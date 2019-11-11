Президент РФ Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, и является последовательным приверженцем здорового образа жизни, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

с чего всё началось

Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний.

Владимир Путин делает все рекомендуемые прививки, чтобы застраховать себя от вирусов и других заболеваний. Глава государства также является последовательным приверженцем здорового образа жизни. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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