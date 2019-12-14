Политика

Lenta.ruLenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности

По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Песков назвал Россию «островком стабильности»

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Сегодня на планете проживают всего лишь девять человек с так называемой «золотой» группой крови. Что это такое, рассказали специалисты.
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Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall

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В МИД России предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи

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Новая ошибка при разблокировке обнаружена в последних версиях Android

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Одной из ключевых особенностей РС-версии Red Dead Redemption 2 стал полноценный фоторежим, который изначально не был доступен на консолях.
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В Петербурге спасли ребенка, которого мать хотела выбросить из окна

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В Белоруссии умер известный хоккеист Владимир Цыплаков.
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Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
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