Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности

По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Песков назвал Россию «островком стабильности»

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