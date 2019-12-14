Политика
Lenta.ruПесков назвал Россию островком стабильности
По мнению представителя Кремля, изменения произошли в правилах поведения стран, а также с точки зрения обесценивания международных организаций. Он добавил, что это времена перемен, и назвал Россию «островком стабильности в океане турбулентности».
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Футбол
«Шахтер» обыграл «Зарю» в матче чемпионата Украины по футболу
Футболисты донецкого "Шахтера" победили луганскую "Зарю" в матче 18-го тура чемпионата Украины.
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A51 презентовала компания
О Galaxy A51 до презентации было известно практически все. В аппарате установили 6,5-дюймовый с разрешением 2400х1080 пикселей.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной завершились
Очередной раунд переговоров "Газпрома" и "Нафтогаза" в Вене по поставкам и транзиту российского газа через территорию Украины завершился, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Здоровье
Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры
Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская и Евгений Плющенко больше не носят обручальные кольца
Продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко вышли в свет без обручальных колец.
Здоровье
Ученые рассказали о «золотой» группе крови
Сегодня на планете проживают всего лишь девять человек с так называемой «золотой» группой крови. Что это такое, рассказали специалисты.
Киберспорт
Анонсирована первая игра для PlayStation 5 – Godfall
Первой игрой в стартовой линейке PlayStation 5 станет Godfall. Такой анонс сделали на церемонии The Game Awards 2019.
Общество
В МИД России предупредили об эпидемии кори на острове Фиджи
Политика
Второго за сутки журналиста телеканала НТВ не пустили на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите в "нормандском формате" 9 декабря призвал российских журналистов приехать на Украину и лично оценить обстановку в стране.
Гаджеты
Новая ошибка при разблокировке обнаружена в последних версиях Android
Найдена новая ошибка на мобильных устройствах, работающих под управлением операционных платформ Android 9 (Pie) и Android 10, об этом 13 декабря сообщает китайский блог Gizchina.
Фигурное катание
Команда Тутберидзе ответила на высказывание Тарасовой о Загитовой
Политика
Сенатор Грэм спрогнозировал прекращение процедуры импичмента Трампа
Процедура импичмента американского президента США Дональда Трампа безрезультатно завершится уже в скором времени.
Общество
«Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки
Обладательницей титула международного конкурса «Мисс мира 2019» стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.
Игры
В Red Dead Redemption 2 на консолях добавили полноценный фоторежим
Одной из ключевых особенностей РС-версии Red Dead Redemption 2 стал полноценный фоторежим, который изначально не был доступен на консолях.
Наука
Энтомологи определили любимый цвет мухи цеце
Кино
Баз Лурман экранизирует «Мастера и Маргариту»
Голливудский режиссер Баз Лурман, создатель фильмов "Великий Гэтсби" и "Мулен Руж", экранизирует культовое произведение писателя Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита".
Хоккей
В Белоруссии умер хоккеист Владимир Цыплаков
В Белоруссии умер известный хоккеист Владимир Цыплаков.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Авто
В России начали производство Skoda Karoq
В России стартовало производство кроссовера Skoda Karoq. Компания начала сбору на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде.
Общество
Названа самая популярная порноактриса 2019 года
Наиболее популярным запросом в 2019 году стало любительское порно, вторым по популярности стала тема alien (инопланетяне).
Шоу-бизнес
43-летняя Анастасия Волочкова кардинально изменила имидж
Анастасия Волочкова в новом образе Надо сказать, что личность тайного возлюбленного, который мотивирует ее на перемены, Волочкова скрывает от публики до сих пор.
Политика
Левченко назвал причину отставки с поста главы Иркутской области
Накануне, 12 декабря Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области.
Политика
Климкин предрек переход части Украины под власть России
Несколько украинский территорий могут перейти под власть России, если Киев при урегулировании ситуации в Донбассе пойдет на компромисс с Москвой, пишет РИА Новости со ссылкой на бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Общество
В России обнаружен новый вид кражи персональных данных
В России зафиксированы случаи кражи персональных данных из банков через IT-специалистов.
Здоровье
Жительницу Коми с инсультом повезли в больницу на полу вагона
Жительница поселка Каджером пожаловалась на то, что люди, заходящие в вагон, переступали через человека.