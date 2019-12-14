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Политика США сняли санкции с трех российских компаний На официальном сайте Минфина США появились сведения, что три российские компании освобождаются от примененных к ним до этого санкций.