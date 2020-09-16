Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Газета.Ru
Газета.Ru

Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что инцидент с Алексеем Навальным является "типичным проявлением" поведения России на мировой арене.В источнике
Дмитрий Песковроссийский государственный деятель
Мы категорически не согласны с таким заявлением... скорее, это такая ангажированность и абсолютное непонимание или нежелание, или сознательное или несознательное непонимание реальности, которая имела место в случае с берлинским пациентом.
Подробнее о событии
РБК

Глава ЕК сравнила отравление Навального со случаем в Солсбери

РБК06:29
Известия

Песков напомнил о необходимости прояснить ситуацию с Навальным

Известия06:21
Телеканал 360°

Глава Еврокомиссии заявила, что «не оставит без ответа» произошедшее с Навальным

Телеканал 360°05:13
Коммерсантъ

Кремль не согласен с заявлением о «типичном поведении России» в ситуации с Навальным

Коммерсантъ06:47
ТАСС

Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о предполагаемом отравлении Навального

ТАСС06:21
Газета.Ru

Песков назвал ангажированным заявление главы ЕК о ситуации с Навальным

Газета.Ru07:15
Эхо Москвы

Отравление политика Алексея Навального не останется без ответа со стороны Евросоюза, заявила глава Еврокомиссии

Эхо Москвы07:06

СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности

"Следователи сегодня предъявили Марии Колесниковой обвинение по части 3 статьи 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием СМИ и сети Интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СК.
СК Белоруссии обвинил Колесникову в призывах к подрыву нацбезопасности
РИА Новости10:06
185

«США — банкрот». Роберт Кийосаки призвал покупать биткоин и золото

Стоимость биткоина, золота и серебра обрушится, после того как появится вакцина против коронавируса, написал экономист и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки в своем Twitter-аккаунте.
РБК10:29