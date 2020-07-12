Коронавирус
Российская газетаПесков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса
Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
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Политика
Путин отверг связь испортившихся отношений Москвы и Киева с Крымом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 06:51
Экономика
Работающим пенсионерам в России пообещали увеличение выплат
Работающим пенсионерам пообещали увеличение выплат.
Lenta.ru 06:57
Политика
В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти в отставку
Украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" в открытом письме призвала главу государства Владимира Зеленского извиниться перед всеми жителями страны и уйти в отставку.
Газета.Ru 05:49
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Автоспорт
«Гран-при Венгрии» могут заменить на еще одну гонку в Австрии
Этап, возможно, заменят на еще одну гонку в Австрии. Сообщается, что такое решение связано с жесткими мерами карантина в Венгрии.
Спорт-Экспресс 06:09
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
ДНР: ВСУ за сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня
Украинские силовики за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня.
Сегодня.ру 04:24
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Футбол
УЕФА и ФИФА не обращались в РФС по делу пойманного на ставках арбитра
Российский футбольный союз (РФС) не получал запросов от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) по делу арбитра, который подозревается в ставках на тотализаторе, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:52
Общество
Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
Футбол
Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте»
В игре 32-го тура итальянского первенства туринский клуб на своем поле расписал мировую с «Аталантой» со счетом 2:2.Гости открыли счет в матче на 16-й минуте.
Vprognoze.ru вчера в 21:58
Политика
Песков раскрыл, какие заявления Зеленского не нравятся Путину
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о роли СССР в Великой Отечественной войне вызывают отторжение у Владимира Путина.
Телеканал 360° 07:08
Армия и оружие
Патриотический час о битве под Прохоровкой прошёл в Ясных Зорях
Знамя 31 вчера в 17:50
Здоровье
Миру прогнозируют третью волну коронавируса
Американский врач Чад Крилич считает, что новая волна коронавирусной инфекции уже близко. Об этом он рассказал в интервью Deutsche Welle.
Газета.Ru 05:16
Единоборства
Российский боксер Пётр Ян стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Российский боксер взял верх техническим нокаутом. Таким образом Ян стал новым чемпионом UFC в легчайшем весе.
REGNUM 00:22
Общество
Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19
Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Piter.tv вчера в 11:58
Здоровье
В Минздраве после акций в Хабаровске заявили об опасности митингов
На несанкционированную акцию в субботу, по данным полиции, пришли 10–12 тыс. человек, в воскресенье митинги были менее многочисленными.
РБК 06:50
Политика
Песков рассказал, что Россия может избежать второй волны коронавируса
Жители России смогут избежать второй волны заболевания коронавирусной инфекцией.
Политическая Экспертиза 07:00
Происшествия
По факту ограбления банка в Санкт-Петербурге возбудили дело
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту вооруженного ограбления банка.
Известия 04:21
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Футбол
«Спартак» проиграл «Сочи» в матче чемпионата России по футболу
Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
Аргументы и Факты вчера в 16:15
Происшествия
Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД
Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
Шоу-бизнес
Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка
Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 03:34
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Происшествия
На Таймыре произошёл разлив около 20 тонн авиационного топлива
В Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края при перекачке авиационного топлива произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего было разлито до 20 тонн горючего.
RT на русском 05:23