Коронавирус
ФАНПесков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса
Люди, не верящие в коронавирус, кажутся как минимум невеждами, а в худшем случае — безумцами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1». Представитель Кремля назвал пневмонию, вызванную новым типом коронавируса, «болезнью особенной, временами страшной».
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Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости вчера в 01:00
Фигурное катание
Этери Тутберидзе признали лучшим тренером сезона
Gazeta.SPb вчера в 14:30
Происшествия
В Тульской области с рельсов сошли 15 вагонов с рудой
В Тульской области на перегоне станции Щекино — Лазарево 15 вагонов с рудой сошли с рельсов.
РБК 11:00
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 10 июля в 11:00
Единоборства
Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе
Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Шоу-бизнес
Рудковскую раскритиковали в соцсетях за унижение Риты Дакоты
Продюсер Яна Рудковская подверглась критике в соцсетях за то, что довела до слез певицу Риту Дакоту, не позволив той, несмотря на приглашение организаторов, участвовать в розыгрыше звездами сумок Louis Vuitton.
Lenta.ru 08:42
Шоу-бизнес
Адвокат Пелагеи назвал ложью запрет Телегину общаться с их дочерью
Напомним, ранее адвокат Ивана Телегина Марианна Мировая рассказала, что хоккеист помогает дочери Таисии и жене финансово, очень трепетно относится к дочке и переживает, что не может с ней видеться.
НТВ 10:47
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Политика
Скандальный монах Сергий призвал Путина передать ему свои полномочия
Южный Федеральный 13:48
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru вчера в 06:48
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM 10:47
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com 00:08
Происшествия
Пожарные ликвидировали открытое горение в ангаре в Екатеринбурге
Открытое горение на территории промышленной площадки в Екатеринбурге, где ранее загорелся ангар с промышленным оборудованием, ликвидировано.
ТАСС 14:49
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Популярный сериал сваты остался без двух главных героев. Два великих актера ушли навсегда и авторы кинокартины решили не ставить им замену.
ToDay News Ufa 08:38
Общество
Москву ожидает новое арктическое вторжение
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что жителей Московского региона ожидает новое арктическое вторжение.
Газета.Ru 05:42
Шоу-бизнес
Звезда Болливуда Айшвария Рай заразилась коронавирусом
Вечерняя Москва 11:26
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости вчера в 08:26
Шоу-бизнес
Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры
После смерти Виктора Проскурина прошло всего две недели, а родственники актера уже попросили его гражданскую супругу с вещами на выход из московской квартиры.
StarHit.ru 08:00
Здоровье
Со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела
Исследователи в Германии пришли к выводу, что со временем некоторые переболевшие коронавирусом теряют антитела.
Радио Маяк 14:21
Экономика
Кабмин выделит субсидии на 320 млн рублей судоходным компаниям
«По новому распоряжению председателя правительства Михаила Мишустина 320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, которые занимаются морскими и речными круизами», — говорится на сайте кабмина.
RT на русском 06:04
Общество
В ВОЗ выявили рекордное суточное число случаев коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне, 10 июня, выявила более 228 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекции во всем мире.
АБН вчера в 00:47
Общество
Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward
Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 14:24
Футбол
Кикнадзе рассказал о том, что "Локомотив мог возглавить Арсен Венгер
Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе рассказал о том, что красно-зеленых мог возглавить экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, передает Fclmnews.
Газета.Ru 14:38
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Гаджеты
Опубликованы скрытые функции смартфонов
В смартфонах, работающих на Android, присутствует программа, благодаря которой пользователи имеют возможность скрывать некоторые сообщения, фото, видео или приложения.
Evo-rus.com 09:18
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40