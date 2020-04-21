Коронавирус
РИА НовостиПесков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика
Путин в прямом эфире ТВ не смог дозвониться до Силуанова – тот не сразу взял трубку
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым позвонил министру финансов Антону Силуанову и удивился, когда тот не сразу взял трубку.
БИЗНЕС Online 10:45
Общество
Глава комздрава Петербурга госпитализирован: возможен коронавирус
Санкт-Петербург, 21 апреля 2020, 17:40 — REGNUM Глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец оказался в больнице в качестве пациента.
REGNUM 10:40
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
Общество
Власти Коми из-за коронавируса ограничили въезд в четыре города
Сыктывкар, 21 апреля 2020, 17:23 — REGNUM Врио главы Коми Владимир Уйба принял решение о вводе ограничений при въезде в Воркуту, Усинск, Печору и Ухту.
REGNUM 10:23
Политика
Путин и Эрдоган провели телефонный разговор
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, обсудив совместные проекты, ситуацию в Сирии и коронавирус.
Газета.Ru 10:20
Шоу-бизнес
Россияне атаковали Instagram Джонни Деппа
Вечерняя Москва вчера в 22:20
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Технологии
Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры
По словам специалистов из Positive Technologies, обычным хакерам не составит большого труда украсть денежные средства из каждого второго мобильного банка.
Evo-rus.com вчера в 09:31
Армия и оружие
Эрдоган обвинил Дамаск в «усилении агрессии» в провинции Идлиб
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил сирийское правительство Башара Асада в «усилении агрессии» на территории провинции Идлиб, где в марте завершились активные бои между военными двух стран.
News.ru вчера в 16:08
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Здоровье
Москвич рассказал о спасшем ему жизнь методе лечения коронавируса
Житель Москвы Александр Кутузов рассказал о методе лечения коронавируса, который спас ему жизнь.
Мослента 09:18
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ вчера в 15:39
Технологии
Пользователи «ВКонтакте» смогут рекламировать личные страницы
Популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» начинает тестировать новый формат объявлений — «Реклама личной страницы».
78.ru 08:59
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Общество
Скворцова заявила о приближении к пику эпидемии коронавируса в России
Москва, 20 апреля 2020, 21:25 — REGNUM Россия находится недалеко от пика заражения коронавирусной инфекцией, и до мая страна выйдет на плато по заражению.
REGNUM вчера в 14:25
Общество
ВОЗ предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предсказала серьезное ухудшение ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 01:26
Армия и оружие
Пентагону предложили избавиться от двух авианосцев
Аналитический центр Министерства обороны США предложил сократить число авианосцев, избавив флот от двух из них.
Ридус вчера в 19:13
Здоровье
Больница в Новой Москве приняла первых пациентов с коронавирусом
RT на русском 00:56
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать карантин
В Москве коронавирус диагностировали у 29 433 человек, 2057 выздоровели, 233 скончались.
РИА Новости 07:44
Политика
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе круглого стола с представителями Фонда публичной дипломатии имени А.М. Горчакова заявил, что Москва не исключает того, что США приняли решение о выходе из Договора по открытому небу.
Российская газета 05:46
Армия и оружие
Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27
Самолеты НАТО заметили российские истребители над Балтийским морем. Бельгийские F-16 перехватили Су-24М и прикрывавшие их Су-27.
Piter.tv 06:14
Экономика
Греф: средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета
Средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) при нынешней экономической ситуации хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
ТАСС 07:22
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ вчера в 16:41
Общество
В ВОЗ заявили о животном происхождении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения считает, что коронавирус нового типа имеет животное происхождение.
Газета.Ru 09:00
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08