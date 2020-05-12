Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского "снять вопрос" с общероссийским голосованием по поправкам в конституцию, поскольку указ уже подписан, заявив, что у президента однозначная позиция на этот счет.

с чего всё началось

В апреле Путин заявил, что, несмотря на подписание закона о поправках, он ожидает результатов общероссийского голосования по Конституции. Они, по его словам, должны легитимизировать изменения.

Песков напомнил о позиции Путина по голосованию по Конституции

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