Политика

RT на русскомRT на русскомПесков назвал Россию «островком стабильности»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на фоне происходящих в мире глобальных сдвигов Россия «остаётся островком стабильности». Соответствующее заявление он сделал в эфире программы «Большая игра», фрагмент которой был показан на Первом канале.
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Песков назвал Россию «островком стабильности»

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Песков назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности»

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Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее

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Песков назвал Россию «островком стабильности» во время перемен

РИА Новости14:35
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Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
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Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве

Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
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Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года

На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
РИА Новости 14:24
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Лондонский суд завершил слушания по долгу Украины перед Россией

Верховный суд Великобритании завершил слушания по спору о долге Украины перед Россией на три миллиарда долларов.
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Испытания кислородно-водородного двигателя РД-0146Д для разгонного блока КВТК, который планируется использовать на ракете-носителе "Ангара", перенесены на 2020-2021 годы, сообщается в материалах Научно-испытательного центра ракетно-космической промышленности (НИЦ РКП, предприятие Роскосмоса), имеющихся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 19:32
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Американская PrSM станет убийцей российских С-400

На европейском театре гипотетических военных действий разрабатываемая для армии США ракета Precision Strike Missile (PrSM) класса «земля-земля» станет убийцей российских систем противовоздушной обороны (например, С-400 «Триумф»), тогда как в Тихом океане целью оружия станут китайские боевые корабли, сообщил Breaking Defense бригадный генерал Джон Рафферти.
Lenta.ru 16:09
Общество

Кто не получит пенсии в январе 2020 года

Если работает, то пенсию можно получить 31 декабря за 5 января, 6 января – за 6 и 7 января.
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Долгий ночной сон увеличивает риск инсульта

Анализ показал, что ночной сон продолжительностью больше 9 часов увеличивает риск инсульта на 23%.
Хайтек+ 12 декабря в 06:19
Игры

Microsoft представила консоль Xbox Series X нового поколения

Корпорация Microsoft показала игровую консоль нового поколения Xbox Series X. На официальном канале Xbox сервиса YouTube опубликован ролик (ниже).
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В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G

Life.ru 12 декабря в 08:47
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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
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Экс-прокурор Владикавказа задержана по делу об убийстве следователя

В аэропорту Беслана была задержана экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Шевцова.
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Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в порядка 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости 18:55
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Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медики

Необычный признак появления рака поджелудочной железы назвали медицинские эксперты.
Ugpressa.ru 03:55
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Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
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Швейцария отказалась от выпуска цифрового франка

Правительство Швейцарии отказалось от планов выпуска цифровой версии франка из-за высокого риска дестабилизации финансовой системы.
BitCryptoNews вчера в 10:45
Армия и оружие

NBC узнал о планах США вывести треть своих войск из Афганистана

РБК 19:08
Политика

Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ

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Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой

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Умер отец керченского стрелка Владислава Рослякова

Отец керченского стрелка Владислава Рослякова Игорь Рослякова скончался в больнице.
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Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»

Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
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Максим Галкин посадил на своем участке 15-метровую ёлку

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Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже

Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
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РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь

По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
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Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
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Берлин заявил, что Москва не просила о выдаче Хангошвили

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что в Берлине не получали просьбы из Москвы об экстрадиции Зелимхана Хангошвили, который был убит минувшим летом.
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Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

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