Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инцидент с Алексеем Навальным является "типичным проявлением" поведения России на мировой арене.В источнике
Мы категорически не согласны с таким заявлением... скорее, это такая ангажированность и абсолютное непонимание или нежелание, или сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом.
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