Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Общество В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV". 1,2K

Политика Посол Украины в Чехии решил напугать информацией о Covid-19 в Крыму Напомним, после начала пандемии коронавирусной инфекции в Крыму начали проводить мероприятия, направленные на недопущение массового распространения Covid-19.

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