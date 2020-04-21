Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Подробнее о событии

Песков отказался оценивать прошедший в Северной Осетии митинг

Известия05:46

В Кремле прокомментировали акцию против самоизоляции во Владикавказе

RT на русском06:04

Кремль назвал незаконной акцию против режима самоизоляции во Владикавказе

Lenta.ru05:57

Песков заявил, что акция протеста во Владикавказе была незаконной

ТАСС05:47

Песков назвал митинг во Владикавказе опасным с эпидемиологической точки зрения

Интерфакс06:16

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости05:41

Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

РБК05:30
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Политика

Путин в прямом эфире ТВ не смог дозвониться до Силуанова – тот не сразу взял трубку

Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым позвонил министру финансов Антону Силуанову и удивился, когда тот не сразу взял трубку.
БИЗНЕС Online 10:45
Общество

Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус

Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
4
Общество

Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу

Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
80
Общество

Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города

Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Политика

Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус.
Газета.Ru 10:20
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,5K
Шоу-бизнес

Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа

Вечерняя Москва вчера в 22:20
8
Экономика

В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов

Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
1,5K
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
2,6K
Технологии

Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры

По словам специалистов из Positive Technologies, обычным хакерам не составит большого труда украсть денежные средства из каждого второго мобильного банка.
Evo-rus.com вчера в 09:31
29
Армия и оружие

Эрдоган обвинил Дамаск в «усилении агрессии» в провинции Идлиб

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское правительство Башара Асада в «усилении агрессии» на территории провинции Идлиб, где в марте завершились активные бои между военными двух стран.
News.ru вчера в 16:08
1
Религия

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
41
Здоровье

Москвич рассказал о спасшем ему жизнь методе лечения коронавируса

Житель Москвы Александр Кутузов рассказал о методе лечения коронавируса, который спас ему жизнь.
Мослента 09:18
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
387
Кино

Умер режиссер сериалов «Карпов» и «Морозова» Иван Щеголев

РБК 09:20
12
Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
248
Технологии

Пользователи «ВКонтакте» смогут рекламировать личные страницы

Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» начинает тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы».
78.ru 08:59
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
76
Общество

Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России

Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
1,1K
Общество

ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
31
Армия и оружие

Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев

Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус вчера в 19:13
1
Здоровье

Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом

RT на русском 00:56
547
Общество

Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин

В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
2K
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Известия 07:51
4
Политика

МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
8
Армия и оружие

Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27

Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
92
Экономика

Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета

Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
ТАСС 07:22
4
Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
4,7K
Общество

В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса

Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
15
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,4K
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