Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности

По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Песков назвал Россию «островком стабильности»

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Песков назвал Россию островком стабильности

Lenta.ru14:19

Песков назвал Россию «островком стабильности» во время перемен

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Дмитрий Песков отметил силу России

Российская газета14:22

Песков назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности»

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Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее

ТАСС13:40
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РИА Новости 13:35
Политика

Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ

В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
РБК 08:09
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RT на русском 21:40
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РИА Новости 13:57
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В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом

Авария с участием рейсового автобуса и легкового автомобиля произошла на дороге у поселка Дунай в Приморском крае в воскресенье.
ТАСС 22:35
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом на Урале выросло до 15

Число пассажиров, пострадавших в перевернувшемся на трассе Пермь - Екатеринбург автобусе, увеличилось до 15, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
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Газета.Ru 21:40
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Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

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Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
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Политика

Polskie Radio (Польша): Сталин не ставил целью «освобождение» Западной Белоруссии и Украины (Polskie Radio)

Ученый отмечает: Сталин не ставил своей целью освобождение Западной Белоруссии.
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Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
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«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
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«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
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США сняли санкции с трех российских компаний

На официальном сайте Минфина США появились сведения, что три российские компании освобождаются от примененных к ним до этого санкций.
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FAW готовит для России две новинки

Компания FAW в 2020 году планирует вывести на российский рынок седан C-класса и абсолютно новый кроссовер.
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В Калифорнии на пляжи выбросило тысячи «рыб-пенисов»

Тысячи рыб неприличной формы, похожие на пенис, оказались на пляжах Калифорнии.
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