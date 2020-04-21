Коронавирус
РИА НовостиПесков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7153 источника, обновлено в 09:38, Ашберн
Экономика
Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян
Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Игры
Для Xbox One X выпустят аксессуары в стиле Cyberpunk 2077
Компания Microsoft представила бандл Xbox One X с Cyberpunk 2077 и аксессуары к консоли, которые выполнены в стиле игры.
CyberSport.ru вчера в 10:20
Политика
Посол Украины в Чехии решил напугать информацией о Covid-19 в Крыму
Напомним, после начала пандемии коронавирусной инфекции в Крыму начали проводить мероприятия, направленные на недопущение массового распространения Covid-19.
Евразия Daily 03:49
Общество
Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными
Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
Энергетика
Цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной
РИА Цена на майские фьючерсы нефти WTI торгуется в отрицательных значениях.
РЕН ТВ вчера в 14:26
Экономика
Греф оценил идею раздать деньги россиянам
Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
Армия и оружие
Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе
Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Религия
Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей
О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
Общество
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве
Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель
Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
ИА Красная Весна 04:57
Общество
Работники кондитерской фабрики в Татарстане заразились коронавирусом
На кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах выявлен очаг коронавирусной инфекции.
BFM.ru 08:10
Общество
Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса
Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
Энергетика
Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти
Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Общество
Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году
Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
Происшествия
Два сотрудника «КАМАЗа» заразились коронавирусом
Коронавирусом заразились два сотрудника "КАМАЗа", оба они были в отпусках и давно не выходили на работу, сообщила пресс-служба компании во "ВКонтакте".
Интерфакс 05:16
Энергетика
В России резко упали оптовые цены на бензин
Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
Общество
В Ленобласти могут возобновить работу салоны красоты
До конца текущей недели власти Ленобласти решат, смогут ли салоны красоты и парикмахерские возобновить работу.
РБК Санкт-Петербург 09:32
Футбол
«Зенит» продлит спонсорский контракт с авиакомпанией «Россия»
Metaratings 07:38
Экономика
ЦБ вводит новые правила расчетов наличными
Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
Общество
Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией
Названы тройки лучших регионов России, власти которых приняли наиболее эффективные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
Ридус 04:41
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 19 апреля в 15:59
Происшествия
В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела
Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
Общество
Релиз игры Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса
Релиз игры Death Stranding студии Студия Kojima Productions на ПК перенесен на 14 июля из-за ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает News.ru со ссылкой на студию.
Rambler News Service 08:15
Происшествия
Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
Авто
В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь
Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
Кино
Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте
Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53