Политика
RT на русскомПесков назвал Россию «островком стабильности»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности». Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале.
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Общество
Гидрометцентр пообещал аномальную погоду в европейской части России
Космос
На МКС доставили ящик вина
Наука
Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
Лондонский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией
Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов.
Технологии
В Роскосмосе отложили испытания водородного двигателя для «Ангары»
Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Армия и оружие
Американская PrSM станет убийцей российских С-400
На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Общество
Кто не получит пенсии в январе 2020 года
Если работает, то пенсию можно получить 31 декабря за 5 января, 6 января – за 6 и 7 января.
Общество
Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта
Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Игры
Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения
Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя
В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
Армия и оружие
Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео
Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
Здоровье
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики
Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Экономика
Швейцария отказалась от выпуска цифрового франка
Правительство Швейцарии отказалось от планов выпуска цифровой версии франка из-за высокого риска дестабилизации финансовой системы.
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Происшествия
Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова
Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Шоу-бизнес
Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку
Максим Галкин посадил на собственном участке 15-метровую ёлку. Юморист привлёк для процесса бригаду рабочих, а также спецтехнику.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Политика
Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили
Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.