Коронавирус
РИА НовостиПесков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru вчера в 13:00
Общество
Власти Северной Осетии начали выплаты пострадавшим из-за коронавируса
В Северной Осетии потерявшим из-за коронавируса доход начали перечислять единовременные выплаты.
Телеканал 360° 05:34
Происшествия
Полиция сорвала тайную вечеринку в Екатеринбурге
Полиция в Екатеринбурге разогнала тайную вечеринку в местном баре.
Вестник 05:35
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Экономика
В России задумались о прекращении выпуска жизненно важных лекарств
Крупные российские фармкомпании задумались о прекращении выпуска ряда жизненно важных лекарств. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Lenta.ru 04:28
Общество
Баварские власти подтвердили отмену Октоберфеста из-за коронавируса
Октоберфест отменен в 2020 году из-за коронавируса, риск слишком велик, заявил на пресс-конференции в Мюнхене премьер-министр Баварии Маркус Зодер.
РИА Новости 03:10
Технологии
Mail.ru Group запускает сервис групповых видеозвонков в почте
Почта Mail.ru начала тестирование сервиса Видеозвонки, который сможет поддерживать групповые конференции на 100 человек.
NewInform 03:06
Общество
Лукашенко заявил о скором начале восстановления экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что мировая экономика начнёт восстанавливаться от последствий пандемии коронавируса в течение ближайшего месяца.
RT на русском 05:03
Кино
Скончался режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев скончался на 60-м году жизни в понедельник, 20 апреля.
Москва 24 06:29
Шоу-бизнес
Галина Петрова прокомментировала слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным
В эфире программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" артистка впервые прокомментировала эту информацию и рассказала, что на самом деле связывает ее с Валерием.
Uznayvse.ru вчера в 14:16
Политика
Лукашенко заявил, что Россия отказывается поставлять гречку Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил чиновникам производить "достойное" количество гречки для внутреннего рынка, поскольку, по его словам, РФ якобы отказалась продавать эту крупу республике.
РИА Новости 04:19
Экономика
Российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку под 6,5%
Крупные российские банки начали принимать заявки на льготную ипотеку по ставке 6,5%. О запуске такой программы ранее объявил президент России Владимир Путин.
Коммерсантъ вчера в 07:26
Кино
Первый за 10 лет сезон «Смешариков» выйдет 18 мая
Новый сезон российского анимационного сериала «Смешарики» выйдет 18 мая, спустя 10 лет с момента выхода предыдущего, сообщает «КиноПоиск».
Activityedu.ru 05:19
Общество
Россияне оказались на борту атакованного пиратами судна в Бенине
Трое россиян находятся в порту бенинского города Котону на контейнеровозе Tommi Ritscher, которое атаковали пираты.
Коммерсантъ 05:57
Армия и оружие
Белоруссия проведет парад 9 мая, несмотря на коронавирус
АБН вчера в 09:56
Политика
В Чечне заметили федеральные войска
Lenta.ru 04:01
Общество
Москвичи старше 65 лет могут взять пропуск и уехать на дачу
В условиях введенного в Москве режима самоизоляции пожилые люди старше 65 лет могут оформить одноразовый цифровой пропуск для поездки на дачу, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Вести.Ru 06:06
Энергетика
Цена барреля нефти Brent упала ниже $20
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала ниже 19 долларов за баррель впервые с 7 февраля 2002 года, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 06:13
Экономика
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Ранее Минэнерго опубликовало список системообразующих предприятий ТЭК. В документ попали объекты, относящиеся к 10 основным подотраслям.
Российская газета вчера в 21:06
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
Общество
Александра Васильева выписали из Коммунарки
Полторы недели назад Александр Васильев был госпитализирован в Коммунарку с двусторонним воспалением легких.
Paparazzi.ru 02:47
Общество
В правительстве Северной Осетии насчитали всего 200 митингующих
В публикации на сайте Главы и Правительства Северной Осетии количество участников сегодняшнего стихийного митинга в центре Владикавказа оценили в скромную цифру.
Gradus.pro вчера в 13:35
Транспорт
В метро Москвы перестали продавать билеты на одну поездку
В Московском метрополитене в соответствии с указом мэра перестали продавать разовые билеты в кассах, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
РБК 05:08
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом болеют 8 детей
На территории Саратовской области под наблюдением медиков находятся 1080 человек, из них 762 - старше 60 лет.
Регион 64 05:40
Здоровье
Карта русских Уханей: 7 городов с самыми масштабными вспышками коронавируса
Больницы, дома престарелых и церкви в последнее время стали едва ли не самыми опасными местами: в этих учреждениях происходят вспышки коронавируса по всей стране.
Уфа1.ру 06:19
Финансы
Курс евро поднялся до 82 рублей
Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 1,56 рубля, до 75,55 рубля (дневной максимум), курс евро — на 1,62 рубля, до уровня 81,99 рубля, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости вчера в 20:50
Здоровье
Мэр украинского города рассказал о переполненных больницах из-за коронавируса
Мэр украинского города Ивано-Франковск Руслан Марцинкив заявил о переполненных больницах из-за пандемии коронавируса, передает УНИАН.
Lenta.ru 05:05