирусу в мае
В Пермском крае к 12 мая был выявлен 781 случай заражения коронавирусом, за сутки врачи поставили диагноз 28 больным COVID-19, сообщает федеральный оперативный штаб.
Ведомости 08:49
Хоккей
«Сочи» расторг контракт с Щитовым
«Сочи» и защитник Никита Щитов решили расторгнуть контракт по обоюдному согласию сторон.
LiveResult.Ru 10:30
Авто
Продажи новых машин в России упали на 72% в апреле
Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц.
Тарантас Ньюс 05:29
Энергетика
В России снизились розничные цены на бензин
Средние розничные цены на бензин марки Аи-92 в России с 4 по 8 мая снизились на 4 коп. по сравнению с предыдущей неделей до 42,7 руб. за литр.
Коммерсантъ 05:57
Наука
Врач рассказал об аномальных изменениях в кишечнике при коронавирусе
Медики из США в рамках нового исследования провели визуализацию брюшной полости и обнаружили аномальные изменения со стороны кишечника у ряда зараженных коронавирусной инфекцией пациентов.
Российская газета 09:56