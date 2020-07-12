Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПесков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что отрицающие существование коронавирусной инфекции COVID-19 кажутся невеждами и безумцами.
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Песков охарактеризовал отрицающих существование коронавируса людей

RT на русском07:43

COVID-диссиденты кажутся Пескову невеждами и безумцами

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Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Российская газета06:45

Песков дал характеристику отрицающим коронавирус людям

News.ru06:42

Песков раскритиковал тех, кто не верит в существование COVID-19

РИА Новости06:32

Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность новой коронавирусной инфекции

ТАСС06:28

Кремль назвал отрицающих COVID-19 людей безумцами

РБК07:11
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