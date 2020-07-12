Коронавирус

ФАНФАНПесков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса

Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае — безумцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Представитель Кремля назвал пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, «болезнью особенной, временами страшной».
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Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

RT на русском07:43

Кремль назвал отрицающих COVID-19 людей безумцами

РБК07:11

Песков дал характеристику отрицающим коронавирус людям

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Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

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Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19

РИА Новости06:32

Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность новой коронавирусной инфекции

ТАСС06:28

COVID-диссиденты кажутся Пескову невеждами и безумцами

Вести.Ru06:27
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«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
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Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона

Gazeta.SPb вчера в 14:30
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В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой

В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
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Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Рудковскую раскритиковали в соцсетях за унижение Риты Дакоты

Продюсер Яна Рудковская подверглась критике в соцсетях за то, что довела до слез певицу Риту Дакоту, не позволив той, несмотря на приглашение организаторов, участвовать в розыгрыше звездами сумок Louis Vuitton.
Lenta.ru 08:42
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Шоу-бизнес

Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину общаться с их дочерью

Напомним, ранее адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая рассказала, что хоккеист помогает дочери Таисии и жене финансово, очень трепетно относится к дочке и переживает, что не может с ней видеться.
НТВ 10:47
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Культура

Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко

Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Политика

Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия

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Общество

На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания

Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
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Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло

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Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
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Политика

Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг

Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Политика

Трамп отверг идею выводить США из НАТО

Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
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Происшествия

Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге

Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
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Кино

Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев

Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
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Общество

Москву ожидает новое арктическое вторжение

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
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Шоу-бизнес

Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом

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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
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Шоу-бизнес

Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
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Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела

Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела.
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Экономика

Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям

«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
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Общество

В ВОЗ выявили рекордное суточное число случаев коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне, 10 июня, выявила более 228 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции во всем мире.
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Общество

Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward

Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
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Футбол

Кикнадзе рассказал о том, что "Локомотив мог возглавить Арсен Венгер

Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, что красно-зеленых мог возглавить экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, передает Fclmnews.
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WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
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Гаджеты

Опубликованы скрытые функции смартфонов

В смартфонах, работающих на Android, присутствует программа, благодаря которой пользователи имеют возможность скрывать некоторые сообщения, фото, видео или приложения.
Evo-rus.com 09:18
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Происшествия

Три человека пострадали при жесткой посадке самолета под Тверью

Газета.Ru 09:16
Политика

Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым

Газета.Ru вчера в 06:40
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