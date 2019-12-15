Политика
Lenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности
По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Политика
В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией
Политика
Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе
Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Музыка
Ротару прокомментировала концерт в России после возвращения
Певица София Ротару прокомментировала свое выступление на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве после возвращения.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
Единоборства
Ян нокаутировал Фейбера на турнире UFC 246
Российский боец наилегчайшего веса Пётр Ян одержал победу нокаутом над Юрайей Фейбером на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Единоборства
Теренс Кроуфорд нокаутировал Эгиса Каваляускаса
Общество
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Происшествия
В Приморье два человека погибли в ДТП с автобусом
Как сообщает пресс-служба УМВД региона, в результате погибли два человека и один получил травмы.
Армия и оружие
Украинский военный погиб от обстрелов в Донбассе
Один военнослужащий вооружённых сил Украины погиб, а другой получил ранения во время обстрела в Донбассе.
Фигурное катание
В команде Тутберидзе ответили на нападки в адрес Загитовой
Тренерская группа Этери Тутберидзе отреагировала на нападки в адрес приостановившей карьеру фигуристки Алины Загитовой.
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Происшествия
В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке
Первое судебное заседание по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречке состоится 16 декабря в Омске, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
Общество
Россияне стали покупать более дорогие смартфоны
«Покупатели предпочитают инвестировать в более производительные, технически совершенные модели, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года»,— сообщил представитель группы «М.Видео—Эльдорадо» Владимир Чайка.
Хоккей
«Тампа» уступила «Вашингтону» в матче НХЛ, Кучеров получил травму
"Вашингтон" одержал победу над "Тампа Бэй" в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Музыка
Шнуров раскритиковал Гагарину на шоу «Голос»
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Происшествия
Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве
По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Общество
Депутат Госдумы на открытии школы подарил чиновникам вазелин
Армия и оружие
США намерены вывести треть своих военных из Афганистана, сообщает СМИ
США намерены объявить на следующей неделе о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, это треть американского военного контингента в стране, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
Политика
В любую точку Земли за час: американцы похвастались новой технологией
В США разрабатывают космическую технологию, позволяющую доставлять человека в любое место нашей планеты менее чем за час.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская приняла ванну при Андрее Малахове и вызвала оторопь
Андрей вернулся с пеной на руках.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.