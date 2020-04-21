Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиПесков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Песков отказался оценивать прошедший в Северной Осетии митинг

Известия05:46

В Кремле прокомментировали акцию против самоизоляции во Владикавказе

RT на русском06:04

Кремль назвал незаконной акцию против режима самоизоляции во Владикавказе

Lenta.ru05:57

Песков заявил, что акция протеста во Владикавказе была незаконной

ТАСС05:47

Песков назвал митинг во Владикавказе опасным с эпидемиологической точки зрения

Интерфакс06:16

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

РИА Новости05:41

Кремль предупредил о негативных последствиях митинга во Владикавказе

РБК05:30
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Экономика

Греф назвал невозможными изъятие или «заморозку» вкладов россиян

Россия сегодня находится в совершенно иной финансовой и экономической форме, чем в последние годы советского периода истории, и в современных условиях бессмысленно и невозможно повторять ошибки прошлого, изымать или "замораживать" банковские вклады граждан, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Интерфакс 08:17
358
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,2K
Игры

Для Xbox One X выпустят аксессуары в стиле Cyberpunk 2077

Компания Microsoft представила бандл Xbox One X с Cyberpunk 2077 и аксессуары к консоли, которые выполнены в стиле игры.
CyberSport.ru вчера в 10:20
4
Политика

Посол Украины в Чехии решил напугать информацией о Covid-19 в Крыму

Напомним, после начала пандемии коронавирусной инфекции в Крыму начали проводить мероприятия, направленные на недопущение массового распространения Covid-19.
Евразия Daily 03:49
Общество

Роспотребнадзор призвал магазины продавать продукты упакованными

Ведомство призвало лишить покупателей возможности самостоятельно взвешивать продукты - товары следует продавать заранее упакованными.
Газета.Ru 09:25
99
Энергетика

Цена на нефть WTI впервые в истории стала отрицательной

РИА Цена на майские фьючерсы нефти WTI торгуется в отрицательных значениях.
РЕН ТВ вчера в 14:26
2
Экономика

Греф оценил идею раздать деньги россиянам

Глава "Сбербанка" Герман Греф рассказал о невозможности раздать всем гражданам России деньги для поддержки в условиях кризиса из-за эпидемии коронавируса.
Газета.Ru 09:01
390
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Жители Надтеречного района Чечни сняли на видео скопление военных машин федеральных войск. Об этом сообщает "Новая газета".
Газета.Ru 06:09
1,2K
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
26
Религия

Патриарх попросил власти об отсрочке коммунальных платежей для церквей

О чем просит патриарх Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл попросил премьер-министра Михаила Мишустина отсрочить выплаты коммунальных услуг для церковных учреждений из-за снижения пожертвований на фоне пандемии коронавируса.
РБК 08:11
329
Общество

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве

Умер настоятель Елоховского кафедрального собора в Москве Александр Агейкин - рабочая группа при патриархе.
ТАСС 09:12
1
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $22 за баррель

Цены на нефть марки Brent упали ниже $22 за баррель, 21 апреля свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
ИА Красная Весна 04:57
153
Общество

Работники кондитерской фабрики в Татарстане заразились коронавирусом

На кондитерской фабрике «Акульчев» в Набережных Челнах выявлен очаг коронавирусной инфекции.
BFM.ru 08:10
14
Общество

Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса

Новые ограничения ввел мэр Москвы Сергей Собянин. В указе говорится, что граждан с ОРВИ будут также отслеживать по геолокации.
Lenta.ru 07:24
1,8K
Энергетика

Саудовская Аравия запаниковала из-за нефти

Королевство запаниковало из-за не имеющего аналогов в истории падения цен на сырье.
Lenta.ru 01:47
26
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
4,9K
Общество

Как россияне отдыхают в майские праздники в 2020 году

Посвящена она празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Между праздничными выходными россиян ждут 3 рабочих дня — 6, 7 и 8 мая.
Gazeta.SPb 07:43
38
Происшествия

Два сотрудника «КАМАЗа» заразились коронавирусом

Коронавирусом заразились два сотрудника "КАМАЗа", оба они были в отпусках и давно не выходили на работу, сообщила пресс-служба компании во "ВКонтакте".
Интерфакс 05:16
4
Энергетика

В России резко упали оптовые цены на бензин

Цена Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) за неделю с 13 по 19 апреля упала на 11% — до 35,77 тыс. рублей за тонну (в европейской части России).
Известия 02:08
3,3K
Общество

В Ленобласти могут возобновить работу салоны красоты

До конца текущей недели власти Ленобласти решат, смогут ли салоны красоты и парикмахерские возобновить работу.
РБК Санкт-Петербург 09:32
5
Футбол

«Зенит» продлит спонсорский контракт с авиакомпанией «Россия»

Metaratings 07:38
Экономика

ЦБ вводит новые правила расчетов наличными

Установлены новые правила для микрофинансовых организаций, ломбардов и кредитных потребительских кооперативов.
СРБ 03:34
21
Общество

Составлен рейтинг регионов по эффективности борьбы с эпидемией

Названы тройки лучших регионов России, власти которых приняли наиболее эффективные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и ее последствиями.
Ридус 04:41
1
Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 19 апреля в 15:59
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Происшествия

В Новосибирской области дома у пенсионера нашли три расчлененных тела

Полицейские в Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве 66-летнего ранее судимого местного жителя, у которого дома нашли расчлененное тело пропавшего односельчанина и останки еще двух тел, сообщают во вторник региональные ГУ МВД и СУ СК России.
РИА Новости 02:22
92
Общество

Релиз игры Death Stranding на ПК отложили из-за коронавируса

Релиз игры Death Stranding студии Студия Kojima Productions на ПК перенесен на 14 июля из-за ограничений, вызванных распространением нового коронавируса, сообщает News.ru со ссылкой на студию.
Rambler News Service 08:15
Происшествия

В Александрове прохожие устроили самосуд над виновником аварии

News.ru 07:37
3
Происшествия

Суд заочно арестовал фигуранта дела об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) Илью Симонию.
Известия 07:51
1
Авто

В России дополнен список автомобилей, попадающих под налог на роскошь

Список автомобилей, попадающих под налог на роскошь, каждый год пополняется новыми моделями.
Новые автомобили 00:05
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Кино

Первый состав «Мстителей» Marvel показали в преклонном возрасте

Пользователь Сети под ником ColdBudLight98 на сайте Reddit опубликовал интересный арт, на котором показал, как бы выглядели члены первой команды "Мстителей" киновселенной Marvel в старости (хотя некоторым постареть не суждено).
Российская газета 06:53
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