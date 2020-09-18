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Ведомости
Ведомости

Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным

В ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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RT на русском

В Кремле оценили ситуацию с Навальным

RT на русском07:40
ТАСС

Песков: в истории с Навальным слишком много абсурда, чтобы верить кому-то на слово

ТАСС06:06
Газета.Ru

Песков подозревает, что Россию специально отлучают от расследования по Навальному

Газета.Ru06:17
Коммерсантъ

Песков назвал абсурдной версию о следах «Новичка» на бутылке из номера Навального

Коммерсантъ05:40
РИА Новости

В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным

РИА Новости06:26
Lenta.ru

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Lenta.ru05:55
РБК

Песков фразой «растет количество абсурда» описал ситуацию с Навальным

РБК06:06

Госдума может в 10 раз повысить штрафы за разглашение тайны

Предлагается увеличить административные штрафы за разглашение такой информации до 10 тыс. рублей для граждан (сейчас они составляют от 500 до 1 тыс. рублей) и до 50 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
REGNUM05:45
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Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу заседание военно-промышленной комиссии, среди тем - гособоронзаказ, совершенствование законодательства и кадры, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости05:52
3

Еще одно судно для достройки «Северного потока-2» идет в Германию

Пока не ясно присоединится ли к строительству газопровода «Северный поток — 2» трубоукладочная якорная баржа «Фортуна», которая по предварительным данным, находится в порту немецкого города Росток.
Новый Веквчера в 04:04
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