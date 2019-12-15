Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности

По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Песков назвал Россию «островком стабильности»

RT на русскомвчера в 15:17

Песков назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности»

РБКвчера в 14:44

Песков рассказал о возросшей силе России за 2019 год

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Дмитрий Песков отметил силу России

Российская газетавчера в 14:22

Песков назвал Россию островком стабильности

Lenta.ruвчера в 14:19

Песков назвал Россию «островком стабильности» во время перемен

РИА Новостивчера в 14:35

Песков считает, что Россия в 2019 году стала сильнее

ТАССвчера в 13:40
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Политика

В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией

РИА Новости вчера в 22:31
Политика

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Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения

Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
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RT на русском вчера в 23:56
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RT на русском вчера в 22:45
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Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 13 декабря в 16:47
Политика

Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков

Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Российская газета вчера в 18:24
Армия и оружие

В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете

Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
RT на русском вчера в 21:40
Общество

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса Каваляускаса

Allboxing.ru вчера в 23:57
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
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Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
ТАСС вчера в 22:35
Армия и оружие

Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе

Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
News.ru вчера в 11:37
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Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Lenta.ru вчера в 15:31
Происшествия

Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16

Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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Происшествия

В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке

Первое судебное заседание по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречке состоится 16 декабря в Омске, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
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Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Коммерсантъ вчера в 21:51
Хоккей

«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму

"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:22
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Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»

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Общество

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Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
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Биатлон

Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира

Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия

Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве

По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Газета.Ru 00:06
Общество

На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»

На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Коммерсантъ вчера в 19:55
Общество

Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин

Газета.Ru вчера в 14:09
Армия и оружие

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США намерены объявить на следующей неделе о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 17:23
Политика

В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией

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Российская газета вчера в 14:45
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Любовь Успенская приняла ванну при Андрее Малахове и вызвала оторопь

Андрей вернулся с пеной на руках.
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Общество

Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
News.ru вчера в 14:28
Политика

Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России

Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Газета.Ru вчера в 14:56
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