Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПесков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.
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Песков рассказал, что Россия может избежать второй волны коронавируса

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Московский «Спартак» проиграл «Сочи» в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги, передает ТАСС. Игра завершилась со счетом 0:1.
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