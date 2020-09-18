Песков назвал абсурдной ситуацию с Навальным
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В ситуации с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В источнике
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