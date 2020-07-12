Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков считает безумцами тех людей, кто отрицает опасность новой коронавирусной инфекции.

Песков назвал безумцами тех, кто отрицает опасность коронавируса

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