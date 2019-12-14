Политика
Lenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности
По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Космос
«Хаббл» запечатлел комету Борисова во время сближения с Солнцем
Экономика
Правительство хочет обязать торговые агрегаторы принимать карты «Мир»
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, обязывающий торговые площадки-агрегаторы принимать к оплате национальные платежные карты "Мир" и предусматривающий поэтапное снижение порога выручки для введения такой обязанности, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Происшествия
Строитель погиб в аэропорту Уфы при падении с высоты
Строитель погиб при падении с третьего этажа строящегося здания аэропорта Уфы.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении
Французский биатлонист Фийон Майе раскритиковал соотечественника Мартена Фуркада после гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцине.
Хоккей
Вратарь сборной Финляндии забросил шайбу в ворота Швеции
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Общество
В Казани зарегистрировали брак трансгендеров
Политика
Пристайко рассказал о заданиях Зеленского к «нормандскому саммиту»
Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что перед следующей встречей в "нормандском формате" Киеву предстоит решить четыре задачи.
Политика
Киев может попросить ООН о помощи миротворцев в Донбассе
Вадим Пристайко в эфире телеканала «Украина» сообщил, что он вполне может обратится за помощью для того, чтобы отправить в этот регион миротворческие силы ООН.
Политика
Путину показали «КамАЗ» будущего
Президенту России Владимиру Путину показали новейшие разработки компании «КамАЗ».
Единоборства
Шлеменко досрочно победил Бранча на турнире в Екатеринбурге
Россиянин Александр Шлеменко одержал досрочную победу над американцем Дэвидом Бранчем в рамках турнира RCC7 в Екатеринбурге.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
В Омске 35-летний местный житель пытал 8-летнего пасынка многочасовым стоянием коленями на гречке и систематически избивал.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Общество
Представительница Ямайки стала «Мисс мира 2019»
Представительница Ямайки Тони-Энн Сингх стала победительницей международного конкурса "Мисс мира 2019", прошедшего в субботу в Лондоне.
Культура
Сегодня решится судьба 24-летнего уроженца Уфы на проекте «Танцы» на ТНТ
Финансы
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Политика
Сокуров отреагировал на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров отреагировал на претензии главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу его слов о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Кино
Ведущий американский кинокритик назвал лучшие фильмы 2019 года
На первом месте "Однажды в Голливуде", которое Маккарти назвал "любовным письмом" Тарантино голливудскому прошлому, на втором "Неограненные драгоценности", в котором "блестяще" сыграл главную роль Адам Сэндлер, на третьем экранизация "лучшая из имеющихся" "Маленьких женщин" от Греты Гервиг.
Политика
В Киеве заявили, что не подписывали никакие документы на саммите в Париже
Представитель Киева в контактной группе Алексей Резников заявил, что президенты Украины, Германии, Франции и России не ставили подписей ни под одним документом по итогам саммита в «нормандском формате».
Общество
ФССП опровергла информацию о десятках миллионов невыездных россиян
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о нескольких десятках миллионов невыездных россиян-должников.
Политика
СНБО Украины рассказал делегации США о стратегии кибербезопасности
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов рассказал членам делегации Сената США, как работает центр кибербезопасности в стране, который был создан в 2016 году.
Шоу-бизнес
Британский актёр Колин Ферт расстался с женой после 22 лет брака
Представитель британского актёра Колина Ферта 13 декабря сделал заявление о его расставании с женой Ливией.
Фигурное катание
Тренерский штаб Тутберидзе жестко ответил Плющенко
Тренерский штаб титулованного отечественного специалиста Этери Тутберидзе жестко ответил олимпийскому чемпиону 2006 года в мужском одиночном катании Евгению Плющенко.
Политика
Депутат Рады: Подозреваемые по делу Шеремета являются сотрудниками СБУ
Внештатными сотрудниками Службы безопасности Украины являются трое из пяти задержанных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.