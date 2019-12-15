Политика
Lenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности
По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Единоборства
Эномото нанес Штыркову первое поражение в карьере на турнире RCC
Российский боец Иван Штырков в со-главном бою турнира RCC 7 в Екатеринбурге проиграл швейцарцу Ясубеу Эномото в весовой категории до 85 кг.
Политика
Митрополит Епифаний объявил о ликвидации Киевского патриархата УПЦ
В конце месяца ПЦУ сообщила, что Элладская церковь признает ее автокефалию и Епифания в качестве митрополита Киевского и всея Украины.
Теннис
Даниил Медведев выиграл турнир в Эр-Рияде
Российский теннисист Даниил Медведев триумфально завершил представительный турнир в Саудовской Аравии.
Происшествия
В Сингапуре россиянина обвинили в 30 эпизодах махинаций с банками
По данным издания, 51-летнего Вадима Корягина обвиняют в том, что в 2014–2016 годах он помогал четырем сингапурцам в махинациях с деньгами от банков OCBC, DBS и Maybank Singapore.
Происшествия
Подозреваемую в убийстве Шеремета арестовали на два месяца
Печерский районный суд Киева отправил в СИЗО на два месяца детского врача Юлию Кузьменко, которую следствие называет исполнителем убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
Политика
Турция хочет купить американские системы ПРО Patriot
Турция предложила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot и ждет ответа, заявил "на полях" Дохийского форуме в Катаре турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Футбол
«Монако» сыграл вничью с «Анже», Головина заменили на 79-й минуте
«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Политика
Кива заявил о возможной связи убийц Шеремета с СБУ
Кива отметил, что информация относительно возможных связей фигурантов дела об убийстве Шеремета с СБУ не подтверждена, однако такие случаи не редкость, когда в качестве наемных убийц использовали различных активистов и даже волонтеров.
Политика
Митинг по случаю председательства Грузии в СЕ проходит в Тбилиси
В Тбилиси сторонники партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» в субботу, 14 декабря, принимают участие в демонстрации по случаю представительства страны в Комитете министров Совета Европы.
Единоборства
Озвучены зарплаты участников основного карда турнира UFC 245
Хедлайнеры турнира UFC 245, Камару Усман и Колби Ковингтон, разделят на двоих один миллион долларов.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Происшествия
Адвокат историка Соколова рассказал о новой версии защиты
На состояние Олега Соколова в момент убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко могли повлиять принятые им лекарства, заявил адвокат Александр Почуев, 11 декабря сообщает ИА REGNUM.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Фигурное катание
В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой
Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Общество
В Петербурге открылась Рождественская ярмарка
Чем заняться на ярмарке Торжественная церемония открытия Рождественской ярмарки состоится в эту субботу, 14 декабря, в 16:00.
Игры
Microsoft представила новую консоль Xbox Series X
Фил Спенсер упомянул, что графическая производительность новой приставки будет в 2 раза больше, чем у Xbox One X. Более подробные характеристики пока не разглашаются.
Политика
В Совфеде назвали ввод миротворцев ООН в Донбасс наихудшим исходом
Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал желание Украины обратиться в ООН, чтобы в Донбасс ввели миротворческую миссию.
Политика
Захарова прокомментировала ответ Зеленского на слова Путина про газ
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП второй раз за неделю
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в аварию сразу после выписки из больницы. Об этом он сообщил в Instagram.
Кино
В Fortnite добавили новые скины в тематике «Звёздных войн»
В Fortnite началась подготовка к грядущему кроссоверу со «Звёздными войнами».
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Армия и оружие
КНДР назвала целью испытаний подавление ядерных угроз США
Недавние испытания оборонных технологий в Северной Корее направлены на подавление ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного КНДР.
Политика
Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США
Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.