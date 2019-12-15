Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности

По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Дмитрий Песков отметил силу России

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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 17:08, Ашберн
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«Монако» в гостевом матче 18-го тура чемпионата Франции сыграл вничью с «Анже» (0:0). Российский полузащитник гостей Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 79-й минуте встречи.
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Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
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Озвучены зарплаты участников основного карда турнира UFC 245

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Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

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Адвокат историка Соколова рассказал о новой версии защиты

На состояние Олега Соколова в момент убийства аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко могли повлиять принятые им лекарства, заявил адвокат Александр Почуев, 11 декабря сообщает ИА REGNUM.
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В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой

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Общество

В Петербурге открылась Рождественская ярмарка

Чем заняться на ярмарке Торжественная церемония открытия Рождественской ярмарки состоится в эту субботу, 14 декабря, в 16:00.
Петербургский дневник 12 декабря в 12:29
Игры

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Армия и оружие

КНДР назвала целью испытаний подавление ядерных угроз США

Недавние испытания оборонных технологий в Северной Корее направлены на подавление ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов, передает Reuters со ссылкой на высокопоставленного военного КНДР.
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Пушков заявил о мрачном сценарии для Европы из-за испытания ракеты США

Российский сенатор Алексей Пушков обозначил главную опасность, которую представляют для Европы испытания Америкой баллистической ракеты средней дальности.
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